Mithu Sanyals Roman „Identitti“ in der DT-Box Berlin: „Identitti Rezeptionista“

Wer sich immer noch von zu viel „Wokeness“ eingeengt fühlt oder sensiblen Sprachgebrauch fürchtet, weil alles viel zu heikel oder fremd erscheint, der sollte unbedingt Mithu Sanyals Roman „Identitti“ lesen. Um höchstpersönliche, heikle, auch schmerzende Identitätsfragen geht es da auf jeder Seite. Aber so frisch und frech von der Leber weg und auch so offen ratlos und witzig seine jungen, studentischen Protagonistinnen darin Antworten suchen auf all die komplexen Fragen zu ihren Hautfarben und deren sozialen Implikationen, macht einfach glücklich.

Nein, niemand weiß hier genau, wie man richtig die eigene Identität benennt, weder die wissensdurstige Nivedita, im Internet nur bekannt als „Identitti“, deren Mutter Polin ist und der Vater Inder und die ihr eigenes, nun ja, braunes Aussehen selbstironisch in dem Begriff „Coconut“ packt. Noch weiß es ihre Professorin Saraswati, die zwar virtuos auf der Begriffsklaviatur der Postcolonial Studies spielt, aber die tatsächlichen, auch sehr fragil-emotionalen Widersprüche zwischen realem Leben und konzeptuellen Selbstentwürfen nicht wirklich versteht.

Eigentlich ist sie das große Vorbild für die vielen PoC, People of Colour, unter ihren Studentinnen, die wie Nivedita nur eine bedrückende Leere dort finden, wo ein kräftiges „Ich“ oder ein Gefühl von Zugehörigkeit sich melden sollte. Doch plötzlich kommt ans Licht, dass diese brillante, erfolgreiche indische Gelehrte gar keine Inderin ist, sondern die Zahnarzttochter Sarah Vera aus Deutschland, die sich selbst zur PoC gemacht hat. Warum? Um interessanter oder für die Studierenden authentischer zu wirken? Um ihre Bücher besser zu verkaufen? Ist es doch auch ein Privileg, PoC zu sein? Verhöhnt Saraswati die echten PoC mit ihrem „Transracialism“ oder schätzt sie sie vielmehr wert, wie Saraswati selbst meint?

Die Konzepttheaterkünstlerin Simone Dede Ayivi, die selbst seit vielen Jahren über antirassistisches Theater forscht und komplexe postkoloniale Recherche-Performances auf die Bühnen bring, hat den Erfolgsroman bereits im März dieses Jahres für das Schauspiel Graz inszeniert. Seit dem Wochenende nun läuft ihre Inszenierung im Programm der DT-Box und versprüht erst einmal, wie schon die zuvor übernommene „Kahle Sängerin“, viel bunte Heiterkeit und freundliche Stadttheater-Konventionalität. Zwischen farbigen Fransenvorhängen, die hin- und hergeschoben werden, schreiten die fünf Performer erzählerisch den Text ab, was trotz mancher Überdrehtheit spielerisch eher spröde bleibt. Doch unter dieser Oberfläche gärt es.

Man muss diesen Abend unbedingt als einen Anfang begreifen, als Anfang eines umfassenden Gesprächs über Hautfarbe, Privilegien, unbewusste Denkmuster, das Zeit und Raum braucht – „Identitti“ kann ein Lied davon singen. Denn eigentlich sollten natürlich auch schon im diversen Ensemble dieses Abends alle alles spielen, heißt es zu Beginn. Tatsächlich aber wuselt wieder nur der eine weiße Mann im Team durch die Rollen, Frau, Mann, weiß, PoC. Ein fieser kleiner Hieb und eine Aufforderung: zum Weiterfragen.



DT -Box, 31.10, 9. und 10.11., Tel.: 28441225