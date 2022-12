Die feministische Performancegruppe She She Pop spitzt ideologische Unterschiede zu, löst sie auf und begibt sich auf eine Reise in eine bessere Welt.

Die Utopie der Neugier: She She Pop setzen im HAU ihr Ost-West-Spiel fort

Wenn der Dialog in die Sackgasse gerät, greifen die Spielregeln. She She Pop mit „Mauern“ im Hebbel am Ufer

Wenn der Dialog in die Sackgasse gerät, greifen die Spielregeln. She She Pop mit „Mauern“ im Hebbel am Ufer Dorothea Tuch

Erst einmal liegt da ein Haufen Schutt auf der Bühne des HAU1. Naja, nicht wirklich Schutt, sondern persönliche Hinterlassenschaften der Performer, die vor zehn Jahren schon eine Rolle spielten: Notizhefte, Bücher, Plattencover. Damals lagen sie allerdings nicht als zusammengefegte Problemmasse am Boden, sondern waren wichtige Memorabilien der Performance „Schubladen“.

Zwanzig Jahre nach der Wiedervereinigung hatten die westdeutschen Performerinnen von She She Pop Altersgenossinnen aus dem Osten zu sich auf die Bühne geladen, um ihre jeweiligen Selbstverständnisse und konträren Blicke auf die gesellschaftlichen Veränderungen zu kreuzen. Dass ein flirrendes Spiel aus Biografischem und Politischem daraus entstand, ein beißendes Rede-Pingpong, das mit Ernst und Witz gerade die Bruchstellen der offenen Geschichte greifbar machte, verwundert nicht.

Biografische Unterschiede, persönliche Utopien waren damals der Motor. Heute liegen deren Relikte eben nur noch als Hülsen da, die gleich zu Beginn der „Schubladen“-Fortsetzung erst einmal weggeräumt werden. Aus den „Schubladen“ sind „Mauern“ geworden, was nicht gerade optimistisch klingt, aber auch keine Trübsal verbreitet.

Die Ost-West-Schwestern Johanna Freiburg, Ilia Papatheodorou, Berit Stumpf, Peggy Mädler und Annett Gröschner treten hier nun wieder in bunten Fantasiegewändern und mit spacigen Strickmützen auf, um erneut zu fragen: Wo stehen wir jetzt? Gute Frage, die die Protagonistinnen auch sogleich wieder in jene Automatismen katapultiert, durch die sie sich die blödesten Ost-West-Klischees an die Köpfe werfen. Ein paar Momente lang sorgt sich die Westlerin Berit dann wieder nur um ihre angebliche Eigentumswohnung in Bestlage, während die arme Ostlerin Peggy ihre soziale Utopie pflegt.

Neues Spiel, neuer Zusammenhalt

Das Schöne an She She Pops erzählerischem Experimentiertheater aber ist ja, dass ideologische Zuspitzungen immer nur als Initiation für deren Auflösung dienen. Und an diesem Abend schaffen sie diese Auflösung mit nur wenigen, wunderbar spielerischen Kunstgriffen. Immer, wenn der Dialog in eine Sackgasse gerät, geben sie sich neue Sprechregeln: erst atmen, dann sprechen, zum Beispiel. Oder: diejenige leicht berühren, die spricht. Neues Spiel, neuer Zusammenhalt – zumindest als Versuch.

Und langsam rutscht ihre Reflexion über sich selbst in eine traumhafte Zeitreise, hinein in jene Wendezeit, als alles noch möglich schien. Ein Gazevorhang fällt und eine Wand aus dichtem Gestrüpp erscheint darauf projiziert. Der ehemalige Mauerstreifen ist zur sozialen Mauer geworden. Doch langsam zoomt die Kamera immer näher ins Grün, bis sich ein schwarzes Loch auftut, durch das die Performerinnen einfach hindurch auf die Hinterbühne schlüpfen, in eine andere Raumzeit.

Die Bühne wird zum magisch schwebenden Ort zwischen gestern und heute, zwischen Betonplatte und Mahagoni-Interieur – und die Performer klettern darin herum, wie in ihren kühnsten Utopien. Plötzlich wird hier doch auch anderes möglich, auch der Zusammenschluss mit zwei weiteren Kolleginnen aus Seoul und Sibirien per Video. Und eine Performance lang die Welt ein besserer Ort.

Mauern 8., 10.–13. Dezember im HAU 1 (Hebbel am Ufer), Karten und Informationen unter Tel.: 030 25900427 oder hebbel-am-ufer.de