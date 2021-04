Berlin - Gerüchte über ernstzunehmenden Machtmissbrauch am Maxim-Gorki-Theater in Berlin waren vor einer Woche in der Süddeutschen Zeitung laut geworden. Nun teilte das Bühnenschiedsgericht Berlin am Donnerstag mit, dass eine Dramaturgin gegen das Theater klagt. Sie wendet sich dagegen, dass ihr befristeter Arbeitsvertrag nicht verlängert wird. Die Nichtverlängerung verstoße gegen das Maßregelungsverbot des § 612 a BGB und stehe im Zusammenhang mit einem Beschwerdebrief mehrerer Beschäftigter gegen die Intendantin wegen Machtmissbrauch und Mobbing. Zudem werde sie in ihrer Elternzeit als Frau diskriminiert. Das Maßregelungsverbot bedeutet, dass der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung oder einer Maßnahme nicht benachteiligen darf, weil dieser in zulässiger Weise seine Rechte ausübt. Übersetzt: Wenn eine Arbeitnehmerin Elternzeit nimmt oder sich über ihren Arbeitgeber oder ihre Arbeitgeberin beschwert, hat sie das Recht dazu, und es dürfen ihr keine Nachteile daraus entstehen. Die Verhandlung beim Bühnenschiedsgericht findet nächsten Mittwoch, 5. Mai, statt.

In der Süddeutschen Zeitung hatte es geheißen, die Intendantin Shermin Langhoff, solle sich nicht immer im Griff haben, öfter laut werden und Mitarbeiter runtergeputzt haben. Der Autor zitierte eine anonym bleibende frühere Mitarbeiterin des Theaters. Shermin Langhoff sei von der Berliner Kulturverwaltung zu Gesprächen einbestellt worden. Das Arbeitsklima scheine sich verbessert zu haben.

Die Kulturverwaltung hat jedenfalls im Dezember 2020 Shermin Langhoffs Vertrag verlängert. Sie geht in eine dritte Amtsperiode und bleibt vorerst bis 2026 Intendantin des Gorki-Theaters.

Erst vor einigen Tagen war das Bühnenschiedsgericht schon einmal angerufen worden. Chloé Lopes Gomes, eine Tänzerin des Berliner Staatsballetts, hatte der Trainingsleiterin Rassismus vorgeworfen und gegen die Nichtverlängerung ihres Vertrags geklagt. Die Tänzerin und das Staatsballett einigten sich auf einen Vergleich. Der Vertrag von Chloé Lopes Gomes wird um ein Jahr verlängert, außerdem erhält sie 16.000 Euro.