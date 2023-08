Gerade wird viel über KI diskutiert und darüber, was sie in Zukunft mit uns und aus uns machen wird. Aber was ist mit Super-Mario? Was hat er mit uns gemacht? Und was ist aus ihm selbst geworden? Er ist mutiert! Auf der Bühne im Haus der Berliner Festspiele steht ein ziemlich sweeter Boy mit rotem Hemd und einer Jeans, der die Latzträger fehlen und die deswegen immer wieder sehr apart über runde Po-Backen rutscht. Ja, es geht um Sex. Nicht gleich am Anfang, aber dafür dann später sehr, sehr lange. Was will man erwarten von einem Künstler-Kollektiv, dass sich (La) Horde nennt und nicht nur das Ballet national de Marseille leitet, sondern unter anderem auch für Madonna choreografiert. Das Beste zum Schluss mag sich Ricardo Carmona, der Kurator von „Tanz im August“ gesagt haben und das Stück „Age of Content“ ans Ende des Festivals gesetzt haben. Darüber, ob es wirklich das Beste ist, mag man streiten, aber ein Knaller, das ist „Age of Content“ unbedingt.

Marine Brutti, Jonathan Debrouwer and Arthur Harel, die drei (La) Horde-Mitglieder kommen von der bildenden Kunst, von Tanz und Film. Ihre Stücke sind immer alles gleichzeitig, Installation, Medienreflektion und Choreografie. Dass ihnen, den in der zeitgenössischen Tanzwelt fast Unbekannten, 2019 die Leitung des Ballet national de Marseille übertragen wurde – vorbei an vielen renommierten Mitbewerbern – galt als Sensation. Seitdem mischt (La) Horde die Tanzwelt ganz schön auf. Die drei atmen in ihren Stücken die virtuellen Welten ein und wieder aus. Die Avatare sind unter uns, so ungefähr könnte die Message von „Age of Content“ lauten. Erst haben wir sie erschaffen, jetzt ahmen wir sie nach.

In diese Erkenntnis gleitet man ganz langsam und unbemerkt hinein, während der sweete Boy auf der Bühne so merkwürdig ruckelnd den Körper hin- und herbewegt, wie es die Avatare der Frühzeit im Pausenmodus taten. Um dann unvermittelt kurz in Kampfposition ein paar mehr oder minder gut ausgerichtete Schüsse oder Faustschläge in den Raum zu senden. Zack, dann wieder genauso abrupt zurück in den ruckelnd-flimmernden Pausenmodus. Natürlich ist der sweete Mario nicht allein.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ins kollektive Gedächtnis gebrannte Actionfilm-Bilder werden verdichtet

Gleich zu Beginn hat eine Horde geklonter Avatare mit dem Gerüst eines Autos gekämpft, dass seinerseits wieder ordentlich zurückschlug. Sich ruckelnd aufbäumte und zur Seite lehnte, um die Klone von sich abzuschütteln. Von „I, Robot“ über „Mad Max“ bis „Cars“ werden ins kollektive Gedächtnis gebrannte Actionfilm-Bilder verdichtet, dass es eine Freude ist. Aber das ist nur der Auftakt. Aus der wie ein gestörter Computer-Bildschirm flackernden Bühnendecke fällt ein blond-perückter Android auf den Bühnenboden („Star Trek“ lässt grüßen), schreitet für uns mit diesen merkwürdig ruckelnden Bewegungen, in denen Rumpf und Extremitäten nicht richtig zusammenpassen, den Raum ab und zieht einen Vorhang beiseite. Gab es zum Auftakt, bei der Autoszene, noch einen Gamer mit Fernbedienung, haben jetzt die Avatare selbst übernommen. In einer merkwürdig leuchtenden Höhle spielen sie all die gängigen Spiele, die ihnen einprogrammiert wurden. Kampf vor allem, sehr viel Kampf. Mit Faust, mit (imaginierten) Schwert und Gewehr. Achtung, Feind naht!

Dort, in dieser flackernden Höhle, scheint irgendwie ihr Zuhause zu sein. Zumindest solange, bis sich zwei Avatare zu unterhalten beginnen. „Forever Young?“, fragt die eine und der andere echot „Forever Young?“. Lieber sterben oder für immer leben, das bleibt die unbeantwortete, in höchst akrobatische Kopulationsbewegungen mündende Frage, die bald zum Massensex der gesamten 18-köpfigen Compagnie führt. Vorbei ist die Ruckelei. Jetzt geht es ausgesprochen flüssig zu. Und dann, irgendwann, wird einfach nur noch getanzt. Rauschhaft, orgiastisch, beglückend. Zur gesampelten Minimal Music von Philipp Glass. Mit einem aus TikTok und Influencer-Posing zusammengeschnittenen Bewegungsmaterial.

Hallo, das sind wir, auf der Party. Das tanzend, was in den Multiversen schon lange ein Eigenleben führt. Jung, für immer und immer. Der Content altert nicht. Jedenfalls nicht an diesem Abend. Bevor es dann doch noch weitergeht zu den nun wirklich allerletzten Veranstaltungen von „Tanz im August“. Mit Yasmeen Godder und Cherish Menzo im HAU 1 und HAU 2 und Marlene Monteiro Freitas in der Volksbühne, die mit „MAL – Embriaguez Divina“ ein dystopisches Echo auf das leichtfüßige „Age of Content“ von (La) Horde sein könnte.