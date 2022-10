Jens Hillje und Andrea Niederbuchner übernehmen die Sophiensäle

Jens Hillje reüssiert bereits seit 1996 in Spitzenpositionen Berliner Häuser und bringt auch leidvolle Leitungserfahrungen mit.

Der Dramaturg Jens Hillje und die Kulturmanagerin Andrea Niederbuchner bilden ab der nächsten Spielzeit die Künstlerische Leitung der Sophiensäle. Sie lösen Franziska Werner ab, die dann das Haus zwölf Jahre geleitet haben wird. Kaufmännische Leiterin bleibt Kerstin Müller. Zu dritt bilden sie das geschäftsführende Team. Im Rahmen „eines offenen Ausschreibungsverfahrens und einer erweiterten Suche“ sei es gelungen, zwei Kollegen zu finden, „die mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen in den Bereichen Tanz, Performance und Theater eine perfekte Ergänzung bilden und langjährige berufliche Erfahrung und Leitungskompetenz mitbringen“, teilen die Gesellschafter Amelie Deuflhard, Sasha Waltz und Jochen Sandig mit.

Mehr als eine Spielstätte

Jens Hillje rückt damit zum vierten Mal in eine Leitungsposition an einem Berliner Theater. Er gründete und leitete 1996 mit Thomas Ostermeier die Baracke des Deutschen Theaters, bildete ab 1999 mit Ostermeier, Waltz und Sandig die neue Leitung Schaubühne und blieb bis 2009. Als Ko-Intendant übernahm er mit Shermin Langhoff, vom Ballhaus Naunynstraße kommend, 2013 die Leitung des Gorki-Theaters und ging 2019 im Streit mit der Intendantin. Andrea Niederbuchner kommt vom Tanztheater und ist in Berlin ebenfalls keine Unbekannte. Sie gehörte von 2013 bis 2022 zur Leitung des Tanzfestivals Tanz im August, entwickelte dort die Retrospektiven-Reihe und kuratierte die Retrospektiven von Rosemary Butcher (2015), La Ribot (2017), Deborah Hay (2019) und Cristina Caprioli (2022) mit.

Seit ihrer Gründung 1996 haben sich die Sophiensäle als Produktionsort für freies Theater etabliert. Bühnenkünstler aus der lokalen, nationalen und internationalen Szene werden aufgrund ihrer künstlerischen Konzepte eingeladen, ihre Arbeiten hier zu produzieren und zu präsentieren. Das Haus fungiert nicht nur als Spielstätte, sondern unterstützt die Künstler bei der Beantragung von Fördergeldern, der Suche von Koproduktionspartnern sowie bei der der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Teilweise übernehmen sie auch das Produktionsmanagement.