Mit dem „Dornröschen“ verbindet Marcia Haydée eine lange Geschichte: Es war das erste Ballett, das sie in Brasilien als kleines Mädchen sah. Und das den Wunsch in ihr weckte, selbst zu tanzen. Mehrere Rollen aus dem russischen Klassiker hatte sie schon einstudiert, als sie 1961 bei John Cranko am Stuttgarter Ballett das große Schluss-Pas-de-deux der Prinzessin Aurora vortanzte und engagiert wurde. Der Rest ist Legende: Marcia Haydée wurde eine prägende Primaballerina, die mit markantem Schauspiel und einer makellosen Tanztechnik gleichermaßen bestach.

Ab 1976 leitete Haydée das Stuttgarter Ballett dann selbst – und schuf 1987 ihr eigenes „Dornröschen“. Mit zwei Jahren pandemiebedingter Verspätung hat nun auch das Staatsballett Berlin seine Haydée-Version dieses Sahnetortenstücks aus dem klassischen Repertoire.

Ausstattung im Überfluss (Jordi Roig) gibt es an der Deutschen Oper zu bestaunen: die Bühne ein Prunkort zwischen Ballsaal und königlichem Garten, die Kostüme eine barock ausladende Pracht aus Perücken, Kniehosen, Samt und Krinolinen. Polina Semionova zeichnet ihre Aurora zart und liebreizend, während sie technische Bravourstückchen abliefert; die Fliederfee von Elisa Carrillo Cabrera vereint mütterlichen Schutzinstinkt mit anmutigen Armbewegungen.

Endlose Tanzeinlagen sind durchzusitzen in der von Pjotr Tschaikowski komponierten Ballett-Féerie: Bei der Tauffeier flattern die wohlmeinenden Feen ihren Segen gen vergoldete Wiege, während sich die Hofgesellschaft ins Langeweile-Koma fächert. Die Hochzeitsfeier im dritten Akt dreht dann gänzlich ab ins Delirium der Divertissements. Standard im Handlungsballett, das in den weichgezeichneten Zaubermärchen-Kulissen hier besonders museal wirkt.

Tänzerische Naturgewalt

Doch zum Glück hat Marcia Haydée ihrem „Dornröschen“ einen bemerkenswerten Stachel gesetzt: Aufgewertet zur ungemein interessanten Charakterrolle ist die böse Fee Carabosse, die Prinzessin Aurora aka Dornröschen verwünscht. Seit der Uraufführung 1890 oft eine Männerrolle, ist die Carabosse fürs gendergenormte klassische Ballett ungewöhnlich. Haydée hat diese starke, finstere Figur 1987 zusammen mit dem Tänzer und ihrem Partner Richard Cragun kreiert. Geerdet ist sie und mit kraftvollen Sprüngen zugleich der Bodenhaftung enthoben.

Bei der Berliner Premiere tanzt Dinu Tamazlacaru die Carabosse mit enormer Präsenz und bei aller Wucht des Bösen verständlicher Verstimmung, weil die Carabosse als Einzige nicht zum Tauffest geladen war. Zwischen japanischer Kampfkunst und Ausdruckstanz changiert diese in weite schwarze Hosen gewandete Abgesandte einer anderen choreografischen Welt. Wie ein Gewitter fegt sie durch die blütenzarten Pastellarrangements auf der Bühne und legt einen Schleier aus schwarzem Seidenstoff über das Geschehen. Ob sich für die Viertelstunde mit dieser tänzerischen Naturgewalt ein dreistündiger Ausstattungsabend lohnt? Für Ballettfans ist der Haydée-Abend jedenfalls ein Muss. Wie lang seine Berliner Geschichte währt, wird sich mit dem Amtsantritt des neuen Ballett-Intendanten Christian Spuck 2023 erweisen.

Dornröschen 19., 28. Mai; 3., 6., 10., 24., 28. Juni in der Deutschen Oper, Karten und Informationen unter www.staatsballett-berlin.de