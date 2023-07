Ethisch ist alles klar: „Pigs“, ein Jugendstück über Schweine

Auf einem von dreißig Bildschirmen, die auf der Bühne im Theater an der Parkaue im Kreis aufgestellt sind – für jeden jungen Zuschauer einen – kann man sehen, um wen es geht: Da genießt eine Schweinefamilie in einem artgerechten Auslauf ihr Leben. Es gibt eine Suhle, genug Erde, um mit der Nase darin zu wühlen, man vertreibt sich die Zeit mit Renn- und Schubberspielen. Leider kann man den Gesprächen nicht zuhören, weil der Ton abgeschaltet ist.

Ausgerechnet vor diesem Bildschirm sitzt eine schon halb verweste Mumienpuppe – so, als sei der Mensch vor vielen Jahren im Angesicht einer einfachen Wahrheit einfach eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Der Rest des Publikums ist einer 90-minütigen Ermunterungsübung ausgesetzt: der interaktiven Installation „Pigs“ für Jugendliche an 13 Jahren von Miriam Tscholl, die zuerst in den Münchner Kammerspielen herauskam und nun in veränderter Besetzung ins Repertoire der Parkaue aufgenommen wurde.

Jeder Zuschauer sitzt auf einem Barhocker in einem kleinen Abteil, das einem Schweinekoben aus der Massentierhaltung nachempfunden und mit besagtem Bildschirm ausgestattet ist. Im Zentrum gibt eine kleine runde weiße Bühne, auf der zwei Entertainer mit ebenfalls weißen, aber blutbespritzten Anzügen durch den Abend führen: Jakob Karze und Andrej von Sallwitz sprechen einander mit den echten Vornamen an. Jakob ist ein unreflektierter, hedonistischer, leicht zu nervender Fleischesser, Andrej ein aufgeweckter Vegetarier, der sich über alles informiert und mit dem Tier identifiziert hat, wie man an den acht Brustwarzen sehen kann, die ihm offenbar gewachsen sind.

Die beiden führen durch den Abend, werfen einander als eingespieltes Moderatorenteam die Bälle zu, verwandeln sich ansatzweise in Schweine, bleiben aber letztlich zwei um Lockerheit bemühte Infotainer – man könnte auch Lehrer sagen. Es gibt Fragespiele, Denkanstöße, animierte Grafiken und Musikeinlagen. Respektspersonen sind die beiden allein schon dadurch, dass sie Mikros haben und jeden im Kreis rannehmen können. Diese Machtkonstellation kennt man aus der Schule.

Man kann sich auf die Fakten verlassen

Den Kern des Abends bilden dann aber doch die eher trockenen Wissensverabreichungen durch 30 Experten, die auf den Bildschirmen erscheinen und in jeweils vierminütigen Clips ihre Haltung zum Thema Schwein skizzieren. Jeder Zuschauer bekommt sechs von ihnen zu sehen – beim Berichterstatter waren es ein überzeugter Landwirt, eine empathische Tiertherapeutin, eine mutlose Greenpeaceaktivistin, ein leidenschaftlicher Metzger, ein liberaler Muslim und ein kühler Politikwissenschaftler. Die Einzelansprache hat etwas für sich, man wähnt sich kurz in einem Dialog mit demjenigen, der dann aber doch nur seinen Text runterbetet, bevor man seinen Koben wechselt und sich den nächsten anhört. Der eigentliche Nachteil ist, dass das Publikum durch diese Technik vereinzelt wird.

Auf offenkundige Ideologie verzichtet das Stück. Das ist auch gar nicht nötig, man kann sich bei diesem Thema ganz auf die Fakten verlassen. Je genauer man hinguckt, desto klarer werden die ökologischen, ethischen und wirtschaftlichen Argumente. Es ist schwer, dumm genug zu bleiben, um weiter Tiere zu essen.

Das weiß Miriam Tscholl natürlich und verlässt sich auf die gute alte Aufklärung, die uns den Weg aus der Barbarei weisen wird. Und weil die Schüler nicht doof sind, ahnen sie auch, wozu sie an diesem Abend gebeten sind. Eine Umfrage gleich zu Beginn zeigt: 19 Schüler glauben, dass ihnen das Theaterstück ein schlechtes Gewissen machen will. Sie werden in ihrem Leben vielleicht doch schon mal einem Schwein ins Gesicht gesehen haben.

Diese Mischung von Privatlectures aus der Dose und Spielshow-Infotainment pfeift auf die klassischen Möglichkeiten des Theaters wie Identifikation und Narration. Aber sie funktioniert ausgezeichnet als eine vorbildlich vorbereitete Sachkunde-Doppelstunde in einer top ausgestatteten Schule – und kann also als ein Erlebnis mit Seltenheitswert empfohlen werden.

Pigs 9. Juli 18 Uhr, weitere Termine bis 13. Juli und dann wieder im September. Theater an der Parkaue, Karten und Informationen unter parkaue.de