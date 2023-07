Große Sache, furchtbarer Schlauch: Ulrich Rasche mit Lessings „Nathan“ in Salzburg

Wer einem Stück etwas wegnimmt, muss ihm dafür auch etwas geben. Es muss umso mehr sein, je offensiver die Regie mit ihren eigenen Einfällen wegwalzt über das Vorgefundene, den Text, die Handlung und, nun ja, die Rollen, die auf der Bühne zwar momentan ein wenig aus der Mode gekommen, aber damit ja nicht einfach weg sind. Der Regisseur Ulrich Rasche ist gewiss eine der massivsten Walzen des Gegenwartstheaters, aber meist funktionieren seine bombastischen Szenarien auch ausgezeichnet, in denen er Schauspielerchöre auf bewegliche Scheiben oder buchstäblich auch Walzen schickt (im markerschütternden Frankfurter „Dantons Tod“ von 2015) und sie dort marschieren und jedenfalls laufen, laufen und weiter laufen lässt.

Dass er seine Methode, die große Bilder mit gelegentlich fließenden Übergängen zum unterhaltsamen oder problematischen Pathos von Rockkonzert- oder Politikinszenierungen bietet, auf Gotthold Ephraim Lessings „Nathan der Weise“ anwendet, klingt im ersten Moment wie heller Wahnsinn. Auf den zweiten wie dunkler Murks. Zu sehen ist dann ein imposanter Abend, an dem einem Stück etwas weggenommen wird und dem dafür etwas gegeben wird. Die Rechnung geht auf.

Bei den Salzburger Festspielen auf der Perner-Insel hat Rasche sich mit einer einzigen Riesenscheibe begnügt, deren Ringe sich gegenläufig bewegen können, die aber selbst am Platz bleibt. Es gibt dafür einige präparierte Säulen, die sich als Raumteiler auf der Scheibe bewegen – wie Tonabnehmer auf einer Schallplatte – und zwischen denen sich Lichtwände aufbauen können. Nebel wallen eh. Die wummernde, dunkle, auf Dauer etwas allgemeine Musik von Nico van Wersch, links und rechts von der Scheibe eingespielt, hört niemals auf. Das will in diesem Falle etwas heißen. Rasches Inszenierungen sind normalerweise vor allem für die Mitwirkenden ein Exerzitium und ein Work-out. Fast vier Stunden sind auch fürs Publikum ein Schlauch. Man kann es meditativ nehmen. Etliche trollten sich in der Pause.

Die Texte des „Nathan“ sind im Gehen durchgetaktet

Vierzehn Männer und Frauen tragen archaisch-futuristische Gewänder (Sara Schwartz) und zeigen auf den Laufringen eine Art Androiden-Gang. Die Hände häufig in Playmobilfigürchen-Stellung, die Schritte auf eine Art zu kurz, die defensiv wirkt, aus der sich aber vielleicht diese Künstlichkeit ergibt. Der menschliche Gang ist eine der schwierigsten Aufgaben für Roboter. Sie sprechen zusammen, dass nichts dazwischen passt (Chorleitung: Toni Jessen), sie bleiben alle knallhart im Rasche-Raster, aber im Laufe der Zeit schiebt sich dennoch Individuelles durch: Saladin (Nicola Mastroberardino) scheint besonders scheu im Gehen und Sprechen, seine Schwester Sittah (Almut Zilcher) fast humorvoll – das will hier etwas heißen –, die junge Recha (Julia Windischbauer) eilig.

Wobei man sich feinste graduelle Unterschiede vorstellen muss. Die Texte sind im Gehen durchgetaktet, keiner kann verweilen oder nachdenken. Es ist schon klar, dass alles schon da ist und jetzt nur erneut ausgesprochen wird. Es ist sehr klug und wichtig, was hier ausgesprochen wird.

Genommen wird diesem „Nathan“ fast alles menschlich Wache, das Lessing reichhaltig zu bieten hatte. Die Nuancen in den Beziehungen, der Dialogwitz. Der gar nicht so konventionelle Strudel der Liebe zwischen den jungen Leutchen. Alles Schlawinerhafte, Kleine, Komödiantische der Nebenfiguren. Die dumme, aber höchst authentische Christin Daja verschwindet im Kollektiv, der anständige Klosterbruder wird zum Stichwortgeber zusammengeschnitten, der Derwisch ist weg.

Der „Nathan“ ist das Stück der klügsten Thesen der Neuzeit

Natürlich ist der „Nathan“ jedoch auch das Stück der klügsten Thesen der Neuzeit, das nicht nur alles zum Antisemitismus sagt, was zu ihm zu sagen ist, sondern das auch ein Wort wie „Volk“ nicht einfach durchgehen lässt („Was heißt denn Volk?“) und damit bis heute alle vor den Kopf stoßen muss, die solche Worte brauchen, um sich wohl und sicher zu fühlen. Und die klügsten Thesen der Neuzeit sind nun das, was zum Blühen kommt und dem Publikum entgegengerufen, entgegengeschrien wird. Es ist der sehr hohe Ton des Theaters, der auf der Bühne heute praktisch keine Heimstatt mehr hat, den Rasche aber dem „Nathan“ mit auf die Scheibe gibt. Ausgerechnet dem „Nathan“, kann man mit Blick auf Lessing als Theatertheoretiker sagen, aber auch glücklicherweise dem „Nathan“.

Es spricht nichts dagegen, sich ein paar Stunden lang in ein kaltes und zugleich heißes Bad der Aufklärung zu begeben. Es spricht im erschreckenden Jahr 2023 nicht einmal etwas dagegen, auch der Klugheit für einen Moment das Gewicht des Pathos zu geben, das die Dummheit so frech für sich reklamiert. Auch im „Nathan“ gibt es reichlich davon.

Finster ist es, die törichten Reden im Stück – dazu arge Einschübe Johann Gottlieb Fichtes –, ebenfalls so streng und gezirkelt um die Ohren gehauen zu bekommen. Dann aber führt Valery Tscheplanowa den Tempelherren (Mehmet Atesçi) auf den Pfad der Vernunft in einem Dialog, der jetzt wie aus Edelstein geschliffen ist. Und dann erzählt sie die hundertmal gehörte Ringparabel. Sie klingt wie neu in den Ohren in dieser Wort-für-Wort-Dringlichkeit, die aus dem vom Schreiten bestimmten mäßigen Tempo kommt und aus Tscheplanowas ernster und, nun ja, engelsgleich stählerner und lauterer Stimme.

Den Nathan spielt Valery Tscheplanowa, es wirkt selbstverständlich

Was im Vorhinein kühn wirkte, den Nathan mit einer Frau zu besetzen, ist in dieser Gesamtsituation nach wenigen Minuten eine Selbstverständlichkeit. Tscheplanowa war vor zwei Wochen erst für die erkrankte Judith Engel eingesprungen, eine zusätzliche Meisterleistung, die Souffleuse als Unterstützung im Ohr. Sie ist hier gar nicht so sehr „die Andere“, sie ist geradezu abstrahiert die radikale Stimme der Vernunft und Menschlichkeit – ein so strapazierter Begriff, dass er einem sonst nicht mehr leicht von den Lippen will, hier aber schon.

Umso erschreckender, dass sie ganz am Ende einen Satz aus der Ringparabel wiederholt, der – ohne Hintersinn – auf die Worte „zu Hilf“ endet. Indem Tscheplanowa die Worte eine Spur anders akzentuiert noch einmal sagt, ist das Ende dieses so sicher geplanten Abends ein Hilferuf.



Salzburger Festspiele auf der Perner-Insel, Hallein: 31. Juli, 2., 3., 5., 7., 9., 11., 12. August, www.salzburger-festspiele.at