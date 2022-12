Eitles Blasenspektakel am Gorki: „Bühnenbeschimpfung“

Nein, dem Applauspegel zufolge ist von Publikumsflaute oder Theaterkrise im Gorki-Theater nichts zu spüren. Jedenfalls nicht in Sebastian Nüblings Version von Sivan Ben Yishais neuestem Bühnenknaller, der am Wochenende zur Uraufführung kam und gleich mit dröhnendem Jubel beginnt. Vom Band allerdings. Ironischerweise heißt das dann folgende Stück „Bühnenbeschimpfung“, was im Gorki eigentlich per se ein uneinlösbares Versprechen ist, weil dort alles immer zur großen Bühnenfeier in eigener Sache wird. Die Lust am Spiel siegt immer, erst recht in den energiegeladenen Inszenierungen von Sebastian Nübling, in denen der sportlich-choreografierte Einsatz der Körper den Großteil der Kommunikation stemmt.

Überbordendes Energielevel

So wurde auch am Sonnabend erst einmal dick aufgeschlagen: Jubel, Rührung, Heul-Musik und mindestens zehn Dutzend ekstatische Verbeugungsrunden von vier grotesk rosa kostümierten Gestalten, die sich kurz vorher die Seele aus dem Leib gespielt haben müssen. Nach einer Viertelstunde Huldigung schlägt es dann kurz in eine kleine Buh-Suada um und aus den grotesken Figuren schlüpfen nüchtern schwarz-weiß gekleidete Schauspieler, doch der überbordende Energielevel ist gesetzt.

Und dem setzen die folgenden Schimpftiraden, mit denen die vier die Zumutungen ihres Schauspielerseins auseinander nehmen, dann noch eins drauf. Besser gesagt, die Zumutungen, die ihren Körpern abverlangt werden, denn hier sprechen keine Personen, sondern „die Körper als Institution“ sowie später auch der ganze, abstrakte „Theaterabend als Institution“ sprechen wird und danach das Theater selbst als sterbender und wieder lebendig werdender Zombieweltkörper.

Die Institutionen sind schuld

Die stets höchst unkonventionell durch alle Zeit-, Stil- und Bedeutungsebenen surfende Autorin Sivan Ben Yishai zieht auch hier wieder alle rhetorischen Register. Wobei man aber besser nicht an Peter Handkes scharf sezierenden Vorläufer, die „Publikumsbeschimpfung“ von 1966, denken sollte, denn Ben Yishais mäandernde Metierbeschimpfung bleibt doch eher freundlich dagegen. Und geradezu harmlos, denn ihr unterläuft der unerwartete Fehler, dass sie das Metier, dem sie auf die Sprünge helfen will, und das Publikum, das natürlich auch sein Fett wegkriegt, weitgehend unterbelichtet lässt. Alles nämlich ist geskriptet, nichts entkommt den Zwängen der Institution – darauf läuft es hinaus. Und wenn nicht der Institution Theater, dann der der Familie, der Politik, des Geldverdienens, des Zwangs überhaupt. Zwar wollen alle Wandel, doch niemand hat genug Mumm dafür, am wenigsten diejenigen, die im Theater arbeiten.

Natürlich stimmt das, grob gesagt, und ist doch auch völlig falsch. Denn überall brodelt es ja, wird eingegriffen, geändert. Sivan Ben Yishai und Sebastian Nübling aber kaprizieren sich auf reaktionäre Sichtbeschränkung und Stadttheaterroutine, um den Abend effektsicher im großen Theater- und Weltbrand enden zu lassen. Und natürlich japst Nübling dafür jede Schimpfnummer zum großen Solo hoch. Ein eitles Blasenspektakel ist das und ein großes Missverständnis.

