Berlin - Die Stimmung an seinem Haus sei positiv, sagte der Volksbühnen-Intendant Klaus Dörr vor einer guten Woche beim Interview mit der Berliner Zeitung. Zu diesem Zeitpunkt haben sich, wie aus einer an diesem Wochenende veröffentlichten Recherche der taz hervorgeht, schon längst zehn seiner Mitarbeiterinnen an die Themis e. V. gewandt, jene überbetriebliche Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt in der Film-, Fernseh- und Theaterbranche, die im Zuge der MeToo-Debatte gegründet wurde. In den Beschwerden ist laut taz die Rede von „enger, intimer, körperlicher Nähe und Berührungen, unverhohlenem Anstarren auf die Brust, erotisierenden Bemerkungen sowie unangemessenen SMS“.

Es gab die in solchen Fällen vorgesehen psychologische und rechtliche Erstberatung. Dazu gehört auch, dass die Themis die Betroffenen dabei unterstützt, Beschwerde beim Arbeitgeber einzureichen, also bei der von Klaus Lederer geleiteten Berliner Kulturbehörde. Alles Weitere ist durch das Allgemeine Gleichstellungsgesetz geregelt. Zum Verfahren gehören Einzelgespräche, Gespräche mit beiden Parteien. Und je nach Schwere der Vorwürfe kann die Behörde dann Auflagen erteilen, Abmahnungen oder eine Kündigung aussprechen. Offenbar wurden keine befriedigenden Lösungen gefunden, denn nun haben einige der Frauen den Schritt an die Öffentlichkeit getan – und sie werden sich der Folgen, die das für den Intendanten, aber auch für sie selbst haben kann, bewusst sein. Nicht alle zehn wollten diesen Schritt gehen, nach Angaben der taz seien sie keine Freundinnen und verfolgten unterschiedliche Ziele.