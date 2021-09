Berlin - Es gibt viele Inspirationsquellen für Mary Shelley, die als 19-Jährige bei einem verregneten Aufenthalt am Genfer See zur Unterhaltung ihrer Mitreisenden den Schauerroman „Frankenstein“ schrieb, am 1. 1. 1818 anonym veröffentlichte und einen modernen Prometheus-Mythos schuf. Eine Anregung für die Schlüsselszene, in der der titelgebende, ebenfalls sehr junge Wissenschaftler sein namenlos bleibendes, aus exhumierten Leichenteilen zusammengenähtes Zweieinhalb-Meter-Wesen zum Leben erweckt, könnten die in zweierlei Hinsicht schockierenden Experimente von Giovanni Aldini gewesen sein.

Aldini (1762-1834) führte die berühmten Froschschenkel-Versuche seines Onkels Luigi Galvani weiter und wendete die elektrischen Apparaturen bei menschlichen Leichen an. Im Januar 1803 zum Beispiel legte er im berüchtigten Londoner Newgate-Gefängnis vor den Augen der interessierten Öffentlichkeit Strom an die Leiche des Doppelmörders George Forster. Er brachte damit die Mimik des Hingerichteten zum Zucken, sogar ein Auge habe sich geöffnet und ins Publikum geschaut, das nun nicht umhin kam zu glauben, dass George Forster wieder lebte. Was wiederum laut dem Newgate-Kalender bei mindestens einem Zuschauer einen letalen Schock verursachte. Welche Ironie: Aldini hatte bei nüchterner Betrachtung mit seinem Experiment zwar keinen Toten zum Leben erweckt, aber einen Lebenden zu Tode erschreckt.

Diese Gefahr besteht im Deutschen Theater bei der Premiere am Sonnabend wahrlich nicht. Jette Steckel inszenierte eine kühl verschattete, intellektuelle Version des Romans, in der der Moment der Lebendigwerdung immerhin einen Funken schlägt. Felix Goeser gibt endlich mal Einsatz. Er zuckt auf der leeren Drehbühne unter einem Laborhimmel aus neun weißen Leuchtkästen (Bühne: Florian Lösche); er strampelt mit den Beinen, bäumt sich auf, verliert das Gleichgewicht, ihm entringen sich Seufzer und hilflose Artikulationsversuche, die geweckte Kraft greift völlig ungesteuert in die Motorik – was mag sich da erst im Gehirn abspielen? Ein Blick in das verstörte Gesicht des Geschöpfs, das sich allein und ohne Begriffe in die Welt geworfen sieht, spricht Bände: Was ist das Nasse, das vom Himmel fällt? Was tun gegen Unannehmlichkeiten wie Hunger und Kälte? Der Wind verteilt Müll auf der Bühne, unser Monster stülpt sich eine Tüte über den Kopf und findet ein Würstchen in einer Aluminium-Assiette; der erste Mensch, dem es begegnet ist ein Motorradfahrer, der es mit den Worten „Verpiss dich“ begrüßt, in den Dreck schubst und anpinkelt. Vielen Dank für das Geschenk des Lebens.

Auch in dem Roman begreift Frankenstein sofort, also in dem Moment, da sein Monster die Augen aufschlägt und zu atmen beginnt, dass er lieber gescheitert wäre. Voller Entsetzen rennt er weg und überlässt „sein Kind“ sich selbst. Die beiden werden einander viel entsetzliches Leid antun, bevor sie in inniger Feindschaft in der einsamen Eiswüste nahe dem Nordpol sterben. Der Schöpfer haucht sein Leben vor Erschöpfung aus, woraufhin sich sein verlassenes Geschöpf selbst verbrennt. Damit aber ist das Grundproblem nicht aus der Welt geschafft, nämlich die Hybris des Menschen, der sich in seinen Werken selbst zu übertreffen versucht und dabei Gefahr läuft, von diesen vernichtet zu werden. Und wir sind in den zweihundert Jahren seit „Frankenstein“ mit der Gentechnik, der Kybernetik und der Künstlichen Intelligenz dem Ziel deutlich näher gekommen.

Auf äußerliche Grusel- und Schauereffekte und konkrete Bezüge zur Gegenwart verzichtet Jette Steckel weitgehend. Das Publikum soll an den nackten Gedanken des dialektischen Grundproblems herangeführt werden. Drei Menschenrohlinge – außer Goeser sind das Maren Eggert und Alexander Khuon – mit geklebten Glatzen, weißen T-Shirts, Skinnyhosen und Zehenschuhen (Kostüme: Aino Laberenz) nehmen abwechselnd die Positionen von Schöpfer und Geschöpf ein, hinzu kommt, als psychoanalytischer Ankerpunkt, Frankensteins Verlobte Elisabeth, die in der Hochzeitsnacht von dem Monster getötet wird. Und um das Ganze auf der Metaebene zu spiegeln, ist auch die Autorin hin und wieder anwesend, eine Komplizin Frankensteins, die das Monster im fiktiven Sinne geschaffen und die Kontrolle über es verloren hat. Das Themenfeld ist also weit und ertragreich, die Beziehungen zwischen den Figuren sind verhängnisvoll und tragisch.

Doch der Regisseurin und ihrem Ensemble scheint es um eine gründliche Entdramatisierung und Entschleunigung des Konflikts zu gehen. Es wird viel und möglichst frei von innerer Beteiligung geredet, Handlungen werden zeichenhaft vollstreckt. Man wünscht sich während des knapp zweistündigen Laborexperiments nichts sehnlicher, als dass jemand Erbarmen mit den zusammengeflickten Thesenträgern im Halbdunkel habe und sie endlich zum Leben erwecke. Nötigenfalls mit ein paar saftigen, animierenden Stromstößen.

Frankenstein 26. September, 3., 15., 26. Oktober, Karten und Anfangszeiten unter Tel.: 030 28441225 oder www.deutschestheater.de