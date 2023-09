Blitzverliebt in die Location ist der Regisseur Tobias Kratzer, als er erstmals den Hangar 1 in Tempelhof betritt. Da hat er noch nicht seinen Ozean dort hineinbauen lassen, auch das Floß mit 154 Schiffbrüchigen schwimmt bis dahin nur in seiner Fantasie. Jetzt ist alles da – und wie! Auf einer Probe letzte Woche erstarrt man nahezu vor der gespenstischen Wucht dieser Bilder: Menschen eng beieinander auf ein Floß gepfercht ringen um ihr Leben. Sie singen. Die Lebenden auf Deutsch, die Toten jenseits des Wassers auf Französisch.

Das Orchester fehlt noch, aber schon die Chöre erschüttern. Das Wasserbassin misst 25 mal 24 Meter, links und rechts davon ragen Tribünen für 1400 Zuschauer in die Höhe. In diesem Setting probt die Komische Oper „Das Floß der Medusa“ von Hans Werner Henze und Ernst Schnabel (Libretto). 1968 war es eine der skandalträchtigsten Uraufführungen der Musikgeschichte, verhindert durch Proteste von links und rechts. Nie zuvor wurde das Oratorium tatsächlich im Wasser aufgeführt – aber jetzt.

Das Floß hat es wirklich gegeben. 1816 strandete das französische Schiff „Medusa“ auf einer Sandbank vor Ostafrika. Die Rettungsboote reichten nicht, ließen 154 Menschen auf einem Floß zurück. Die tagelangen Überlebenskämpfe gipfelten in Kannibalismus, nur 15 Menschen wurden gerettet. Die Tragödie inspirierte Autoren, Maler, Filmemacher und Henze zu künstlerischer Umsetzung. Die Probe vermittelt Eindrücke von der Dramatik. Die Regieanweisungen an den Chor klingen so: „Schwanken, stabilisieren, wenn die nächste Welle kommt! In Schockstarre gehen, wenn beim Kampf am Rettungsboot gestorben wird.“ Derweil liegen Tote steif und still im Wasser.

Was interessiert heute an diesem Stück des Grauens? Für den Regisseur wurde es im Laufe der Jahre immer aktueller: „Es geht um Ressourcenknappheit, dafür ist das Stück eine Metapher. Der bewohnbare Lebensraum schrumpft, die Verteilungskämpfe werden härter.“ Dass die Inszenierung trotzdem Großartigkeit anstrebt, dass sie das Leid ästhetisiert, daraus Emotionen zieht, diesen Vorwurf, so Tobias Kratzer, müsse er sich gefallen lassen.

240.000 Liter warmes Wasser

Erschütternd wie der Inhalt ist der Aufwand der Inszenierung. Nicht nur wegen des Beckens mit 240 Kubikmetern 25 Grad warmem Wasser, zuerst musste ja mal die Flugzeughalle zum Klingen gebracht werden. Da reichen keine Stoffballen. Es braucht baumdicke Akustikröhren raumhoch neben den Tribünen. Durch sie wird ständig Luft geblasen. Das Orchester sitzt auf einem Resonanzboden, gesungen wird mit Mikroports.



Am Ende reduziert sich der Nachhall von elf auf drei Sekunden, ein optimaler Kathedralenton. Was es für ein Opernensemble bedeutet, sich in völlig fremden Gefilden zu bewegen, mag ein Jubelausruf der künstlerischen Produktionsleiterin Ada Lange beim Blick auf soeben eintreffende Pakete illustrieren. Darin endlich die beheizbaren Sitzkissen für die Choristen, die sich nass und kalt, eigentlich tot, in neue Gesangspositionen begeben müssen. Ab sofort aber mit Wärme aus dem Jägerbedarf.

Halten wir fest: Der Spielzeitauftakt der Komischen Oper wird spektakulär. Aber ökonomischen Wahnsinn darf man trotzdem unterstellen, wenn klar wird, dass die „Medusa“ gerade sechsmal im Hangar läuft. Ende Oktober dann öffnet das Schillertheater mit „Chicago“. Braucht das Haus nicht jeden Groschen für seinen Umzug dorthin, solange das Stammhaus in der Behrenstraße saniert wird? Später will es außerdem noch ein Spiegelzelt vor dem Roten Rathaus und das Kindl-Areal bespielen. Kann es sich diesen großen Aufschlag leisten?

Das Bühnenbild im Hangar Jan Windszus

Na klar, behaupten die, die alles zu verantworten haben, das Intendanten-Duo Susanne Moser und Philip Bröking. Natürlich nennen sie keine Summe für die „Medusa“, sie sind ja nicht dumm. Die Zahl würde durch jede Rezension geistern, ohne Rücksicht auf das große Ganze, das Moser und Bröking im Blick haben müssen. Seit 18 Jahren Teil der Opernleitung haben sie 2022 die Intendanz von dem Regiestar Barrie Kosky übernommen. Jetzt liegt ihre erste Spielzeit hinter ihnen, unerhört erfolgreich: 90 Prozent Auslastung, 183.500 Zuschauer – wie vor der Pandemie. Dazu war das 75. Jubiläum des Hauses zu stemmen und die Feinplanung für den gigantischen Umzug, in der Summe fraglos eine Herkulesarbeit für das ganze Haus. Dennoch, zu hören überall, hielt sich hier eine Harmonie zwischen Ensemble und Intendanz, an Staatstheatern längst nicht mehr selbstverständlich.

Da lacht der Saal laut auf

Zu beobachten war das nach der letzten Vorstellung im Juni, als die Riesenbühne zu eng wird, um alle aufzunehmen, die zur Komischen Oper gehören und sich noch mal verbeugen wollen. Der ganze Saal steht und applaudiert Wehmut und Verbundenheit mit dem alten Haus einfach weg. Das Intendantenduo vermittelt Zuversicht, lobt Spirit und Zukunftsfähigkeit des Hauses, bis die Kulturstaatssekretärin Sarah Wedl-Wilson ankündigt: „Das Land wird alles daransetzen, dass der Bau schnell fertig wird.“ Da lacht der Saal laut auf. Ein Satz wie ein Witz, denn natürlich erinnert sich Berlin an den Staatsopern-Umzug ins Schillertheater: Sieben Jahre statt drei dauerte das Exil, eine halbe Milliarde kostete der Umbau statt 239 Millionen. So sei das eben bei Sanierungen, tönte es frech aus dem Senat, vieles sei unvorhersehbar. Stimmt nicht. Bei weniger schlampiger Planung hätte das zusätzliche Geld gereicht für die Sanierung aller Berliner Schulklos und Turnhallen, die das nötig haben.

Läuft nun bei der Komischen Oper alles besser als beim überhasteten Staatsopern-Umzug? Mal sehen. Erst mal sickern im Juni frische Zahlen durch. Die B.Z. berichtet, dass die Sanierungs- und Erweiterungskosten von 227 Millionen auf 438 und zuletzt auf 478 Millionen steigen, noch vor Baubeginn. Donnerwetter, für diese Sprünge hat die Staatsopern-Sanierung sieben Jahre gebraucht, wobei damals nicht mit Baukosten-Explosionen kalkuliert werden musste.

Trifft man das Intendantenduo in den neuen Schillertheater-Büros – zugewandt, strahlend, optimistisch –, spürt man keinerlei Erschütterung über die Unwägbarkeiten des Bauens, nur Vorfreude auf das Gelingen. Susanne Moser und Philip Bröking sind schließlich nicht die Bauherren, trumpfen aber trotzdem auf als regelrechte Planungsenthusiasten. Denn seit sieben Jahren bereiten sie diesen Umzug vor, gingen zuletzt jeden einzelnen Raum penibel durch, entdeckten sogar Einsparpotenzial, etwa beim Orchesterprobenraum. Allein drei Opernmitarbeiter koordinieren täglich mit den Architekten Umbaudetails. Nichts soll der Zufall übernehmen. Das ist natürlich ein anderes Herangehen als einst unter Jürgen Flimm an der Staatsoper. Der Intendant stellte kurz vor dem Umzug fest, „irgendein Trottel“ habe vergessen zu berechnen, dass seine Oper jährlich zwölf Millionen Euro mehr brauche. Schließlich verkaufe sie im Schillertheater täglich 500 Karten weniger als Unter den Linden!



Susanne Moser dagegen hat jede Zahl im Kopf. Ihrem Haus fehlen im Schillertheater nicht nur Einnahmen durch die geringere Platzzahl, es kann auch viel seltener spielen. In der Behrenstraße konnten sieben Produktionen lagern, im Schillertheater keine einzige, es braucht ferne Lagerflächen, Zeit und Wege.

Also wie geht das nun? Hat der Senat die 40 Millionen Subventionen für den Spielbetrieb verdoppelt? Natürlich nicht. Die Ausflüge in andere Spielstätten wie den Hangar leistet sich das Haus, weil es Geld aus dem Bau-Etat verbrauchen kann, sogenannte Migrationskosten. Über deren Höhe wird auch geschwiegen, nicht aber über die Ideen, das Haus „aufzupeppen“, wie Philip Bröking es nennt: „Wir wollten aus den widrigen Umständen das Gegenteil machen. Ohne den Umzug hätten wir weder das Geld, die Zeit noch den Auftrag gehabt, die Stadt so zu bespielen wie jetzt. Diese Chance, zu Beginn und Ende einer Spielzeit rauszugehen, nutzen wir.“ Der Intendant schwärmt von der Strahlkraft der „Medusa“ im Hangar. Gäste von Opernhäusern in München, Stuttgart, Frankfurt, Nürnberg, die auch vor Renovierungen stehen, hätten sich dazu angekündigt. Die Tickets sind fast vollständig verkauft. Das Haus setzt alles daran, eine siebente Vorstellung zu ermöglichen.



