Wenn man weiß, dass man sich auf den Weg zu Bert Neumann macht, legt sich ein Filter über den Blick. Man schaut aus dem Zugfenster in Gedanken an den Bühnen- und Kostümbildner, der 2015 mit nur 54 Jahren starb. Zu seinem siebenten Todestag am 30. Juli wird auf der Burg Klempenow in Vorpommern die erste postume Ausstellung in Deutschland mit Werken des Chefdesigners der Castorf-Volksbühne eröffnet. Ihr Titel: „Raststätte 1 km. Bert Neumann“. Die Landschaft, die sonst nur absichts- und bedeutungslos im Sommer herumliegt und vor sich hin trocknet, nimmt durch diesen Neumann-Blick eine besondere Ästhetik an.