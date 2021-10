Berlin - Möge inhaltlich auch einiges unklar bleiben bei der feiernswert fröhlichen Berliner Premiere von René Polleschs „Die Gewehre der Frau Kathrin Angerer“ am Donnerstag in der Volksbühne. Sehr deutlich wird jedenfalls, dass der neue Intendant und Regisseur des im Juni bei den Wiener Festwochen herausgekommenen Abends Lust auch an der großen Form hat. Zum Glück! Denn so schön lässiges, selbstreflektives und emotional verhaltenes Kammerdiskurstheater wie bei der Eröffnungsinszenierung „Aufstieg und Fall eines Vorhangs und sein Leben dazwischen“ sein kann – der große Saal braucht das Spektakel. Bereits die zweite Volksbühnen-Premiere, Florentina Holzingers „Divine Comedy“, hat es in angemessener Heftigkeit und wie zur Antwort geboten.

Nun zeigt also auch Pollesch mit Nina von Mechow als Bühnen- und Tabea Braun als Kostümbildnerin seinen Hang zu Opulenz: Es gibt ein Filmset mit einem vollständig als Bar eingerichteten Spinning Room, der sich um seine eigene Achse drehen kann, Volksbühnenstars aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, teils in Personalunion, eine achtköpfige Tanzcompagnie, herrlich laute Showmusik, zwei Live-Kameras, wobei eine davon auf einem Kran montiert ist und schwindelerregende Perspektiven liefert.

Und es gibt eine zwar nicht wie behauptet achtunddreißig-, aber immerhin elfstufige Glamourtreppe – ein Schlachtfeld für die Bildung der Ruhmhierarchie und ein geeignetes Vehikel für den titelgebenden Star. Kathrin Angerer braucht nichts anderes zu machen, als den stolpergefährlichen Saum des Kleids bis zum Knöchel zu lüpfen und zu Dylans „Like A Rolling Stone“ kontrolliert die kleinstmöglichen Schritte zu setzen, um ihre niederwerfende professionelle Contenance zu beweisen. Und zu zeigen, dass sie hier diejenige ist, wegen der man den wichtigen männlichen Nebendarsteller (Martin Wuttke) im drehbaren Set erst einmal vergisst. Dort geht er als Märtyrer seiner eigenen Legende zugrunde und wird einst wie zum Trost in seiner spieluhrähnlichen Apparatur von Mädchen in katholischen Gymnasien angebetet wie Jesus am Kreuz.

Womit wir schon mittendrin sind in den bereits erwähnten Unklarheiten und irreleitenden Anspielungen, die zu einem Pollesch-Abend gehören, sein Publikum zugleich anlocken und auf Abstand halten. So kursieren im Ensemble zum Beispiel sehr verschiedene Informationen darüber, was da an diesem Filmset gedreht wird: ein Wrestler-Film? Ein Bibelfilm? Ein Tanzfilm? Oder eben, wie ausführlich von Wuttke bei einem herrlichen Stepschuhausrutschslapstickvortrag behauptet, Brechts „Die Gewehre der Frau Carrar“ in Hollywood anno 1938, jenem Jahr, in dem der entsetzten Öffentlichkeit gesteckt wurde, dass Wrestling-Kämpfe gescriptet sind.

Einig ist man sich im Ensemble höchstens darüber, dass man sich unter „drehen“ etwas ganz anderes vorgestellt hat als das hier: Während die Bar samt Gästen und Tresenkraft um ihre horizontale Achse kreist, macht die sie tragende Maschinerie ihre Runden auf der riesigen Bühne und wird dabei im Reigen umtanzt. Und natürlich laufen auch die Gespräche im Kreis und zwar vor allem um die Sprechenden selbst. Eine herrliche Spinnerei.

