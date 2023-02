Barbara Schnitzler: „Es ist heute keine gute Zeit für die Kunst.“

Die Schauspielerin Barbara Schnitzler posiert für ein Porträt in Berlin am 25. Januar 2023.

Die Schauspielerin Barbara Schnitzler posiert für ein Porträt in Berlin am 25. Januar 2023. Emmanuele Contini

Es ist das erste Mal, dass die Schauspielerin Barbara Schnitzler in ihrer Privatwohnung zum Interview empfängt, und sie begrüßt uns mit Ole O., ihrem kleinen braunen Aufpasser. Der Hund brauchte ungefähr eine halbe Minute, um sein Pro-forma-Misstrauen abzulegen und den Interviewer mit einem rosa Gummiball zu beschäftigen, während der Fotograf die Bilder machte. Als wir uns dann zum Gespräch niederlassen, ist Ole O. leicht außer Atem, vor allem aber konsterniert und leicht gekränkt über das so plötzlich nachlassende Interesse an dem Ball und an ihm. Ein paar Themenschwenks haben wir sicher seinen Zwischenrufen zu verdanken, aber es gibt ja auch viel abzufragen und zu berühren, wenn man mit einer Frau spricht, die über vier Jahrzehnte Ensemblemitglied am Deutschen Theater war, dort Hochphasen, Krisen und neun Intendanten erlebte.