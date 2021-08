Berlin - Eine weiße, klapp- und fahrbare Hauswand begrenzt den Raum im Container des Gorki-Theaters. Zusammen mit den lilablauen Blousons des Ensembles und dem fahlen Schein von Videobeamern ergibt das schon mal eine sedierende Tristesse. Letztere gemahnt an das titelgebende „Streulicht“ des Romans von Deniz Ohde, der die Geschichte eines in einem Industriegebiet aufgewachsenen Mädchens mit deutschem Arbeitervater und türkischer Mutter erzählt. Es ist die trostlose, autobiografisch inspirierte Geschichte von der Auslöschung dieses Mädchens.

Das ganze sprichwörtliche Dorf, das zur Erziehung eines Kindes nötig ist, versagt. Da ist keiner – und einer hätte vielleicht gereicht –, der dem Kind ein Fenster zur Welt seiner Möglichkeiten und Träume öffnet. Der Vater ist verkeilt in seinem stupiden Lohn-und-Brot-Alltag, die Mutter vermickert an seiner Seite, bis sie stirbt, Geschwister gibt es nicht. Die Mitschüler markieren die Heldin als eine Andere, selbst die besten Freunde leben ihr in jedem Moment vor, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Die Lehrer beachten sie nicht, und wenn sie ihnen doch einmal auffällt, etwa wenn sie nach einem Stoß ohnmächtig auf dem Schulhof liegen bleibt, gibt man ihr mit dem Rat, weniger schüchtern und sensibel zu sein, die Schuld.