Gehobener Terrorhumor an der Volksbühne: René Polleschs „Fantômas“

Die Volksbühne widmet sich mit „Fantômas“ einer Figur, die man als Prototypen des Terroristen bezeichnen kann: Er ist ein skrupelloser Massenmörder, dessen Motive, sofern es sie überhaupt gibt, hinter dem medialen Aufsehen, das seine Taten verursachen, verschwinden.

Er ist ein Superschurke, der seine Identität, sofern er eine hat, hinter einer schwarzen Kapuze verbirgt, und der gerade deshalb jeder sein könnte. Er verbreitet Schrecken um des Schreckens willen. Am Mittwoch nach dem Terrorwochenende in Israel war Premiere. Ein Zufall, der die Wahrnehmung besetzt und einen mit eingezogenem Kopf in das Theater gehen lässt – unnötigerweise.

Die Angst – dieses reine, existenzielle Urgefühl, das sich von der Furcht darin unterscheidet, dass sie sich selbst genügt und nichts Bestimmtes braucht, worauf sie sich richten kann – hat in dem identitätslosen Massenmörder eine fiktive, popkulturelle Gestalt gefunden. Pierre Souvestre und Marcel Allain haben ihn erfunden und von 1911 bis 1913 im Monatsrhythmus 400-seitige Romane mit ihm als Hauptfigur geschrieben, das heißt auf die damals völlig neuartigen Diktiergeräte mit Wachsrollen gesprochen, die dann von Schreibkräften abgetippt wurden. Nach dem Tod von Souvestre schrieb Allain allein weiter, es wurden insgesamt 44 Romane.

Lange bevor Marvel seine Superhelden in Produktion gab, war ein serielles, billiges Massenprodukt entstanden, das nicht nur die Massen inspirierte, sondern auch die Surrealisten, Literaten, Philosophen – und natürlich auch die Filmleute. In den 1960ern drehte André Hunebelle drei Komödien mit Jean Marais und Louis de Funès, bis der noch lebende Autor Allain die Produktionsfirma verklagte und 100.000 Francs Schadensersatz zugesprochen bekam, weil man von nun an auf der ganzen Welt, sogar in der Sowjetunion, über Fantômas lachte, statt Angst vor ihm zu haben. Zur Beweisführung wurden in dem Prozess übrigens die schlechten Kritiken herangezogen.

Wenn Allain noch am Leben wäre, würde er die Volksbühne und ihren Intendanten René Pollesch, den Regisseur und Autor dieses Abends, in Grund und Boden klagen. Denn Pollesch gibt „Fantômas“ nicht nur der Lächerlichkeit preis, sondern noch schlimmer: der zermürbenden Langeweile. Die Figur wird aufgelöst und zerrieben zwischen literarischen und filmischen Querverweisen, denen kein Mensch mehr folgen kann, nicht einmal das fünfköpfige Ensemble selbst, das mit großem sportlichem Mut und wasserdichter Selbstironie in erster Linie seine eigene Verwirrung zur Schau stellt und die Souffleurin traktiert. Das 100-seitige Textbuch wird in knapp drei Stunden in die Kamera, selten auch mal an der Rampe vor dem von Leonard Neumann zusammengetackerten und vollgestellten Bühnenbild virtuos heruntergestottert. Kein einziges Darling wurde gekillt.

Martin Wuttke und Kathrin Angerer haben als Geheimagenten ihrer Bühnenpräsenz den entsprechenden Identitätenslapstick-Muskelapparat in ihren Volksbühnenjahren verlässlich ausgebildet und bringen ihn zappelnd zur Anwendung, während Benny Claessens seinen aus diversen anderen Auftritten bekannten schwitzigen Dauernervenzusammenbruch einfach fortsetzt, auf Knopfdruck an- und abschaltet. Sonja Weißer und Campbell Caspary vervollständigen das Quintett mit verdutzter, strotzender Jugend. Lustig sind die Kostüme von Tabea Braun, die das Spiel nicht nur unterstützen, sondern immer mal die Hauptrolle übernehmen. Am Ende gab es Volksbühnenpremierenpublikumsapplaus. So viel superkluge, muntere und zugleich lässige Belesenheit auf so engem Raum!

Um dem Abend irgendwie ansatzweise folgen zu wollen, reicht es nämlich mitnichten, wenn man nur ungefähr weiß, mit wem man es bei Fantômas zu tun hat. Man muss auch die wirklich grandiose TV-Serie „The Americans“ (75 Folgen in sechs Staffeln) über ein sowjetisches Agentenpaar kennen, das in den USA ein bürgerliches Fassadenleben führt, wenn es sich nicht gerade verkleidet und Auftragsmorde im Dienst des KGB begeht. Des Weiteren muss man den Meisterroman des frühen russischen Symbolismus kennen, Andrej Belyjs „Petersburg“, entstanden ebenfalls zwischen 1911 und 1913, worin der Revoluzzer seinen Senatorvater zur Strecke bringt – aber eben auf einer avantgardistisch symbolischen Ebene.

Die auf dem Programmzettel ausgewiesene Liste mit Film- und Literaturempfehlungen ist noch länger, es empfiehlt sich, sie vor dem Theaterbesuch gründlich abzuarbeiten. Vorausgesetzt wird darüber hinaus die tiefe Kenntnis der poptheoretischen Diskurse und philosophiegeschichtlichen Eckpunkte sowie ihre Begriffskritik. Ein praktischer Tipp für die gelungene Zuschauerperformance: Wenn Wuttke Nietzsche in die Kamera sagt, ist in ein warmes kenntnisreiches Lachen auszubrechen.

Nicht nötig und eigentlich auch unzulässig sind hingegen Bezüge zur leider unschönen Gegenwart, die die selbstreflektierte Kunstausübung an diesem Haus gerade mit den überaus plumpen Ereignissen der jüngsten Tage nur stören würde und intellektuell einfach nicht mithalten kann. Kein Grund zur Unruhe in der Volksbühne.

