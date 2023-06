Markus Öhrn erlöst das Publikum in der Volksbühne mit Blut und Brutalität

In der wirkungsvollen Performance „Häusliche Gewalt“ erlebt das Publikum seine eigene Abstumpfung. Bericht eines geflohenen Kritikers.

Wie Mann und Frau (Jakob Öhrman und Janet Rothe) in Markus Öhrns „Häusliche Gewalt“ den Feierabend verbringen.

Wie Mann und Frau (Jakob Öhrman und Janet Rothe) in Markus Öhrns „Häusliche Gewalt“ den Feierabend verbringen. Nurith Wagner-Strauss

Fünf Stunden ohne Pause dauert Markus Öhrns Performance „Häusliche Gewalt“, die schon einige Jahre tourt und nun für zwei Tage in der Volksbühne gastiert. Laut der Gebrauchsanweisung kann der große Saal, von dem bei der ersten Vorstellung nur ungefähr ein Zehntel der Stühle besetzt war, jederzeit verlassen und wieder besucht werden. Der Berichterstatter nahm dieses Recht nach zwei Stunden dankend und ohne zurückzukehren in Anspruch, nicht weil der Abend so schlecht war, sondern weil er funktioniert.

Er funktioniert als eine Meditation der Gewalt, die einen über Dämmerzustände in Abgründe hinabführt, dorthin, wo Macht und Grausamkeit, Lust und Gewalt, Mitleid und Ekel ineinander übergehen und sich in der Lauge der Langeweile und der Banalität auflösen. Wobei sich all dies weniger auf der Bühne vollzieht, wo ein Paar zu von Arno Waschk live eingespielter romantischer Klavierschleife recht traditionelle Geschlechterklischees bedient und bildstark überspannt, als in denen, die sich das Geschehen ansehen.

Schrecken und Selbstekel inklusive

Als ich ging, lag die Frau gerade reglos am Boden, vielleicht tot, vermutlich aber nicht, denn der Abend war ja noch lange nicht zu Ende. Der Mann hatte sie, die auf dem Rücken lag, über ihr stehend dreimal hart und lange gewürgt. Ihre Beine zappelten, sie krächzte, versuchte zu schreien, schlug nach ihm und fing sich dafür noch zwei klatschende und scheppernde Ohrfeigen, die ihren Kopf zur Seite warfen. Und dann lag sie still.

Der Berichterstatter entschied sich nicht wegen dieser drastischen Darstellung von Gewalt in diesem Moment für den schönen kühlen Sommerabend im Freien, sondern weil er einzuschlafen drohte und ihm jegliche Empathie für die am Boden Liegende abhanden gekommen war. Wenn das die Absicht des Abends war – dem Zuschauer die Endlichkeit seiner inneren Beteiligung an den Vorgängen auf der Bühne vorzuführen –, die hatte er bei mir durchaus erreicht, Schrecken und Selbstekel inklusive. Es war mir völlig egal, ob der Atem der Frau wieder einsetzen würde.

Verfremdung und Übergriffigkeit

Der Schwede Öhrn greift an der Volksbühne nicht zum ersten Mal tief in die Affektmechanik des Publikums. Zum Beispiel mit „Porn Of Pure Reason“, als wir alle gemeinsam bizarre Sexfilme mit Asiatinnen und Aalen gucken mussten, schafft er es immer wieder das Barbarische unserer Persönlichkeit hinter der Scham hervorzukramen und durch das wesensfremde Setting sowie die künstliche Rahmung auf Distanz zu bringen.

Diesmal gelingt diese Spannung aus Verfremdung und Übergriffigkeit, indem er dem in toxischer Abhängigkeit verbundenen Paar, große Tellermasken von Makode Linde aufsetzt. Die vergrößerten Gesichter mit den niedlichen Knopfaugen und den breitgezogenen Mündern lassen das bedrohliche Spiel der Unterwerfung immer wieder changieren zwischen abstraktem Puppenspiel und konkreter Dynamik, wenn die Schläge von Jakob Öhrman ungebremst auf die Maske treffen, hinter der das Gesicht von Janet Rothe halbwegs geschützt ist. Die Tonabnahme durch im Bett und im Sofa sowie hinter den Masken versteckte Mikros, die Bewegungs-, Atem- und Stöhngeräusche verstärken, verstärken diesen Eindruck von Künstlichkeit und körperlicher Nähe.

Der wirksamste Hebel allerdings sind das verzögerte Tempo und die Banalität der Vorgänge. Die dumpfen, spannungsgeladenen Pausen zwischen den Schlägen, setzen sich mit breitem Hintern mitten auf das Gemüt und lassen einen auf die Erlösung der nächsten Schelle, der nächsten geplatzten Blutpackung warten und hoffen.



Häusliche Gewalt. Noch einmal am 15. Juni, 19 Uhr in der Volksbühne, Karten und Informationen unter Tel.: 240 65 777 oder www.volksbuehne.berlin