Diagnose Hirnpilz: Das Gorki-Theater reist mit Kafka nach „Amerika“ 

Ganz am Ende ist die Rede von einer Ameisenart im Amazonas. Die Tiere werden von einem Pilz dergestalt befallen, dass die Sporen auf dem Exoskellett einen Pilzfaden ausbilden, der sich durch das Chitin ins Gehirn der Ameise bohrt, woraufhin sich ihr staatstreues Wesen ändert. Sie verliert die Kontrolle über ihr Verhalten, schert aus, krabbelt an eine Stelle, die gute Keimbedingungen für den Pilz vorhält, beißt sich dort in ein Blatt und verharrt bis zum Tode.

Der Pilz, es müsste sich um den Ophiocordyceps unilateralis handeln, sprengt den Ameisenschädel, bildet einen Fruchtkörper und neue Sporen aus, die zu Boden fallen, wo sie vorbeilaufende Ameisen infizieren.

Sebastian Baumgarten hat dem eingestrichenen Originaltext von Kafkas „Amerika“ (oder „Der Verschollene“, entstanden 1911-1914 und 1927) wenige Fremdtexte hinzugefügt, neben Zitaten aus Jean Baudrillards philosophisch-soziologischem Reisebericht „Amerika“ (1984) eben diese grausame Metapher der Ameisenmanipulation, die zwar erst vor ein paar Jahren entdeckt wurde, aber schon zu mehreren Horrorwerken inspiriert hat. Man kann fast gar nicht anders, als anzunehmen, dass es eine Frage der Zeit ist, bis Pilze auf die Idee kommen, sich in die Schädel von Menschen zu bohren. Vielleicht ist es längst geschehen, und die Rätsel, die das auf Selbstvernichtung ausgerichtete menschliche Verhalten aufgibt, ließen sich so auflösen.

Goodyear – God of Fear

Die anstrengende und zugleich kurzweilige Zweistunden-Inszenierung, die am Sonnabend im Gorki-Theater Premiere hatte, spielt in einem mit Zeichen und Müll bestückten Wellblechsetting von Barbara Steiner. Eine Eisenbahnachse mit einem mehr als mannshohen Rad der Marke Goodyear rollt herum, das Logo ist so abgekratzt, sodass God of Fear zu lesen steht. Es gibt einen mit Kippen vollgestopften Aschenbecher, einen zerknüllten Pappbecher samt Strohhalm, einen Burger, aus dem eine Schinkenscheibe wie eine Zunge hängt, einen Turnschuh, der während des Abends zum Bett oder zur Badewanne umfunktioniert wird. Alles scheint weggeworfen und ist so vergrößert, dass die Menschen so klein wie Ameisen scheinen, die dazwischen herumwuseln.

Sieben Schauspieler teilen sich die Rollen, geben sie von Kapitel zu Kapitel weiter, sprechen und bewegen sich wie aufgezogene mechanische Comicpuppen, untermalt von entsprechenden Zoink- und Klonk-Geräuschen, mit denen sie aus der Gasse stolpern oder aus dem Unterboden schnellen. Der Live-Fotograf Marcel Urlaub hackt Augenblicke aus dem Geschehen, die als Schwarz-Weiß-Bilder auf einer fragmentierten Bildschirmwand zu sehen sind.

Auf der Suche nach dem Regenschirm

In diesem rasenden und unüberblickbaren Uhrwerkgefüge des menschlichen Miteinanders soll nun der 17-jährige Karl Rossmann mit seiner „unpraktischen europäischen Erziehung“ seinen Platz finden und sich – welche Hybris spricht aus diesem Begriff – behaupten. Seine Eltern haben ihn nach Amerika geschickt, weil er ein doppelt so altes Dienstmädchen geschwängert hat. Nun landet das Schiff in New York und Karl hat nichts bei sich außer einem Koffer, einem Regenschirm und der Adresse eines reichen Onkels. Aber Moment, wo ist der Regenschirm? Er vertraut einem Fremden seinen Koffer an, um den Schirm zu holen, verirrt sich noch auf dem Schiff und wird schon in das besagte Uhrwerk gezogen, aber nicht als Mitwirkender, sondern als Spielball.

Das Muster wiederholt sich: Rossmann findet überraschende Aufnahme bei seinem Onkel, bei arbeitslosen Kameraden, bei der Oberköchin des Hotels Occidental, wo er als Liftboy jobbt, als so eine Art Sexsklave bei einer Sängerin – und wird überall wieder verstoßen. Am Ende verspricht das Theater Oklahoma, dass es Verwendung für jeden hat, auch für einen Rossmann, der weder über eine Ausbildung noch über Legitimationspapiere verfügt. Gebraucht wird er als Darsteller seiner selbst in jenem „fast grenzenlosen“ Naturtheater, wo er so tun darf, als täte er etwas. Am Ende sitzt Rossmann im Zug Richtung Westen und macht sich Hoffnung, die wohl nur deshalb nicht enttäuscht wird, weil der Roman unvollendet blieb und vorher abbricht.

Das Schnurren der Hyperrealität

Leben wir denn? Oder spielen wir? Sind wir schon längst Teil einer Theaterinszenierung? Jean Baudrillard beschreibt Amerika als eine obszöne Freiheitsutopie, als eine vollendet primitive Gesellschaft der Moderne. Hier ist erreicht, was er als Zeitalter der Simulation beschreibt und was in der westlichen Welt, die ein Anhängsel dieses Amerika ist, längst gilt: Zeichen und Wirklichkeit lassen sich nicht mehr unterscheiden, die Zeichen verweisen auf nichts als sich selbst und dienen dem einzigen Zweck, das Getriebe der Hyperrealität am Schnurren zu halten. Seltsamerweise bezeichnet er diese verwirklichte Dystopie als Paradies. „Mag es auch beklagenswert, monoton und oberflächlich sein“, so Baudrillard, „es gibt kein anderes.“

Unter dieser entwurzelten Wirklichkeit, zerrieben und aufgelöst zwischen sinnentleerten Bezugssystemen leiden die Albtraumprotagonisten Kafkas schon seit über hundert Jahren und mit ihnen die Leser. Aber sie leiden nur, weil sie sich noch immer als Subjekte verstehen und sich nicht mit ihrem Dasein als manipulierte Ameisen mit Hirnpilz abfinden wollen.

Amerika 16. Jan., 5. Feb., 19.30 Uhr im Gorki-Theater, Karten unter Tel.: 20221115 oder www.gorki.de