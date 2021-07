Berlin - Spätestens, als sich der Wiener Schauspieler, Regisseur und Impresario Paulus Manker auf Vorschlag des Fotografen ohne zu zögern an einen Büroschreibtisch aus einer k.u.k.-Amtsstube setzt und dort in einen antiquarischen Telefonhörer hineinbrüllt, dass der Staub nur so aufwirbelt, hat er unser Herz gewonnen. Dieser Mann liebt, was er tut. Und er würde vieles dafür hergeben, damit die Welt davon erfährt.

Wir treffen ihn in Spandau, Siemensstadt, Gartenfelder Straße, in einer Industriehalle, in der Manker nach zwei coronabedingten Verschiebungen nun endlich im August und September seine gigantische Produktion „Die letzten Tage der Menschheit“ zeigen wird. Wir dürfen, und das tun wir hiermit gern, sein Projekt bei den Berlinerinnen und Berlinern bekannt machen. Schon vor 15 Jahren gastierte er im Berliner Kronprinzenpalais mit seiner Inszenierung „Alma – Show Biz ans Ende“, dem erfolgreichsten Stück der österreichischen Nachkriegsgeschichte, das auf drei Kontinenten gezeigt und von Manker auch selbst verfilmt wurde. Erzählt wird – in parallelen, simultan gezeigten Strängen – die Geschichte von Alma Mahler-Werfel, die die Muse gleich mehrerer berühmter Männer war. Im nächsten Jahr wird 25. Jubiläum gefeiert, wieder in Berlin.