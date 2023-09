Die Investorengruppe des Bauprojekts Fürst, zu der die Versicherungsgesellschaft HUK Coburg gehört, zieht ihren Insolvenzantrag zurück. Dass das Projekt durch die Pandemie und gestiegene Baukosten in eine Schieflage geraten war, konnte man schon an der Verzögerung der Fertigstellung ablesen.

In dieser Woche hatte der Theaterimpresario Martin Woelffer auf die Gefahr hingewiesen, die eine weitere Verzögerung für die traditionsreichen Kudammbühnen bedeuten würde. Seine Truppe hätte, nachdem ihre originalen Bühnen 2018 abgerissen wurden, schon 2022 in dem Bauprojekt ihre neue Heimat finden sollen, bespielte stattdessen übergangsweise das Schillertheater, bevor sie noch einmal in das Theater am Potsdamer Platz umziehen musste. Am Donnerstag hatte der Kultursenator Joe Chialo sich für Verwirklichung der Bühne an ihrem angestammten Ort am Kurfürstendamm stark gemacht und Vermittlung zwischen den Beteiligten angeboten.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Nun bestätigen die Pressestelle der Versicherungsgesellschaft und des Theaters der Berliner Zeitung auf Nachfrage, dass der Antrag noch am Donnerstagabend, nur Stunden vor der Verhandlung in Luxemburg, zurückgezogen wurde. Die HUK-Coburg möchte nicht weiter ins Detail gehen, sieht aber nach Verhandlungen außerhalb der politischen Ebene eine neue Situation eingetreten, in der die Interessen ihrer Kunden gewahrt werden können. Noch nicht klar ist, ob weitere Insolvenzanträge von kleineren Investoren die Finanzierung des Bauprojekts noch gefährden könnten. Das Haus von Martin Woelffer freut sich, ist aber gefasst auf weitere Wendungen.