Die Ehe ist ein Schmorbraten: „Rosige Aussicht“ im Kudammtheater

In ihrem fünfzigsten Jahr ist eine Ehe etwas zwischen einem Tanz und einer Maschine. Zumindest greifen Bill und Nancy in „Rosige Aussicht“, in der Kudamm-Inszenierung am Schillertheater gespielt von den Eheleuten Edgar Selge und Franziska Walser, wie zwei Zahnräder ineinander. Das geht zwar nicht unbedingt als romantischer Pas de deux durch, hat aber als eine Choreografie der erkalteten Abläufe seine eigene, schreckliche Schönheit.

„Ich glaube, ich will mich scheiden lassen.“ – „Na gut.“

Nancy klingelt mit der Tischglocke, Bill erscheint – und alles Folgende benötigt keine Blicke oder Absprachen: Er holt die Tischdecke aus dem Tischdeckenfach, legt sie auf, damit sie die Teller platzieren kann. Die Servietten (Bill) kommen pünktlich für das Besteck (Nancy), die Untersetzer (Bill) für die Gläser (Nancy). In schweigender Mechanik kommt so das Sonntagsessen und mithin die tragende Metapher des Abends auf den Tisch: Schmorbraten. Der Raum ist sauber und praktisch, das Geschirr ist einheitlich und abgezählt. Alles hat seinen Platz in diesem Kasten, den Stéphane Laimé eingerichtet hat vor einem gemalten Theaterhorizont mit Autobahnbrücke. Es fehlt an nichts in dieser höllischen Idylle der titelgebenden betreuten Wohnanlage, wo die beiden 80-Jährigen ihren Lebensabend verbringen sollen, bis sie umziehen in den „Rosengarten“, das angeschlossene Pflegeheim, und dann – nun ja.

Sie schieben sich das Essen in den Mund, zu besprechen gibt es nichts, weil alles wie immer ist. Aber dann gibt es den Kickstartdialog, der das Stück über die Kante schiebt und in den Abgrund rutschen lässt. Nancy: „Ich glaube, ich will mich scheiden lassen.“ – Bill: „Na gut.“ Auch das hätte ohne Weiteres schweigend erledigt werden können, wenn nicht die Kinder, Ben (gespielt von Jakob Walser, dem echten Sohn unseres Schauspielerpaars) mit seiner schwangeren Frau Jess (Janina Rudenska/Melanie Schmidli) und der schwule kleine Bruder Brian (Christoph Förster), zu Hilfe eilen würden – und dabei, wie sollte es anders sein, die eigenen Sachen nicht geregelt kriegen. Die Familiendynamik speist den Motor dieser Broadway-Komödie von Bess Wohl (Original: „Grand Horizons“), eigentlich gibt es nicht mehr viel an der Grundsituation herumzuschrauben. Für das Publikum sind alle sich aufstapelnden Problematiken und abfließenden Kränkungen anschlussfähig – kennt jeder von zu Hause. Zum Wohlgefühl trägt bei, dass auf der Bühne finanzielle Sorgen keine Rolle spielen.

Die Vorzüge eines Vibrators

Löblich sind der eingeschriebene Feminismus und die klare, unverklemmte Sprache, die durchaus etwas miteinander zu tun haben. Schamfrei formuliert Nancy ihre außerehelichen sexuellen Erfahrungen und Wünsche. Auch bei Bill pulsiert erotisches Begehren, das er mit der rosa-plüschig lebenslustigen Carla (Susanne Böwe) via Handynachrichten am Glühen hält. Sie ist es auch, die Nancy nach ein paar Schnäpsen in Sachen Segnungen der Vibratortechnik auf den neusten Stand bringt und das einführbare und stufenlos fernsteuerbare Massage-Ei gleich mal demonstriert. Als Nancy ihr als Gegenleistung ein paar von Bills Lieblingsrezepten und auch sonst ein paar Einblicke in die Gebrauchsanweisung ihres langjährigen Ehemanns mit auf den Weg geben will, nimmt Carla Reißaus.

Es könnte schön sein, zu sehen, wie die Hüllen, die der geteilte Alltag um die beiden gelegt hat, wie die Kompromisse und wie das Schweigen aufbrechen und hinter dem Klischee eines bei lebendigem Leibe vertrockneten Paares zwei Menschen hervortreten, die ihre Sehnsüchte wiederentdecken, Irrtümer klären, Trägheiten abschütteln und ungeachtet der kurzen Frist, die noch bleibt, ins Leben finden. Ob sie es nun zu zweit machen, wie es die Inszenierung andeutet, ist gar nicht so entscheidend.

Empfehlung für Eheleute

Den Schwung, der dafür nötig wäre, wünschte man der Inszenierung von Titus Selge, dem Neffen von Edgar Selge. Viel mehr, als die gesteigerte Intensität der Auseinandersetzung mit gesteigerter Lautstärke anzuzeigen, ist ihm nicht eingefallen. Spielsituationen werden Richtung Rampe gelenkt, die Interaktion zwischen den Figuren bleibt stecken. Wenn sie sich noch einspielen, könnte dieser Abend viel Gutes bei zuschauenden Ehepaaren vor und nach ihrer Goldenen Hochzeit bewirken, vielleicht auch die eine oder andere Scheidung.

Rosige Aussicht. Komödie am Kurfürstendamm im Schillertheater, viele Vorstellungen bis zum 26.12., dann wieder im März. Karten und Termine unter komoedie-berlin.de