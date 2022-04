Zu schön, um wahr zu sein: einfach mit den Fingern schnippen – Licht aus, Spot an – und die Welt dreht sich nach der eigenen Pfeife. Für Dena, die Journalistin, funktioniert das tatsächlich – zumindest zum großen Teil ihres krachend-fantasmatischen Erzählkabaretts, das Nora Abdel-Maksoud mit dem Titel „Rabatt“ um sie herumgeschrieben hat.

Denn Dena hat den Kniff raus: Nach Jahren der Entbehrungen und Mangelverwaltung, die für ein Migrantenkind aus einer bulgarisch-griechischen Priesterfamilie ohne Aussicht auf ein Erbe hierzulande nun mal vorgesehen sind, so Dena, hat sie sich mit viel Gespür für den Zeitgeist selbst aus der Misere gezogen, indem sie zur journalistischen Stichwortgeberin und Alibifigur einer neuen rechts-liberalen Diskurswende geworden ist.

Ihre furchtlose Nutzung von Wortschöpfungen wie „Meinungskorridor“ und „Ent-pört euch!“ hat sie zum linkskritischen Medienschreck mit Migrationshintergrund gemacht, was den täglichen Shitstorm gegen sie zwar wachsen lässt, der aber auch in Ordnung geht. Denn als Warnerin vor „linkem Faschismus“ reüssiert sie nun nicht nur als gefragte Autorin für Zeit, Welt und deutschland-erwache.de, sondern ist auch Dauergast in sämtlichen TV-Talkshows, die ihr nebenbei ein fettes Finanzpolster verschafft haben. Tatsächlich ist dieses „Nebenbei“ Denas zentraler Antrieb, weshalb sie den Gewinn liebevoll ihr „Shitstormkissen“ nennt, an dem die unverwüstliche Komödiantin Orit Nahmias auf der himmelblauen Gorki-Bühne als Dena schnüffelt wie eine Ausgehungerte an frischem Brot.

Abrechnen mit der linksliberalen Achtsamkeits- und Sushi-Generation

„Schnipp“, und schon wieder wechselt sie die Situation, lässt ihre übereifrige Assistentin Luigi (Aysima Ergün) an der falschen Sushi-Bestellung verzweifeln und den herbeieilenden Liferando-Mann in seinem sozialkämpferischen Brecht-Outfit (Taner Sahintürk) einfach an einem komischen Schwächeanfall sterben. Es sind erst wenige Minuten des krawalligen Tür-auf-Tür-zu-Abends vorbei und schon haben die drei in deutsch-englischem Sprechkauderwelsch gründlich abgerechnet mit der grün-linksliberalen Achtsamkeits-, Sushi- und Wellnessgeneration biodeutscher Erben. Und das alles bevor die eigentliche Verwicklung erst noch beginnt. Mit der unbestellten Liferando-Leiche nämlich ist plötzlich auch das wertvolle Shitstormkissen futsch, was Niels Bormann und Falilou Seck als geölt borniertes Bestattungsunternehmer-Brüderpaar auf die Slapstick-Bühne ruft. Zweifellos haben sie es mitgehen lassen, wie sie sich überhaupt reichhamstern an Dumpingbestattungen Armer, was die Autorin Abdel-Maksoud teils geschickt in so witzige wie pointiert entlarvende Sätze verpackt. Dennoch bleibt ihre komödiantische Systemkritik diesmal sehr in überholten Fronten stecken und damit hinter früheren Stücken zurück. Als argumentiere wirklich noch jemand, Armut sei naturgegeben! Dennoch: Launiges Tohuwabohu auf der Gorki-Bühne für eine bessere Welt.