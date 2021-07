Berlin - Am Dienstag, mitten in den Ferien, war in der Schaubühne Premiere. Das Theater, das den Sommer durchspielt, hat an diesem Tag, den aktuellen behördlichen Corona-Anweisungen folgend, bis auf Widerruf sämtliche Plätze kurzfristig freigegeben – alle waren besetzt. Lustig, dass man aus ästhetischen Gründen vom Theater kostenlos mit schwarzen FFP2-Masken ausgerüstet wurde, was durchaus sinnvoll ist, weil der Saal in der Mitte von einem Bühnensteg geteilt ist und die beiden Hälften des Publikums einander gegenüber sitzen und also sehen. Wem fiele nicht der Maskenmangel am Anfang der Pandemie ein und die lukrativen Geschäfte, die dieser Mangel möglich machte?

Schwarz mussten sie sein, damit keine weißen Masken die Dunkelheit während der Umbau-Blacks verschmutzen. Und diesen Umbauten, die offenbar von Technikern mit Nachtsichtgeräten vorgenommen werden, verdankt die Inszenierung grundlegende Effekte, die das Theatererlebnis spürbar machen und einen daran erinnern, dass man gar nicht netflixt, sondern mit Schauspielern aus Fleisch und Blut die Gegenwart teilt. Gegeben wird die mit dem Schaubühnenensemble neu einstudierte Inszenierung von Simon Stones 2016 für das Londoner Young-Vic-Theatre inszenierte Lorca-Überschreibung „Yerma“. Diese Besinnung auf das Theater ist durchaus angebracht, weil die Schauspieler, wie so oft bei Stone, hinter Glas agieren. Die Stimmen werden von Mikroports abgenommen, und der geteilte Raum verschwindet scheinbar, weil man mit seinem Zuschauerohr an allen Schauspielern gleich nah dran und zugleich durch eine Scheibe von ihnen getrennt ist.