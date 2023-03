Oliver Frljić inszeniert Heiner Müller und sieht Stalin beim Träumen zu

Mit dem Heiner-Müller-Abend „Schlachten“ schließt der Regisseur Oliver Frljić im Gorki-Theater seine Kriegstrilogie ab und kommt in der Gegenwart an

Oliver Frljićs Theater gehört nicht zu dem der leisen Worte oder feinnervigen Subtexte. Es schafft Konfrontationen auf der Bühne, in denen sich aktuelle politische Zwangslagen und literarische Texte maximal kompromisslos und zugespitzt aus konventionellen Rezeptionsmustern herauskatapultieren. Das birgt Provokationspotenzial und hat dem kroatischen Regisseur schon so manche Ausladung eingebracht, wie die seines Stücks „Unsere Gewalt und eure Gewalt“ vor Jahren in Zürich etwa oder des als blasphemisch verschrienen Werks „Der Fluch“ in Polen. Im besten Fall aber reißt die Schonungslosigkeit dieser Bühnensprache gut abgehangene Deutungsschemata auf, die es sich in den Polstern des Mainstreams allzu lang allzu bequem gemacht haben.

Ein Hauch dieser Aufbruchskraft weht einen auch zu Beginn des neuen Abends im Gorki an, wo Frljić seit letztem Jahr künstlerischer Co-Leiter ist und mit dem Stück „Schlachten“, einem Potpourri aus Heiner-Müller-Texten, nun seine „Kriegstrilogie“ beendet. Holterdipolter stürzt da Vidina Popov im bleichen hautlappigen Tarnanzug aus der Proszeniumstür auf die Vorbühne und stimmt in aggressiv atemloser Clownshaftigkeit den Prolog des „Philoktet“ an, der in schneidend sarkastischer Freundlichkeit das unfreundliche Thema verkündet: den Krieg, „Und dass wirs gleich gestehn: es ist fatal / Was wir hier zeigen, hat keine Moral“, wer das nicht sehen will, soll gehn.

Der leichte Schlaf der toten Tyrannen

Schnell und scharf poltern die Worte über die Rampe, hinten stapeln sich Holzsärge und Kinderleichenpuppen, und dann stürzt auch schon Mehmet Yilmaz hinterher, ähnlich uniformiert. In derselben hastig-sarkastischen Aggressivität spricht er einen Tyrannenmonolog aus „Germania 3. Gespenster am toten Mann“. Es ist Stalins Albtraum, dem die Toten im Nacken sitzen. Nicht zu unterschätzen, die Leichtigkeit ihres Schlafes. Hinter ihm stampfen Lenin-, Trotzki- und Hitler-Masken durch die Szenerie, kleine Panzer an ihren Füßen als Marschstiefel.

Es ist ein starker, düster-clownesker Beginn, der mit Müllers scharf geschliffenen Blankversen aus „Germania“ und „Wolokolamsker Chaussee“ sofort gen Osten und zwischen alle historischen, nationalen und ideologischen Fronten kriecht und vor allem die historische deutsche Panzerseligkeit zurück in die Aktualität ruft. Leider währt diese Dichte nicht lang, denn mit „Philoktet“ kommt ein weiterer, lichter Text über die sich verschlingenden Kriegsstrategien von Lüge und Hass ins Spiel, den Frljić jedoch von Marina Frenk und Vidina Popov heillos verplappern lässt.

Fatalerweise wird der Müller-Abend so immer dann am besten, wenn „Müller-Pause“ einsetzt und die vier martialischen Clownssoldaten in lockerer Quizshow-Stimmung mit unbequemen Fragen zu Kriegen der Gegenwart jonglieren. Das schneidet dann durch die selbstgefällige deutsche Selektivmoral, die sich ganz auf die Ukraine wirft. Wo liegt schon Afrika!

