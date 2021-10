Berlin - Wandgroß schläft ein nackter Mann über der Stadt. Nein, er schläft nicht, sein Gesicht ist, soweit es die prekäre Seitenlage erlaubt, leicht nach unten geneigt, als wolle es sich vor Verletzung schützen oder vor der abgründigen Kälte hinter ihm. Auch vor unseren Blicken vielleicht, die sich sofort an seiner so intimen wie gefährlichen Lage festsaugen. Denn hinter dem Körper auf dem schmalen Dachvorsprung lauert das Panorama einer grauen Riesenmetropole mit hunderten, kalt glotzenden Wohnblöcken, die unsere Blicke spiegeln: normierende, abschätzende Blicke der Machtmaschine Gesellschaft, die überall wirkt, im staatstotalitären China, woher das Foto stammt, wie im demokratischen Europa, wo es nun arbeitet.

Das Schwarzweißbild des chinesischen Künstlers Ren Hang hängt im Saal A der Schaubühne und ist nicht nur das zentrale Bild von Kirill Serebrennikows Gastspiel „Outside“, das das diesjährige Festival für internationale Dramatik, FIND, eröffnete, es hat auch die Strahlkraft, das emblematische Bild des Festivals zu sein. Wie immer hat das FIND sich einen Schwerpunkt gesetzt, der diesmal „Gegenbildern und Gegenmächten“ seine Bühne geben will, und Serebrennikows präzise theatralische Hommage an Hangs Fotos ist das auf besonders vielschichtige Weise gelungen. Das Verpönte, Ins-Abseits-Gedrängte, das der so scheue wie bedrohlich ausgesetzte Körper auf der Dachkante ins Bewusstsein rückt, greift ganz unmittelbar von dem bloß privaten Rahmen ins Gesellschaftliche über und zeigt gerade in seiner Einfachheit so scharf wie unangestrengt die Bedrohung, die eine autoritäre Gesellschaft auf den einzelnen ausüben kann. Allein in diesem Bild verdichten sich schon hundert Geschichten.

Ren Hang ließ Blumen aus Hintern wachsen

Bis zu seinem plötzlichen Selbstmord im Februar 2017 suchte der junge Ren vor allem die Schönheit und befreiende Kraft der nackten Körper. Er ließ Blumen aus Hintern wachsen und Beine choreografisch verdreifachen, in jedem Fall Körperbilder entstehen, die Naturgesetze surreal entgrenzen. Serebrennikow hat die politische Sprengkraft dieser Bilder sofort erkannt und zugleich die Verwandtschaft zu seiner eigenen, körperbetont rebellischen Bühnenkunst, die den russischen Oberen immer ebenso suspekt war wie Hang den chinesischen. Ein gemeinsames Projekt verhinderte Hangs Tod, und nur wenige Monate später wurde Serebrennikow wegen angeblicher Veruntreuung in Haft gesteckt - er darf bis heute das Land nicht verlassen. Die Erinnerung an Hangs ungebrochene Lust am Spiel gegen die Repressionen aber trieb Serebrennikow an, aus der Haft heraus das multi-artistische Traumspiel „Outside“ zu entwerfen, 2019 debütierte es in Avignon.

Was sich alles darin abspielt, ist schwer zu fassen, denn es birst selbst vor Bildern: choreografisch nachgestellten, multilingual beschriebenen und musikalisch ersungenen, wofür Hangs Fotobände, seine Gedichte und Selbstauskünfte ebenso Pate standen wie diejenigen Robert Mapplethorps, der eine Generation vorher in Amerika ähnliche Körper-Blumen-Gebilde inszenierte. Und schließlich blendet Serebrennikow noch sich selbst in das theatralisch-biografische Dreiecksgespräch, das auch auf der Bühne als Gespräch beginnt: erst nur mit dem Schatten, dann zu zweit zu dritt. Immer mehr Figuren tanzen auf und lassen die Szenerie von den Gedanken in die Nachstellungen der erotischen, grotesken, auch pathetischen Fotos fließen. Fast immer laufen drei Parallelebenen gleichzeitig ab – Gespräch, Choreografie, Musik –, wobei das Wunder des Abends ist, dass all das spektakulär zusammenfindet.

Alexander Zeldins „Love“ erzählt von sozialen Härten

Ganz anders arbeitet das feine Schauspielertheater des britischen Autors Alexander Zeldin. Und doch erzählt auch er davon, wie soziale Härten zuerst über die Körper in die Seelen der Menschen kriechen. Sein Stück „Love“ gibt auf einer hyperrealistischen Breitband-Bühne Einblicke in den Gemeinschaftsraum einer Notunterkunft, in der eine Kleinfamilie, ein Mann mit seiner alten Mutter, eine Nordafrikanerin und ein Syrer versuchen, in der Enge ihre Menschlichkeit nicht zu verlieren. Niemand will sich auf lange dort einrichten, deshalb so distanziert wie möglich bleiben zu dem Ort und den Nachbarn. Doch mit nur einer Miniküche und einer Toilette ist das ein heikles Spiel, das das Ensemble in kleinsten Gesten beeindruckend fokussiert. Eine Schule des sozialen Sehens, das die spanische Extremperformerin Angelica Liddell ab kommenden Mittwoch in ihren schwarzen Kunstmessen wieder aufmischen wird. Großes Kontrastprogramm.

FIND bis 10.10., info: schaubuehne.de