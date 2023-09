Das Deutsche Theater plädiert mit „Prima Facie“ gegen die Unschuldsvermutung

Es ist wie der Gang auf die andere Seite des Spiegels. Die junge karrierebewusste Rechtsanwältin Tessa Jane Ensler, die sich als Frau aus armen Verhältnissen gegen alle Wahrscheinlichkeit in der Elite durchsetzen konnte, hat viel mit Klagen wegen sexuellen Missbrauchs zu tun. Sie ist gut, sie findet die nötige Lücke in der Anklageschrift, um den langen Hebel der Unschuldsvermutung zu betätigen.

Sie weiß, vor Gericht geht es um die juristische Wahrheit. Als Verteidigerin muss sie nicht beweisen, dass die klagende Frau zugestimmt hat, „sie muss nur klarstellen, dass er nicht wusste, dass es kein Einvernehmen gab, er also davon ausgehen musste, alles wäre in Ordnung.“ Es ist auch ein bisschen Sport oder wie ein Tanz. In der Inszenierung von András Dömötör, die als zweite Premiere der neuen DT-Intendanz am Sonntag in den Kammerspielen gezeigt wurde, groovt sich Tessa, gespielt von Mercy Dorcas Otieno, zu Jazzrhythmen für die Verhandlungen ein. Mit cool angedeuteten Steps treibt sie ihre Argumentation voran und rollt sich den Teppich für die letzte, alles vernichtende Frage aus.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der präzise, knappe, spannende und mehrfach ausgezeichnete Well-made-Monolog der australischen Dramatikern Suzie Miller, die selbst als Anwältin gearbeitet hat, besteht in dem gar nicht so fernliegenden Clou, dass Tessa, wie laut Stück jede dritte Frau, selbst zum Opfer sexueller Gewalt wird. Sie war drauf und dran, sich tiefer auf diese noch frische Liebesgeschichte einzulassen und auch der „fragliche“ Abend beginnt harmonisch. Sie trinken allerdings zu viel, Tessa wird schlecht, erbricht sich und hat dann keine Lust mehr auf Sex, was der Kollege ignoriert und sie mit Gewalt nimmt. Schon als sie zur Polizeistation fährt, weiß sie, dass sie keine Chance hat, den Prozess zu gewinnen.

Aussage gegen Aussage

Es soll der Sache dienen, dass der Zuschauer von Anfang an weiß, dass Tessa die Wahrheit und nichts als die Wahrheit spricht, dass es also an ihrer Version keinen Zweifel gibt, auch wenn sich die Sache für die Prozessbeteiligten, der betrunkene Täter eingeschlossen, alles andere als eindeutig darstellt. So ist es nur folgerichtig, dass am Ende für ein neues System plädiert wird, das solche Taten nicht ungesühnt lässt. Es wird die Tragik deutlich, dass es keinen Anspruch auf Gerechtigkeit gibt, wenn Aussage gegen Aussage steht – was ja im Fall der zweisamen Situation zwangsläufig der Fall ist. Es muss noch nicht einmal unbedingt Lüge im Spiel sein, wenn zwei Perspektiven aufeinandertreffen. Wie man das ändern kann, ohne rechtsstaatliche Grundfeste abzuschaffen, wird nicht klar.

Die rhetorische Finesse des Monologs könnte einen in erhellende Bredouillen treiben, die eine neue Sensibilität für MeToo und die vielen aktuell anhängigen und in den Medien rauf- und runterdiskutierten Verdachtsfälle schaffen. Zumal die Debatte gerade den Theaterbetrieb sehr beschäftigt. Aber so präsent und lässig, wie Mercy Dorcas Otieno einsteigt, und so tief sie sich in die Seele blicken lässt, so schnell wird klar, dass es bei dieser feinen, sprachchirurgischen Versuchsanordnung ein Problem ist, dass sie keine Muttersprachlerin ist. Die Inszenierung geht einfach darüber hinweg. Sie macht den Fehler, sich darauf zu verlassen, dass die Dramatikerin, dass die Hauptfigur auch für den Zuschauer von Anfang an im Recht sein muss. So bleibt es Botschafts- und Rechthabertheater für ein Publikum, das längst überzeugt ist.



Prima Facie. 20., 23. September, 1., 11., 14., 22. und 31. Oktober in den Kammerspielen des Deutschen Theaters, Karten und Informationen unter Tel.: 28 44 12 25 oder deutschestheater.de