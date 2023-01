Schlösser ausgetauscht: Lahnstein setzt den Intendanten vor die Tür

Das Städtchen, um das es hier geht, liegt tief im Westen. „Lahnstein am Rhein, du schönes Städtelein, sollst stets in Erinnerung sein“, singt es in der Telefonwarteschleife, während man mit dem Oberbürgermeister Lennart Siefert (parteilos) verbunden wird. Dabei sind die Nachrichten, die man über das ortsansässige Theater hört, alles andere als schön.

Der Gründungsintendant Friedhelm Hahn, der das Theater seit 1998 leitet, hatte im Frühsommer seine Kündigung zum Jahresende erhalten und ist am 23. Dezember fristlos entlassen worden. Es gibt auf der Website ein Protestschreiben der Theatermitarbeiter und des Ensembles – das allerdings nur mit Werk- und Teilspielzeitverträgen an das Haus gebunden ist. Darin ist empört die Rede von Rufmord und Machtmissbrauch seitens des Bürgermeisters. Man könne nichts für das aufgelaufene Defizit von 80.000 Euro, schließlich habe die Stadt vor einem Jahr selbst die Schließung des Hauses veranlasst, als die Coronabekämpfungsverordnung einen eingeschränkten Spielbetrieb erlaubt hätte.

Krisensitzung im Advent

Das war allerdings noch vor Sieferts Amtszeit. Außerdem habe man den Stadtrat vor dem nahenden Defizit im Oktober gewarnt. Und nun dies. Alle Vorstellungen abgesagt, Intendant entlassen, Schlösser ausgetauscht. Der SWR, der in seiner Landesschau den Fall aufrollt, den Intendanten und seine Dramaturgin bei einem Krisengespräch am Adventskranz zeigt, spricht sogar von der Schließung des Hauses, wo doch der Oberbürgermeister noch im November gesagt habe, dass das Theater nicht zur Disposition stehe. Hahn und seine Leute fühlten sich belogen, heißt es in dem Beitrag. – Na ja, nur weil die Mitarbeiter keine passenden Schlüssel mehr haben, heißt das nicht, dass das Theater geschlossen ist.

Ah, da ist ja der Oberbürgermeister am Telefon, er dementiert. Das Theater wird nicht abgewickelt. Bereits am 2. Januar werde er eine Interimsintendanz vorstellen. Mit Herrn Hahn werde es keine Zusammenarbeit mehr geben, dafür fehle das nötige Vertrauen. Dann holt der 41-jährige Bürgermeister aus: „Lahnstein ist ein kleines Städtchen mit einem 99-Plätze-Theater, das über einen Etat von 650.000 Euro verfügt. Darüber hinaus räumt der Stadtrat dem Haus ein jährliches Defizit von 327.000 Euro ein. Das sind bei einem Gesamthaushaltsdefizit der Stadt schon deutlich mehr als zehn Prozent, die Herr Hahn da verantwortet.“ Dass jetzt dieses Defizit noch um weitere 70.000 bis 80.000 Euro überzogen werden soll, sprengt den Rahmen. „Zumal ich als Vertreter des Arbeitgebers bis zum heutigen Tag nicht davon informiert worden bin.“

Ein rhetorisches Meisterstück

Moment, der Intendant habe doch den Stadtrat im Oktober per E-Mail informiert, schreiben die Theaterleute. „Eine solche E-Mail kann ich nicht bestätigen“, so der Diplomverwaltungswirt und Polizeihauptkommissar Siefert. Der Stadtrat wäre allerdings auch nicht der zu adressierende Arbeitgeber, sondern die Verwaltung, die Siefert als gewählter Oberbürgermeister leitet. Andersherum sei es mitnichten so, dass Hahn durch die Pressemitteilung informiert worden sei, wie er behauptete, sondern durch das Kündigungsschreiben. Erst nach dessen Aushändigung sei das Ensemble per E-Mail und mit zeitlichem Abstand die Presse per Mitteilung informiert worden.

Das hört sich nach konsequentem, begründetem und verantwortlichem politischen Handeln an, dem man vielleicht vorwerfen kann, zu wenig Rücksicht auf die Außenwirkung zu nehmen. Ein rhetorisches Meisterstückchen in dem ansonsten eher groben Protestschreiben ist denn auch der Verweis auf den Schaden, den ein solcher Vorgang für die Reputation des Hauses und der Stadt bedeutet. Sogar Berlin hat nun Wind davon bekommen. Durch das Schreiben selbst.