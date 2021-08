Berlin - Ein Kreis aus Sand. Fünf Menschen stehen zögerlich an seinem Rand. Zucken zurück vor der Herausforderung: Wer muss hinein ins Rund? In den Circle, in dem im Urban Dance die Battles stattfinden, hinein in die Gesellschaft als einengendes System oder ins eigene Innere, wo widersprüchliche Emotionen toben. Vielschichtig ist die Szene, mit der Grichka Caruges „A Human Race“ am Podewil beginnt. Ein Paukenschlag aus den Lautsprechern lässt den ersten Tänzer in den Kreis taumeln – in einem explosiven Solo steht er seinen Grund. Blitzschnelle Armbewegungen, grimmiges Stampfen, herausfordernd gereckter Brustkorb: Krump ist getanzte Selbstbehauptung.

Fünf virtuose Tänzerinnen und Tänzer interpretieren in „A Human Race“ Igor Strawinskys „Frühlingsopfer“. Urbanen Tanz und Neue Musik haben der französische Choreograph und die Berliner Dramaturgin Livia Patrizi vom Programm Tanzkomplizen zusammengebracht. Verblüffend ist diese Verbindung und doch so naheliegend: Strawinskys Orchesterstück mit seinen hochemotionalen klanglichen Wendungen ist der ideale Soundtrack für ein Krump-Bühnenstück.