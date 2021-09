Berlin - Über Geld spricht man eigentlich nicht. Auf die Frage von der Bühne, wer zu viel Geld habe, meldet sich nur ein Mann. Der Saal im Europa-Center ist zur Premiere am Sonnabend gut gefüllt – und gut belüftet. Theaterchef Frank Lüdecke hat viel Geld in die Haustechnik investiert und dazu drei neue Mitspieler engagiert, sodass die Stachelschweine jetzt drei Programme haben und täglich spielen. „Gutes Geld“ folgt den erprobten Regeln der Lüdecke-Satiren. Schon in den Stücken, die der Kabarettist für das inzwischen aufgelöste Wühlmäuse-Ensemble geschrieben hatte, wurden unerhörte, absurde oder utopische Momente der Mediengesellschaft von allen Seiten durchgespielt. Mal trat Kanzlerin Merkel zum Islam über, mal brach ein Wahrheitsvirus aus – das Stück hat Lüdecke im Sommer unter dem neuen Namen „Drei Lügen zu viel“ zu den Stachelschweinen geholt.

Diesmal spielt das Online-Banking verrückt. Der Berliner Heizungsinstallateur Steppanski (Robert F. Martin) erhält bei jeder Überweisung statt eines Abzugs eine Gutschrift. Erst zehn, dann zwanzig Euro, bald sind die Steppanskis um zwei Billionen Euro reicher. Das Musical-Motto „Wenn ich einmal reich wär“ spielt nur kurz eine Rolle. Steppanskis Frau, eine grünbewegte Politesse (Heike Ostendorp), will dem Land etwas Gutes tun und die Bundesrepublik fast komplett entschulden. Doch Steppanski muss sich für die geplante Entschuldung permanent entschuldigen und fragt sich: Welche Kontonummer hat eigentlich Deutschland?

Politiker-Klischees und kluge Ideen

Das Stück spielt damit, wie der utopische Traum schnell in der Realität zerplatzt. Es ist ein ziemlich wilder, nicht immer plausibler Ritt, den sich Frank Lüdecke und Sören Sieg da ausgedacht haben. Einerseits wird sofort das bedingungslose Grundeinkommen beschlossen. Andererseits wird der anonyme Großspender als Terrorist gejagt. Nicht nur von der chinesischen Regierung, die zwei Drittel ihres Staatshaushalts vermisst, sondern auch vom BKA. Während die Gags über die Chinesen (Regimegegner landen in Cho Suey) im engen Rahmen der Klischees bleiben und auch die Typenparade deutscher Politiker (Santina-Maria Schrader spielt Franziska Giffey als blondes Dummchen) oft auf billige Lacher zielen, so überrascht „Gutes Geld“ doch immer wieder mit bizarren Wendungen, stiftet dabei Anregungen und fragt, warum Schulden die Basis unserer Volkswirtschaft sind.

Die drei Schauspieler jagen von Rolle zu Rolle und von Kostüm zu Kostüm. Zwischen Alltag, Krisenstab und TV-Studio geht es hin und her. Das Tempo ist hoch, die beiden Frauen, ohnehin stimmgewaltiger, singen und tanzen im Duett – und Heike Ostendorp lässt sogar die Säge singen. Die drei neuen Stachelschweine sind – nur um im Bilde zu bleiben – ihr Geld wirklich wert.

Gutes Geld. 27.9.–30.9. 20 Uhr, Stachelschweine im Europa-Center, dann wieder ab 8.10.