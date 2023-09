Laut und tot: Julien Gosselins „Extinction“ eröffnet die Volksbühne

Die Volksbühne vibriert, die Bässe kriechen wie eine wärmende Dauerflatulenz die Hosenbeine hoch und runter, das Hirn zittert wie Götterspeise und glibbert durch den Schädel, die Extremitäten erweisen sich als in Zuckungen versetzt. Irgendwo gibt es auch Freibier, das an diesem schönen warmen Spätsommerabend, an dem die Volksbühne ihre Spielzeit eröffnet, sicherlich direkt ins Rückenmark durchfließt und dort mit jedem Beat sanfte, kühle Wellenkreise verbreitet.

Wer mag, kann auf die Bühne gehen, sich vom Nebel und der Menge verschlucken lassen. Wie schön! Ein Dramaturg oder Geisteswissenschaftsstudent mit Bücherrucksack, Dutt und beschlagener Nickelbrille schiebt sich Ohrstöpsel in die Gehörgänge, grinst sehr breit und ungläubig, als hätte er eben eine Entdeckung gemacht: Ah, hallo Körper, hallo Todestrieb, was macht ihr denn da? Tanzt ihr miteinander? Und dort, ist das nicht eine Kollegin, die zwar sehr professionell nickt, aber ohne vorschnell Zustimmung zu signalisieren, sondern eher um zu zeigen, dass sie selbstverständlich und aus eigener Anschauung bei diversen Clubnächten weiß, was da vor sich geht.

Eine betrunkene Schauspielerin taucht im Getümmel auf, sie soll ans Telefon kommen, ein Anruf aus Wolfsegg. Wenn Wolfsegg anruft, wissen Dramaturgen, Geisteswissenschaftler und Theaterkritiker, das gibt Tote. Die Stimmung ist sofort im Keller, aber das liegt vor allem daran, dass die Musik abgedreht wird und der Abend bereits nach vierzig Minuten in die erste Pause geht.

Der junge französische Großformat-Regisseur Julien Gosselin zeigt nach „Sturm und Drang“ seine zweite literaturhistorisch inspirierte Arbeit in der Volksbühne. „Extinction“, Auslöschung, heißt der neue, fünfstündige Abend, der im Juni in Montpellier zur Premiere kam und schon Station beim Festival d‘Avignon und bei den Wiener Festwochen machte. Der zweieinhalbstündige Mittel- und Hauptteil des Triptychons findet in einer kaum einsehbaren Filmkulisse statt (Bühne: Lisetta Buccellato), die live generierten, schimmernden Schwarzweißbilder laufen über eine große Leinwand, die über dem Set aufgehängt ist. Schöne Leichen liegen im matten Glanz von Kerzen und nachschwingenden Lüstern. Vorhänge wehen, Blut sickert. Und liegt nicht auch noch ein Hauch von teuer parfümiertem Schweiß in der Luft? Rückblende.

Tabus und Sprachkritik

Wir tauchen ab ins Jahr 1913, nach Wien, finden uns in einem sommerlichen Maskenball wieder. Elegant gekleidete Figuren aus Arthur-Schnitzler-Stücken und -Novellen schwenken Champagnerkelche, greifen in Pianotasten, lassen sich in Plumeaus oder auf Badfliesen gleiten, reiben sich Kokain ins Zahnfleisch, werden mit Spritzen zurück ins Bewusstsein oder von einem Anfall heruntergeholt. Je länger der Abend, desto riskanter Spiele und Experiment: Hier ein bisschen mit Hypnose, da ein bisschen mit Veronal und vor allem mit den ganzen frisch aufbrechenden sexualpsychologischen Tabus.

Die Elterngeneration pfuscht „Fräulein Else“ (1924) in die erwachende Lust, die sich dem älteren, wohlhabenden Musiker Nachtigall hingibt. Albertine und Florestan entfachen ihre Ehe neu mit einander überlappenden feuchten Fantasien („Traumnovelle“, 1926). Aurelie aus der „Komödie der Verführung“ (1924) versucht sich über die unerfüllbare Liebe zu ihrem Bruder Falkenir mit dem Kunstsammler Nemeth hinwegzutrösten. Aufzählung nicht vollständig.

In den französisch- und deutschsprachigen, kreuzweise und zusätzlich englisch untertitelten Bad-und-Bett-Dialogen wird größtenteils über die Leidenschaft und den Schmerz des Begehrens parliert. Wenn sich die Runde weitet, geht es um Musik, Kunst, Theater, ein bisschen auch um Medizin. Höhepunkt der Abendunterhaltung ist die athletisch gebrochene Darbietung von Hofmannsthals sprachkritischem Chandos-Brief (1903), der in keinem Literaturseminar über die Wiener Moderne fehlen darf.

Die Handlungsstränge und Figuren sind nur angerissen, es geht auch nicht um die Entwicklung von Konflikten, sondern um das Ausmalen des kurz-vor-toten Zustandes, in dem sich diese Gesellschaft befindet, die dann der Vollständigkeit halber von einer Apokalypse ausgelöscht wird. Tipp: Hier sollte man die Ohrstöpsel vom Beginn noch einmal einsetzen.

Die letzte von fünf Stunden: Ein Monolog aus Thomas Bernhards „Auslöschung“ Simon Gosselin

Der dritte Teil ist dann das quälende, trockene Echo dieser schwül-duftigen Agonie, er besteht in dem Monolog aus Thomas Bernhards titelgebenden Roman „Die Auslöschung – ein Zerfall“ (1988). Die Kulisse ist weggeräumt, stattdessen: Stuhlkreisatmosphäre auf der Vorbühne. Rosa Lembeck spricht die vielen, sehr vielen Worte von Franz-Josef Murau, der durch besagten Wolfsegger Anruf erfährt, dass seine Eltern und sein Bruder bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind. Der Kammerton dieses mitternächtlichen Auftritts ist Weltschmerzselbstmitleid, aber unironisch. Wirklich nicht leicht durchzuhalten.

Extinction. 9., 10., 14. September; 7., 8., 20., 21. Oktober, jeweils 18 Uhr in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Karten unter Tel.: 24065777 oder www.volksbuehne.berlin