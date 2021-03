Berlin - Der Intendant der Volksbühne ist nach MeToo-Vorwürfen von seinem Amt zurückgetreten. In einer Pressemitteilung vom Montagnachmittag übernimmt Klaus Dörr für die gegen ihn erhobenen Vorwürfe „die komplette Verantwortung“.

In einer Recherche der Tageszeitung die taz wurde am Wochenende berichtet, dass sich zehn Mitarbeiterinnen bei der Kulturverwaltung über Klaus Dörr beschwert hätten, woraufhin diese eine Untersuchung eingeleitet hat. Der 60-Jährige soll sexistische und frauenfeindliche Sprüche geklopft, übergriffige Avancen gemacht und anzügliche Blicke geworfen haben.

Er gebe sein Amt im Einvernehmen mit der Kulturverwaltung auf, so Dörr. „Ich bedaure zutiefst, wenn ich Mitarbeiter:innen mit meinem Verhalten, mit Worten oder Blicken verletzt habe.“ Darüber hinaus bedauert er, „dass mir nicht gelungen ist, ein offenes und diskriminierungssensibles Klima zu schaffen, das Probleme rechtzeitig erkennt und es Mitarbeiter:innen ermöglicht, sich vertraulich mit ihren Fragen, Beschwerden und ihrer Kritik an die notwendigen und vorhandenen Stellen in der Volksbühne zu wenden.“

Die Vorwürfe waren auch Gegenstand der aktuellen Stunde im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses, die in dem Moment begann, als die Pressemitteilung von Dörr versendet wurde.

Dörr stehe noch zur Übergabe nicht abgeschlossener Projekte und Prozesse zur Verfügung und werde seine Tätigkeit als Intendant der Volksbühne am morgigen Dienstag beenden.