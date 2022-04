Mehr als eine halbe Million Menschen gingen ins Kino, um „Das schönste Mädchen der Welt“ zu sehen. Das war 2018. Die Geschichte dahinter ist viel älter. Es ist die des französischer Dichters Cyrano de Bergerac, der sich in einem Versdrama vom Ende des 19. Jahrhunderts sorgt, seine Angebetete Roxane würde ihn seiner großen Nase wegen verabscheuen. Deshalb lässt er einen Nebenbuhler für sich sprechen. Im Grips-Theater anno 2022 kann man das als Inszenierung mit großem Ensemble für Jugendliche erleben, als Bühnen-Bearbeitung des Films von Aron Lehmann. Cyril hat einen Riesenzinken, kann aber toll rappen. Tritt er vor Publikum auf, trägt er eine Maske, nicht mit Pandaschnauze wie der Rapper Cro oder FFP2 wie coronaüblich, sondern als Gold-Gesicht.

Roxy, die Neue an der Schule, ist für ihn „Das schönste Mädchen der Welt“, im Stück hebt sie sich durch Natürlichkeit und eigenen Stil von den Instagram-beeinflussten anderen Mädels ab. Sie deutet zwar nicht an, dass Cyrils Nase sie stört. Der nimmt die Ablehnung jedoch aus Gewohnheit vorweg, trainiert durch jahrelanges Mobbing. Als Roxy auf der Oberstufen-Reise nach Berlin den gut aussehenden Mitschüler Rick kurz mit der Maske in der Hand antrifft, nimmt das Verwechslungsspiel seinen Lauf.

Marcel Herrnsdorf als Cyril hat’s drauf

Das Bühnenbild ist Grips-typisch einfach. So wie im 2021 uraufgeführten Kinderstück „Stecker ziehen“ helle Holzquader als Requisiten gelegt oder gestapelt werden, geschieht dies hier mit 200 blauen Getränkekisten. Über ihnen thront die DJane Kaye Kayani mit Laptop und Mischpult. Sie begleitet Rap-Battles und Songs, legt auch zwischendurch treibende Musik auf. Marcel Herrnsdorf als Cyril hat’s drauf, seine flinke Zunge trägt eingängige und im Detail oft verblüffende Zeilen souverän rappend vor. Das sind zum Teil extra für die Bühne geschriebene Texte, in denen der Junge seine Position in Schule und Familie reflektiert oder von der Liebe singt. Schon ihn zu erleben, lohnt den Ausflug zum Hansaplatz.

Die Handlung um Roxy, Cyril, Rick, ihren Mitschülern, von denen einer Schlimmes im Sinn hat, zieht sich etwas hin, zumal mehr geredet als agiert wird. Ein paar als Streetdance choreografierte Spielszenen, etwa als Museumsbesuch, gehören neben den Songs zu den Höhepunkten des Abends. Im Verlauf wiederholen sich die Konflikte zwischen den Jugendlichen. Lehrerin und Lehrer zeigen in Varianten, durchaus witzig, dass es in einem gewissen Alter wenig Verständigung zwischen den Generationen gibt.

Was schon ein Problem des Films war, fällt auch im Stück störend auf: Das Verhältnis zwischen Cyril und Rick entwickelt sich kaum. Cyril ist der Schlaue, Begabte, den seine vermeintliche Hässlichkeit hemmt. Rick sorgt für seinen muskulösen Körper, kann sich aber weder gut ausdrücken noch singen. Der schwarze Schauspieler Matondo Castlo muss sich da vermutlich auf die Zunge beißen. Er produziert sonst eigene Rap-Videos und ist als HipHop-Dozent in Schulen unterwegs.

Weitere Aufführungen 18., 19.4., 13., 14.5. und 6. bis 9.7., Grips Hansaplatz