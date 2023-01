Lasst es schlafen! „Das Kind träumt“ in der Parkaue erzählt vom Holocaust

Der israelische Dramatiker Hanoch Levin (1943–1999) hat aus einer historischen menschlichen Katastrophe eine „clowneske Tragödie“ gemacht. Das heißt, er hat das Ereignis so lange abstrahiert und von seinem konkreten Fleisch befreit, bis von der Sache nur noch ein Text- und Arrangementgerippe übrig geblieben ist. Sein Stück „Das Kind träumt“, jetzt in einer Inszenierung von Alexander Riemenschneider im Theater an der Parkaue herausgekommen, bezieht sich auf die als „Irrfahrt der St. Louis“ in die Geschichte eingegangene Odyssee eines Schiffes mit fast 1000 deutschen Juden, die 1939 mit Touristenvisa nach Kuba fliehen wollten und dort abgewiesen wurden. Auch Landungsversuche an der Küste von Florida und Kanada wurden verwehrt, die menschliche Fracht musste nach Europa umkehren. Die meisten Passagiere kamen im Holocaust um.

Von dieser Geschichte bleibt nicht viel erkennbar an dem anderthalbstündigen Abend für Jugendliche ab 16 Jahren. Die Figuren, sämtlich weiß geschminkt, versetzen sich in kein dramatisches Geschehen hinein, sondern stellen es durch. Den Text finden sie in einem aufgeschlagenen Buch vor. Alles, was geschrieben steht, wird technisch absolviert, also auf doppeltem Boden. Ein Weinen ist ein gezeigtes Weinen, gestorben wird formvollendet und pflichtgemäß, vielleicht mit ein wenig säuerlichem Erstaunen darüber, dass es schon so weit sein soll. Aber was soll man machen, es steht im Text.

Abstrakte Leere, kein Entrinnen

Im Zentrum steht eine Puppe, das träumende Kind. Der Vater stirbt, bevor die Familie auf das Schiff kommt, die Mutter muss sich an den Kapitän verkaufen, damit das Kind mit an Bord darf, in Kuba hätte es als einziger Passagier einreisen dürfen, will sich aber nicht von der Mutter trennen und entscheidet sich für den Tod. Das Ganze spielt in der abstrakten, blechernen Leere der Parkaue-Containerbühne, zwischen riesigen Seifenblasen und elektronisch verfremdeten Klängen des Musikduos Tobias Vethake und Karla Wenzel.

Die Sprache schreitet erbarmungslos voran, der Satzbau erinnert an Sachaufgaben aus dem Mathematikunterricht, alles wird geordnet und aus einer übergeordneten Perspektive beschaut, die sich der Ewigkeit und der Neutralität verpflichtet zu haben scheint. Am liebsten wäre es dem Stück, wenn es gar nicht anfangen müsste, geschweige denn, dass die Dinge ihren vorbestimmten Lauf in den Untergang nehmen. „Auf alle Fälle ist es verboten, das Kind aufzuwecken“, heißt es gleich am Anfang.

Wenn alles eins ist, ist alles egal

Zu abgründigem Kitsch gerät das formale Verallgemeinern, wenn nackte graue Kinderpuppen zu einem Leichenhaufen aufgestapelt und von einer Nebelmaschine in eine Wolke gehüllt werden. Wer würde da nicht an die Gaskammern von Auschwitz denken und wer hat bis dahin noch nicht an die heute vor den Küsten Europas abgewiesenen Asylsuchenden gedacht? Wenn alles eins ist, ist alles egal. Ein Abend wie dafür gemacht, dass das Leid der ganzen Welt über einem jungen Menschen zusammenschlägt.

