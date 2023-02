Nationaltheater Mannheim cancelt Goecke-Choreografie nach Hundekot-Eklat

Das Nationaltheater Mannheim will nach dem Hundekot-Angriff von Marco Goecke auf die Tanzkritikerin Wiebke Hüster auf eine geplante Zusammenarbeit mit dem Choreografen verzichten, das teilen der geschäftsführende Intendant Tilmann Pröllochs sowie die künstlerische Leitung der Tanzsparte mit. Die als dreiteiliger Abend geplante Premiere „Young Lovers“ am 15. April wird ohne Goeckes Choreografie „Woke up blind“ aus dem Jahr 2016 stattfinden.

Der Tanzintendant Stephan Thoss würdigt Goecke als einen Choreografen, der ihm und anderen Kollegen „künstlerisch weit voraus“ sei. „Der Vorfall aber ist absolut inakzeptabel. Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir auf sein Stück verzichten und wieder zur Ruhe finden, um unsere eigentliche Arbeit zu schützen.“ Das Haus bedauere den justiziablen Vorfall sehr und verurteile jegliche Form von Gewalt – „ob verbal, körperlich oder anderweitig“. Andere Institutionen, darunter das Bayerische Staatsballett, das Münchner Gärtnerplatztheater und die Stuttgart Gauthier Dance Compagnie und das Nederlands Dans, haben zuvor verkündet, weiter mit Goecke zusammenarbeiten oder seine Stücke im Repertoire halten zu wollen.

Auch das Staatstheater Hannover, wo sich der Vorfall abgespielt hatte, hat sich zwar von Goecke, aber nicht von seinen Werken getrennt. „Wir glauben nicht“, sagte die Opernintendantin Laura Berman, dass das Werk eines Künstlers aufgrund einer einzelnen unüberlegten Tat – so widerlich sie auch sein mag – komplett verdammt werden sollte.“ Goecke hatte am 11. Februar im Foyer des Opernhauses in Hannover die Journalistin Wiebke Hüster mit Hundekot beschmiert. Zuvor hatte er ihr vorgeworfen, immer „schlimme, persönliche“ Kritiken zu schreiben. Drei Tage später bat der Ballettchef öffentlich um Entschuldigung – machte der Journalistin aber zugleich weitere Vorwürfe. Diese reagierte entrüstet und schockiert. Die Polizei Hannover ermittelt gegen Goecke wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung.