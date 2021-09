Berlin - Knapper geht es kaum. In der Mittagspause des vorletzten Werktags vor dem Wahlsonntag gibt die Bundeskulturministerin Monika Grütters (CDU) die Entscheidung über die Nachfolge von Thomas Oberender als Intendant der Berliner Festspiele bekannt. Der in Niedersachsen geborene, 51-jährige Dramaturg, Kurator und Theaterleiter Matthias Pees ist zweifellos ein Mann mit vielen Karrierestationen und weltumspannenden Kontakten.

Er kommt zurück in die Stadt, in der er Anfang der 1990er-Jahre seine Karriere als freier Autor unter anderem auch für dieses Blatt begann und 1995 an die Volksbühne wechselte. Der Weg führte über mehrere Stationen bis nach São Paolo in Brasilien, wo er von 2004 bis 2010 ein Produktionsbüro für internationalen Kulturaustausch leitete. Dort knüpfte er Kontakte, die später sein Programm für das Frankfurter Künstlerhaus Mousonturm mit zahlreichen lateinamerikanischen Gastspielen und auch einem groß angelegten Brasilien-Festival mitprägten.