Gleich zu Beginn dieses Abends im Berliner Ensemble erst einmal die Warnung: Es werde hier keine Unterhaltung geboten, auch kein Trost gespendet. Für eventuelle Aufwallungen körperlicher Art stehe der Theaterarzt zur Verfügung, überhaupt solle niemand glauben, die Appelle, die die drei Schauspielerinnen und vier Sexarbeiterinnen hier auf der Bühne entfalteten, richteten sich irgendwie an das Publikum. „Wir appellieren nur an uns selbst“, ruft Kathleen Morgeneyer aus dem Off, „an unsere Körper und unser spezielles Talent zwischen Realität und Fiktion.“

Schön gesagt und zugleich doch auch das erste Rätsel dieses hybrid schillernden Theaterabends namens „Love Boulevard“, der dem Wesen der Sexarbeit auf der Spur ist und dabei vor allem in den schwammigen Grauzonen zwischen Spiel und Authentizität landet, wo er die strukturelle Verwandtschaft zwischen Sexarbeit und Schauspielerei findet.

Dass es ein launisch-glitschiges Gleiten zwischen allen Kategorien und Klischees wird, schwingt nicht nur in der doppelbödigen Prologansage mit. Wenige Augenblicke später schreitet Josefine Platt im samtroten Galakleid als mondän aufgedonnerte Lebedame die Treppe hinunter und poetisiert dabei in so melancholisch traurigem Sound über die Vergänglichkeit und Einsamkeit ihrer Zunft, dass man gleich in die nächste Falle tappt. Denn hielt man Platt die meiste Zeit dieser Szene für eine Edelprostituierte, entpuppt sie sich am Ende als edle Schauspielerin. Oder ist beides eins?

Die Waffen der Professionellen

Tatsächlich wird man in den zwei dunkel funkelnden Verwandlungsstunden im kleinen Haus des BE, das mit allerlei Vorhängen wie seine eigene Showbühne wirkt, nie genau wissen, als was oder wessen Texte die Darsteller nun eigentlich sprechen. Die belgische Regisseurin Lies Pauwels, die seit etlichen Jahren mit Schauspielern und Laiendarstellerinnen ihrer selbst diese Art Hybridtheater entwickelt, hat die Spielerinnen dafür nur zu geschickt auf die immer genau entgegenlaufende Schiene gesetzt: Die echten BE-Akteurinnen hadern fortwährend mit ihrem „Spiel“ und streichen so gut es geht die professionellen Waffen, während die jungen Sexarbeiterinnen gerade das Theatralische ihres Tuns, die Tausend Rollen, in die sie für die Märchen- und Erlösungsmomente ihrer Freier schlüpfen, in allen Farben auskosten.

Das ist immer dann am besten, wenn die jungen Frauen es mit aller Selbstsicherheit und Ironie bis ins Groteske treiben, wenn sie als Rotkäppchen antrippeln, Lovesongs mit Mundwasser gurgeln oder im Rüschennachthemd gefesselt und mit verbundenen Augen die Härte ihrer „Improvisationen“ ins Bild setzen. Leider nur überlädt Pauwels dieses gewitzte Überkreuz-Bondage im Verlauf über Gebühr mit pseudophilosophischen Eros-Thanatos-Sentenzen und kleistert das wache, unsentimentale Spiel mit barockem Pathos und Passionsmusik zu. Wichtiger wäre es gewesen, die problematische materielle Machtseite der Prostitution noch zu beleuchten. Darin wäre sie dann nicht nur Spiegel des Theaters, sondern Spiegel der Welt.



Love Boulevard wieder am 15., 28., 29. Oktober im Berliner Ensemble (Neues Haus), Karten unter Tel.: 28408155 oder berliner-ensemble.de