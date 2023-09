„Brundibár“: Die Kinderoper aus Theresienstadt und ihre Hoffnungsbotschaft

Aninku und Pepicek sorgen sich um ihre kranke Mutter. Der Arzt sagt, Milch könnte sie gesund machen. Aber auf dem Mark bekommen sie nichts ohne Geld. Und als sie singen wollen, um etwas zu verdienen, verjagt sie der grimmige, mächtige Leierkastenmann. Er bestimmt, wer Musik machen darf. Brundibár heißt er, nach ihm benannten Adolf Hoffmeister (Libretto) und Hans Krása (Komposition) eine Kinderoper.

Die Oper entstand in einer Zeit, da das Verjagen von Menschen bedeutete, sie in Lager zu sperren und umzubringen. 1938 war die erste Textfassung fertig, da galten bereits die Nürnberger Gesetze „zum Schutz des deutschen Blutes“, da wussten jüdische Kinder schon lange, wo sie überall sich nicht aufhalten dürfen. Ende 1942 kam es zur einer ersten Aufführung der Oper im Jüdischen Waisenhaus in Prag. Das entscheidende Datum für die Geschichte von „Brundibár“ aber ist der 23. September 1943. Das ist der Tag der Premiere im Ghetto von Theresienstadt, jenem Vorzeigelager der Nazis, wo Hunger, Seuchen und Gewalt ein bisschen Kaschierung durch Kultur erfuhren.

„Brundibár“ bedeutete für die mitspielenden und zuschauenden Kinder nicht nur Abwechslung. Denn weil Aninku und Pepicek von einer großen Kinderschar geholfen wird, feiert der Chor die Kraft der Solidarität: „Ihr müsst auf Freundschaft bau’n,/ den Weg gemeinsam geh’n,/ auf eure Kraft vertrau’n,/ und zueinander steh’n.“ Die triumphalen Zeilen „Ihr seht ja, wie es war:/ Wir schlugen Brundibár“ bargen Hoffnung.

„Wiedersehen mit Brundibár“

Wie kann man späteren Generationen erklären, was die chauvinistische deutsche Politik von 1933 bis 1945 bedeutete? Was der Holocaust war? Seit 30 Jahren, seit Libretto und Noten von „Brundibár“ wieder aufgetaucht sind, dient diese Oper auch dazu. Es gibt an vielen Orten in Deutschland Schulprojekte und Theaterwerkstätten dafür. Ein Kinofilm dokumentierte 2014 ein Projekt der Berliner Schaubühne: „Wiedersehen mit Brundibar“. Und nun meldet dpa, dass eine Schulklasse des Gymnasiums Wülfrath in Nordrhein-Westfalen die Oper in der Gedenkstätte Theresienstadt in der Tschechischen Republik aufführen wird. Es ist der 80. Jahrestag, aber es sollte kein Schlusspunkt der Beschäftigung mit dem Thema und mit „Brundibár“ sein.



Theresienstadt mag als Vorzeigelager gedient haben. Es führte dennoch in den Tod. Historiker schätzen, dass von den 141.000 in das Ghetto Deportierten nur etwa 23.000 Menschen den Holocaust überlebten.