Zurück zur Alleinverantwortung: Nora Hertlein-Hull übernimmt Theatertreffen

Das schreibt sich hinterher leicht hin, dass etwas vorauszusehen war. Aber dass Handlungsbedarf bestand, war bei der Leitung des Theatertreffens für die Öffentlichkeit sehr viel ersichtlicher als bei der Berlinale. Nun teilen die ebenfalls vom Bund getragenen Berliner Festspiele mit, dass die Theater- und Festivalmacherin Nora Hertlein-Hull die allein verantwortliche Leitung des Theatertreffens zum 1. Januar 2024 übernimmt und bereits in wenigen Tagen ihre Vorbereitungszeit antritt. Damit tritt das derzeitige Leitungsteam Olena Apchel, Carolin Hochleichter und Joanna Nuckowska ab. Hertlein-Hull wurde vom Intendanten der Berliner Festspiele, Matthias Pees, berufen.

Die 1982 in Österreich geborene Nora Hertlein studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaft sowie Romanistik in Wien und Bologna. Sie begann als Regieassistentin im Sprechtheater, wechselte in die internationale Festivalproduktion und arbeitete zum Beispiel für das Nature Theater of Oklahoma (New York), für Vegard Vinge und Ida Müller (Oslo/Berlin), die Salzburger Festspiele sowie Romeo Castellucci und die Schaubühne Berlin als Produktionsleiterin und internationale Tournee-Regisseurin.

Bis 2018 lebte Hertlein-Hull drei Jahre als Fulbright-Stipendiatin in New York, war dort auch als Scout und Kuratorin tätig und vermittelte amerikanische Produktionen nach Europa, auch an die Berliner Festspiele. Seit ihrer Rückkehr ist sie am Thalia-Theater in Hamburg als Kuratorin des internationalen Programms engagiert.

Das klingt alles sehr eindrücklich und vielversprechend, aber dennoch kommt dieser Befreiungsschlag für die verantwortliche grüne Kulturpolitikerin Claudia Roth zu einem unglücklichen Zeitpunkt und wird wohl als so eine Art strukturelles Rollback in der Personalpolitik gedeutet werden. Die Staatsministerin für Kultur und Medien steht, spätestens seit sie den Berlinale-Leiter Carlo Chatrian zum Rückzug genötigt hat, für ihre schlecht kommunizierte und standortschädigende Personalpolitik in der Kritik. Also raus mit all den News.

Glanz und Bedeutung

Noch am Montagmorgen ließ Roth den Stand der Schadensbegrenzung in Sachen Berlinale verlauten: „Wir sind auf einem gutem Weg mit dem Verfahren, damit wir noch in diesem Jahr eine neue Persönlichkeit präsentieren können, eine gute Berlinale 2024 hinbekommen und uns kraftvoll auf den Weg machen, dass die Berlinale auch in Zukunft ein Festival mit Glanz und internationaler Bedeutung ist“, so wird die Grünen-Politikerin von der dpa zitiert. Um elf dann die Nachricht, dass eine Gründungskommission für das Deutsche Fotoinstitut in Nordrhein-Westfalen gefunden wurde. Schön, aber eine halbe Stunde später ist das schon wieder so gut wie vergessen, denn dann fliegt die die nächste bundeskulturpolitische Pressemitteilung zum Theatertreffen herein.

Das ist schon seltsam, weil man sich im Kulturbetrieb, zumindest in seinen fortschrittsgläubigen Bereichen, darüber einig ist, dass mehrköpfige Leitungsteams mit geteilter Verantwortung ein struktureller Vorteil im Kampf gegen Machtmissbrauch sein könnten – und gegen die Schwierigkeiten im Umgang damit. Nicht nur Claudia Roths Vorgängerin Monika Grütters (CDU) geriet deswegen in arge Bedrängnis: War es doch der Intendant der vom Bund getragenen Berliner Festspiele Thomas Oberender, der nach diesbezüglichen Vorwürfen zurücktreten musste und eine überschnelle Suche nach einem Nachfolger nötig machte.

Matthias Pees, der sich schon anderswo einen guten Namen als „Feuerwehrmann“ gemacht hatte, wurde eingesetzt und zeigte sich lernwillig, indem er – selbst ein Repräsentant der privilegierten Gesellschaftsschicht auf einem Machtposten – dem Trend nachgab und vier junge Frauen mit internationalen Erfahrungen und mehrheitlich osteuropäischer Herkunft zur Leitung des ihm unterstellten Theatertreffens berief.

Das ging gründlich schief. Die vier energiegeladenen und gestaltungwilligen Theaterfrauen strebten verständlicherweise nach Sichtbarkeit und wollten verstärkt Einfluss nehmen auf das, was beim Theatertreffen so über die Bühne geht. Das ist aber nun einmal in seiner Grundidee ein Tableau von zehn durch eine Jury ausgewählten Inszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum. Eine in Erwägung gezogene Erweiterung des Sichtungsraums nach Osteuropa erwies sich umgehend als nicht umsetzbar durch eine solche Jury, zumindest nicht, auch das war ein Vorschlag, ohne von ortsansässigen Theaterleuten in deren freies Votum hineinzukuratieren.

Ein Leuchtturm soll leuchten

Man ruderte zurück, ein Leitungsmitglied suchte das Weite, der Rest strich unter anderem den Stückmarkt, stellte ein atemberaubend überorchestriertes Rahmenprogramm vor, das das herkömmliche Theatertreffen mit zehn weiteren als „Treffen“ titulierten Veranstaltungskomponenten flankieren sollte, sich aber vor allem mit groben, aggressiven, aktivistischen Interventionen in den Vordergrund zu schieben versuchte, um dem ohnehin schon kleinlauten, theaterinteressierten, bildungsbürgerlichen Publikum die politischen Leviten zu lesen. Das Ergebnis im Mai dieses Jahres wurde bis auf ein paar eindrückliche Einzelveranstaltungen allseits genervt verrissen.

Tapfer lassen sich die drei verbliebenen Leitungsmitglieder zitieren: „Als mehrsprachiges, weibliches Leitungsteam waren wir eingeladen, das Theatertreffen zu erweitern, zu diversifizieren und es für europäische Fragen zu öffnen, ein Auftrag, an dessen Sinnhaftigkeit wir nach wie vor glauben.“ Ja, das ist alles wünschenswert, aber es ist doch auch schön, wenn so ein Leuchtturm noch immer leuchtet. Auch wenn er – da haben Berlinale und Theatertreffen noch etwas gemeinsam – im Kalten Krieg errichtet wurde.