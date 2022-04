Vier grünlich patinierte Frauen skandieren, deklamieren, flüstern und schreien Zitate aus Büchners „Dantons Tod“, dazu ein paar Anleihen von Heiner Müller, Bertolt Brecht und eine Szene aus Euripides’ „Iphigenie“. Der Abend von Oliver Frljić soll der erste Teil einer Kriegstrilogie sein und nimmt knapp anderthalb Stunden in Anspruch – allein das letzte Bild dauert 15 Minuten, die gute Chancen haben, in die Liste der längsten Viertelstunden der Theatergeschichte aufgenommen zu werden.

Hinten sind 13 Robespierre-Statuen aufgestellt, es hat Blut geregnet, das läuft von der Rückwand herab, fließt in Strömen über den weißen Boden, an kleinen Gipsköpfen von Müller, Brecht und Büchner vorbei zur Rampe, wo es gesammelt und von zwei weiteren Robespierres in Gestalt von Wasserspeiern, wie sie an Kirchendächern hängen, in Bottiche gespuckt wird. Die vier Sprechgestalten sitzen blutüberströmt auf weiß bezogenen Rokoko-Stühlen, Händels Sarabande in d-Moll, ein langsamer, kontrollierter barocker Tanz, läuft in Dauerschleife und leiert mit seinem erbarmungslosen Schritt das Nervensystem aus. Die Tonspur wird ergänzt von Kriegsgeräuschen, Sirenen, Bombeneinschlägen und Explosionen, und wenn es aus den Lautsprechern albern kichert, wackeln die vier mit ihren Körpern.

Vereinzeltes Klatschen vermochte die Geduldsprobe nicht abzukürzen. Einen denkwürdigen Auftritt erlaubte sich die in der zweiten Reihe sitzende Fotografin und Filmemacherin Brigitte Maria Mayer, die sich elegant über die erste Stuhlreihe schwang, den kleinen Kopf ihres gestorbenen Mannes Heiner Müller aus der Blutpfütze hob und ihn an sich nahm, um mit ihm den Saal zu verlassen. Eine zarte Geste in all dem Moral- und Gedankenpomp. Heiner Müller war dann wieder in den Händen der Intendantin Shermin Langhoff zu sehen, die der Witwe eine Replik versprach.

Auf der Bühne ging es unverdrossen weiter. Inzwischen wurden die Frauenkörper nicht mehr von Kichern geschüttelt, sondern von Maschinengewehrsalven, sie kippten von den Stühlen und zuckten noch auf dem Boden liegend weiter, bis die Sarabande endlich ihre letzte Runde gedreht hatte und das Licht ausging.

Es ist mehr oder weniger egal, ob Iphigenie für Segelwind sterben muss oder die Revolution ihre Kinder frisst. Alles geschieht in der Tonlage eingebimster Künstlichkeit, mal albern, mal exaltiert, meistens pathetisch, aber immer mit leichter Panik in den Augen, bei der man über Textsicherheit nachdenkt, statt über die gesprochenen Worte. Wir erfahren, dass der Abend schon vor dem Krieg in der Ukraine konzipiert wurde, umso ertappter dürfen wir uns in unserer Kulturblase fühlen. Genauer wird der Abend mit seiner donnernden Moralkeule nicht, aber es gibt ja immer etwas Verachtenswertes, das man in seiner Seele versteckt.

Frljić steht in dem Ruf, mit bildstarkem Theater unerschrocken empfindliche politische Themen aufzugreifen und Widerstände zu provozieren. Skandale pflastern den beeindruckenden künstlerischen Werdegang des 1976 in Jugoslawien geborenen kroatischen Regisseurs, der die Balkankriege erleben musste. Hier hat er einen leblosen Theaterabend aus allgemeingültigen Versatzstücken zusammengesetzt, mit Effekten unterlegt und einüben lassen. „Was sind wir bereit zu opfern?“, lautet die Frage, die den Abend dramaturgisch klammert. Eigentlich lieber keine Minute Lebenszeit für Meterware.

