Berlin - Es ist ein bisschen wie in dem Märchen von der klugen Bauerntochter, in dem der König die Titelgeberin zu heiraten verspricht, wenn sie „nicht gekleidet, nicht nackend, nicht geritten, nicht gefahren, nicht in dem Weg, nicht außer dem Weg“ zu ihm käme. Sie hüllte sich splitternackt in ein Fischernetz, das sie einem Esel an den Schwanz band und ließ sich dergestalt von ihm schleppen, dass nur ein großer Zeh den Weg berührte. Man könnte von Durchschummeln sprechen, aber der König ließ es gelten und heiratete die Bauerntochter, woraus einige weitere Komplikationen folgten, von denen hier jetzt nicht die Rede sein soll. René Pollesch ist die Bauerntochter, und der König, das sind wir: das Publikum. Zum Heiraten ist es aber noch zu früh.

Die unerfüllbare scheinende Aufgabe besteht darin, dass Pollesch Intendant der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz sein, aber zugleich alle spießigen Erwartungen an einen Intendanten unterlaufen soll. Dass er an die Castorf-Tradition anschließen und als Avantgarde vorstoßen soll. Dass er allein die künstlerische Verantwortung trägt und die Intendantengage bekommt, aber Arbeit, Ruhm und Risiko mit dem Team teilen will und zum Beispiel bei der Spielplangestaltung auf das Ensemble verweist. Dass er relevantes Theater macht, aber eben anders als die anderen, die relevantes Theater machen – also ohne auf aktuelle Debatten, irgendwelche Spieleizeitmottos oder überhaupt auf die Bedürfnisse des Publikums zu schielen. Schon das postdramatische Theater galt einmal, auch wenn man sich inzwischen dank Pollesch daran gewöhnt hat, als Widerspruch.

Pollesch lässt sich von den gegenläufigen Ansprüchen an ihn und der zunehmend skeptischen Stimmung nicht irritieren, sondern er nimmt diese Widersprüche und das eingebaute Scheitern einfach mit auf die Bühne: „Die radikale Negation der überlieferten Kommunikationsstruktur war im Grunde nur in der proletarischen Gegenöffentlichkeit um 1930 möglich. SCHEISSE!“

Am Donnerstag hatte innerhalb von zwei Monaten Amtsdauer seine dritte von Brecht inspirierte Arbeit Premiere. Nach „Aufstieg und Fall eines Vorhangs und sein Leben dazwischen“ und „Die Gewehre der Frau Kathrin Angerer“ folgte nun „Herr Puntila und das Riesending in Mitte“. Die dramatischen Konflikte, die Brecht den Klassenunterschieden abgewinnt, und die Botschaft, die in einer neuen, von diesen Konflikten befreiten Gesellschaftsordnung liegt, wendet Pollesch kurzerhand und sehr locker assoziierend auf sich, seine Theaterfamilie und ihr Ringen um eine utopische Praxis im Schutzraum der Kunst an, bei dem das Publikum bitte nicht stören soll.

In dem neuen Puntila-Stück wird das gelöst, indem das Publikum, wenn es drinnen die Plätze eingenommen hat, sich scheinbar draußen vor dem Theater, dem „Riesending in Mitte“, wiederfindet. Das Portal ist verschlossen von der leicht abstrahierten Volksbühnenfassade mit der Freitreppe, den Säulen und den Schwingtüren (Bühne: Nina von Mechow). Astrid Meyerfeldt kann noch so ausdauernd auf die Klingel drücken, Franz Beil, aus einem der Fenster schauend, lässt sie nicht rein und sagt den Schlüsselsatz: „Hier wohnt keiner, das ist nur zum Angeben.“

Dieser Satz wird sich später bestätigen, wenn die Drehbühne einen Blick hinter die Wand erlaubt, bei dem diese sich als Attrappe erweist, hinter der nichts als leerer Raum verborgen ist. Zu den beiden Genannten gesellen sich noch Inga Busch und Christine Groß sowie ein neunköpfiger gemischter Chor (acht Frauen und „ein Token“), die alle auf nichts verweisen als auf sich selbst, wie schon die Kostüme (Tabea Braun) sagen, auf denen ihre Namen geschrieben stehen. Aber Moment mal, indem sie auf sich selbst verweisen, verweisen sie auch darauf, dass sie sich den geltenden Arbeits-, Sinngebungs- und Funktionszusammenhängen des Theaters verweigern. Und dies wiederum tun sie, indem sie sehr schön und bauerntochterklug Theater spielen: gelernten Text aufsagen, miteinander in Streit geraten und beides immer mal wieder vergessen. Dieses mal echte, mal gespielte Vergessen führt dank des sehr indiskret als Souffleuse auftretenden Chores zu den lustigsten Momenten des Abends.

Das Thema Distinktion und Klassenunterschied – die ja eigentlich auch über Angeberei funktionieren – ist mit Anspielungen auf „My Fair Lady“ nach Georg Bernhard Shaws „Pygmalion“ und eben auf Brechts „Puntila und sein Knecht Matti“ abgegolten: Individuen versuchen mehr oder weniger erfolglos ihre angestammten Rollen zu verlassen, aufzusteigen und hinter der Klassenschranke mitzuspielen. Ein schönes Bild dafür und für die Praxis des künstlerischen Kollektivs findet Meyerfeldt in den Silberfischchen, die irgendwo in den Abwasserrohren leben und von denen, wenn man sie nicht stört, immer wieder eines ans Licht kommt, losklettert und unermüdlich versucht, sich bis zum Badewannenrand hochzuarbeiten.

„Was treibt sie aus der Wanne? Überdruss am Alltag, Lust auf Abenteuer, Lust auf Grenzüberschreitung?“ Es ist jedenfalls fantasie- und rücksichtslos, die vergeblichen Bemühungen einfach abzubrechen, indem man das Silberfischchen hinunterspült zu den anderen und die Wanne einfach dafür benutzt, wozu sie angeblich da ist. Zumal diese Bemühungen sehr unterhaltsam und lehrreich sind und auch diesmal vom Premierenpublikum ausgiebig beklatscht wurden, wovon sich niemand auf der Bühne gestört zu fühlen schien.

Wertung: 4 von 5 Punkten

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.