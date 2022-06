Thomas Bernhards letzter Roman „Auslöschung. Ein Zerfall“ von 1986 ist sein letztes großes Prosawerk, ein innerer Monolog in zwei Kapiteln, 600 Seiten lang. Franz Josef Murau lebt fern von seiner Familie – österreichischer, reicher, katholischer Landadel, selbstverständlich mit nationalsozialistischem Hintergrund – in Rom und erfährt vom Unfalltod seiner Eltern und seines Bruders.

Murau trauert nicht, sondern er hasst. Er hadert in dem Bericht damit, nun heimkehren, seine beiden Schwestern bei der Organisation der Trauerfeierlichkeiten unterstützen und das Erbe antreten zu müssen. Auch im zweiten Kapitel, in dem er beschreibt, wie er auf dem Landsitz Wolfsegg ankommt, bleibt der Text ein Zeugnis großer Einsamkeit, Fremdheit und Eingeschlossenheit. Murau verzögert jeden Kontakt, versucht seine Gefühlsregungen zu kontrollieren und ist doch von Hass und Widerwillen durchpulst, der ihn einerseits am Leben zu halten scheint und andererseits schon längst aufgefressen hat.

Er versteht, dass er ohne den Hass auf sein Elternhaus, Österreich, die Welt und sich selbst nichts mehr hat und nichts mehr ist, vermacht das Erbe der israelitischen Kultusgemeinde und stirbt. So kunstvoll der Text rhythmisiert ist, so musikalisch wie sich Motive, Superlative und Generalisierungen in ihrer Variation und Wiederholung zu Bannsprüchen des Hasses aufschichten, so befriedigend sie sich fügen und fließen – so trost- und ausweglos ist die Welt, die Bernhard mit Murau errichtet und in die er nicht nur sich selbst, sondern auch den Leser sperrt. Auslöschung klingt so nach Erlösung. Fesselung oder Erdrosselung würde eigentlich besser passen, aber stimmt schon, am Ende kann und darf nichts bleiben.

Die Regisseurin Karin Henkel hat am Deutschen Theater zusammen mit Rita Thiele eine Fassung hergestellt, in der viele andere Bernhard-Texte eingefügt sind, damit aus dem Monolog so etwas wie ein Ensembleabend werde. Entstanden ist ein literarisches Zitate-Potpourri, dem jede situative Spannung fehlt. Indem Muraus Gespenster zu leibhaftigen Dialogpartnern werden, verkleinern sie sich von monströsen Projektionen, die seine gequälte Seele hervorbringt, um an ihnen zu ersticken, zu machtlosen, mit Pointen der Niedertracht behängten Karikaturen, samt Judenhass-Reproduktion.

Leere Effekte des Unheils

Dass Murau in einem Regie-Kunstgriff in gleich vierfacher Version auftritt, lässt dem Unheil zusätzlich jede Luft ab, weil diese Versionen einander auf der Bühne so schön Gesellschaft leisten. Auf einmal hat man ein Konversationsstück vor sich. Da kann die effektsichere Bühne von Thilo Reuther noch so horrormärchenhaft bewaldet, wabernd vernebelt und irisierend verlasert, können noch so unheilvolle Kraftmeier-Drones eingespielt werden. Ein gigantischer Papiermond beherrscht die Szene und heftet dem Ganzen zusammen mit dem versumpften Boden ein unerklärtes Weltendepathos an.

Es mag auch an der mehrmaligen Corona-Verschiebung der Premiere liegen, dass lauter begnadete Lieblingsschauspieler den Endproben-Flow verloren haben und mit so sichtbarem Memorierfleiß Bernhard-Text wie Meterware von der Willkürlichkeitsrolle liefern. Sie haben keine Chance in dieser organisierten Bernhard-Verharmlosung fürs Repertoire. Sie können in keinem Moment erlebbar machen, warum sie sagen müssen, was sie da sagen. Und was es uns angehen könnte.

Auslöschung. Ein Zerfall. 5., 26. Juni, 3. Juli im Deutschen Theater, Karten und Beginnzeiten unter Tel.: 28441115 oder www.deutschestheater.de