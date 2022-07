Yolanda Rother und Shawn Williams sind die Gründer von The Impact Company, eines Berliner Beratungsunternehmens, das Organisationen dabei unterstützt, sich diverser aufzustellen und die wirtschaftliche Teilhabe von BIPoCs (Black, Indigenous, People of Color) zu erhöhen. Es bietet Dienstleistungen in Fragen von „Diversity, Audience & Culture“ an. Das geschieht nicht nur, um die Welt zu einem gerechteren Ort zu machen, sondern auch um ihren Kunden Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Neben Konzernen, Start-ups, Vereinen und Bildungseinrichtungen finden sich auch Medien- und Kulturbetriebe im Portfolio. In der vergangenen Spielzeit hat sich das Berliner Ensemble an The Impact Company gewandt, um sich beraten zu lassen. Man hat die Inszenierung „Der Diener zweier Herren“ einem sogenannten Sensitivity Viewing unterzogen und auf diskriminierende oder rassistische Klischees prüfen lassen. Die Welt am Sonntag schlägt Alarm und spricht von „Selbstaufgabe des Theaters“. Wir sprachen mit Rother und Williams am Telefon.

Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit dem Berliner Ensemble?

Shawn Williams: Das Berliner Ensemble ist auf uns zugekommen. Es ging um die Produktion „Der Diener zweier Herren“. Die Inszenierung geht von dem Goldoni-Stück aus, spielt aber in den US-Südstaaten. Aus dem Produktionsteam heraus bildete sich der Wunsch, sich beraten zu lassen, wie man die Machtverhältnisse historisch passend darstellt, dabei aber keine veralteten Klischees und Stereotypen verbreitet, die diskriminierend sind, aber sonst nichts Inhaltliches beitragen.

Yolanda Rother: Wir haben eine deutsch-amerikanische Bildung in Berlin genossen, haben beide eine gewisse Zeit in den USA verbracht und dort auch berufliche Erfahrung gesammelt. Das heißt, wir kennen die Kontexte und können sie entsprechend zuordnen. Es kann hemmend sein, wenn eine schauspielende Person immer diskriminierungssensibel agieren will und in jedem Moment wissen soll, was okay ist und was vielleicht weniger. Da können unsere Dienstleistungen und unsere Expertise die Leute entlasten, damit sie sich auf ihre Arbeit konzentrieren können.

Wie muss man sich Ihre Tätigkeit vorstellen?

Rother: Wir haben eine Probe besucht, uns intensiv mit dem Stück auseinandergesetzt und die Texte nach gewissen Kriterien bewertet. Wir haben uns die Darstellung der einzelnen Charaktere angesehen, auf das Masken- und Kostümbild geachtet, auf Gestiken, Verhaltensweisen, Aussprache, Vokabular und Mundart der einzelnen Figuren. Wir haben uns ihren biografischen und historischen Kontext vorgelegt und geprüft, ob durch das Arrangement der Figuren Hierarchien erkennbar wurden, die vielleicht gar nicht so gemeint waren. Das heißt, wir haben Punkte gesucht, die als diskriminierend empfunden werden könnten, ohne dass diese Darstellungen relevant für die Aussage des Stückes sind.

Lisa Kempke The Impact Company Shawn Williams und Yolanda Rother gründeten 2021 die Dienstleistungsfirma The Impact Company. Sie haben das Berliner Ensemble in der vergangenen Spielzeit beraten.



Yolanda Rother ist Vorstandsmitglied in der Stiftung Zukunft Berlin. Sie moderiert und referiert zu Themen rund um die digitale Gesellschaft, Politik und Open Government, Diversity und Nachhaltigkeit. Die Berlinerin ist Absolventin (Master of Public Policy) der Hertie School und hat in Brasilien, Frankreich und den Vereinigten Staaten gelebt.



Shawn Williams hat mehrjährige Erfahrung als Manager in Digital- und Kreativagenturen und Verlagen. Er ist in Berlin aufgewachsen und hat einen deutsch/US-amerikanischen Hintergrund. Studiert (MA Business & Management and Politics) hat er außerdem in Großbritannien und den USA.

Ich kann mich an viele sexistische Witze erinnern.

Rother: Es geht uns in keiner Weise darum zu zensieren. Sondern darum, Bewusstsein und Aufmerksamkeit für gewisse Dinge zu schaffen. Daraus ergeben sich Empfehlungen, denen entsprochen werden kann, aber nicht muss.

Sie schaffen also erst einmal das Bewusstsein für Dinge, die die Macher selbst gar nicht als problematisch ansehen.

Williams: Genau – zumindest in vielen Fällen, wir weisen auf Assoziationen hin, die vielleicht nur unterschwellig angelegt sind und gar nicht auffallen. Es widerspricht aber der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung des Theaters, sich auf seine guten alten Scheuklappen zu berufen. Ignoranz kann ein Segen sein, aber nur für jeweils privilegierte Gruppen. Wir wollen die bewusste Darstellung von Machtverhältnissen natürlich nicht verhindern oder irgendwelche heiklen Themen ausklammern. Im Gegenteil – Themen wie Diskriminierung, struktureller Rassismus oder Sexismus sollen unbedingt angesprochen werden.

Welche konkreten Mängel haben Sie in der Inszenierung angesprochen und zur Änderung vorgeschlagen?

Rother: Was in der Probe passiert, ist geschützt und soll in der Probe bleiben. Außerdem wollen wir durch die Beispiele auch keine Klischees aus dem Zusammenhang reißen und hier reproduzieren. Diese Dinge müssen im Kontext und im Einzelfall bewertet werden.

Glauben Sie, dass sich die Künstler aus der Verantwortung ziehen und sagen können: Wir haben unser Werk checken lassen, wenden Sie sich mit Ihrer Kritik an The Impact Company.

Rother: Wir beraten, haben aber keinerlei Weisungsbefugnis. Wir lassen uns auch keine Änderungen vorlegen, um sie dann abzusegnen. Das Berliner Ensemble ist ein souveränes Haus, das seine Entscheidungen selbst fällt und die Verantwortung allein trägt. Wir beraten und machen auf internalisierte Strukturen aufmerksam, die rassistisch oder diskriminierend funktionieren. Da fragen wir dann, ob das Absicht und für die Inszenierung wichtig ist. Oder ob das eine versehentliche Referenz ist. Soll das so sein, dass dieser oder jener Charakter so oder so dargestellt wird und damit als Angehöriger einer Minderheit markiert oder mit einem zuordenbaren Klischee ausgestattet wird? Wenn wir das Produktionsteam aus der Verantwortung nehmen könnten, könnten wir gleich selbst Theater machen. Das Berliner Ensemble hat sich hier aktiv der Verantwortung gestellt und den Diskurs gesucht. Es ist doch auch nichts Besonderes, dass sich Produktionen Expertise jeglicher Art holen, um ihre Kunst oder ihr Produkt authentischer, ansprechender und besser zu machen.

Eigentlich nehmen Sie mir, dem Theaterkritiker die Arbeit ab.

Rother: In gewisser Weise erleichtern wir Ihre Arbeit, weil Sie sich dann nicht mehr mit irgendwelchen Nebenkonflikten oder diskriminierenden Nachlässigkeiten abgeben müssen, sondern sich zum Kern der Sache äußern können. Unsere Kompetenz ist eine andere. Wir haben eine historische und aktuelle Expertise, wir kennen die Diskurse und aktuelle popkulturelle Referenzen und können das entsprechend einordnen. Was das Produktionsteam dann damit macht, damit haben wir nichts mehr zu tun. Wir stellen kein Zertifikat aus, dazu sind wir nicht befugt und befähigt. Wir sind nicht vom Political-Correctness-Tüv und können leider auch keine Schutzscheine und Triggergarantien ausstellen.

Sollten die Diskussionen, die Sie mit dem Produktionsteam führen, nicht vor oder mit dem Publikum geführt werden? Die Shitstorms, vor denen Sie Ihre Kunden schützen, mögen unangenehm sein, aber sie tragen auch ihren Teil zur Aufklärung und Sensibilisierung bei.

Rother: Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, eine Debatte über versehentlich ausgelöste Shitstorms zu führen. Würde es etwas bringen, auf diese Weise auszuprobieren, was man noch sagen darf und was nicht? Auf wessen Kosten ginge das dann? Und würde das nicht die eigentliche Message das Stückes überlagern?

Williams: Mit dem Begriff „Shitstorm“ sollten wir heute eh vorsichtig umgehen. Ähnlich wie „Cancel Culture“ und Ähnliche wird er mittlerweile oft eingesetzt, um antirassistische und antidiskriminierende Arbeit zu diskreditieren und teilweise eine Täter-Opfer-Umkehr zu erzeugen.

Nehmen Sie dem Spiel nicht das Unkontrollierte, Absichtsfreie, indem Sie es bewerten, bevor es auf die Bühne kommt?

Williams: Nein. Das Spiel lässt sich nicht kontrollieren, es wird jeder Abend anders laufen. Wir weisen nur auf Probleme hin und helfen so, die Qualität zu erhöhen. Wieso sollte sich das Publikum mit nicht intendierten, veralteten Klischees aufhalten, das nimmt ihm die Aufmerksamkeit für das, worum es in der Inszenierung eigentlich geht. Wenn wir problematische Darstellungen verhindern wollen, heißt das nicht, dass wir eine kritische Auseinandersetzung mit sensiblen Themen verhindern wollen. Im Gegenteil, wir wollen nur einen anderen Weg weisen, der zum Beispiel vulnerable Gruppen besser schützt.

Sie sagen vulnerable Gruppen. Ich muss als weißer Mann derzeit einiges an Klischees einstecken. Wären Sie dafür auch zuständig?

Rother: Weiße Männer sind strukturell mit bestimmten Privilegien ausgestattet, während andere Gruppen aufgrund von Geschlecht, Rassifizierung – oder entlang vieler anderer Dimensionen – strukturelle Benachteiligung erfahren können. Diese Ungleichheit wollen wir abbauen. Das kann sich wie eine persönliche Attacke anfühlen, sollte aber vor dem Hintergrund bestehender struktureller Probleme betrachtet werden, deren Abbau für uns alle vorteilhaft und gerecht ist. Wir schauen uns Diversität insgesamt an. Es geht nicht nur um Rassismus, sondern wir schauen uns alle Diskriminierungsdimensionen an, also auch die, die über sexuelle Orientierung, Gender, Alter, Behinderung, Religion und andere funktionieren und miteinander interagieren.

Williams: Wir wollen keine privilegierte Gruppe beschuldigen, sondern dabei helfen, Strukturen, die über Jahrhunderte gewachsen sind und bestimmte Gruppen bevorteilen oder benachteiligen, zu reflektieren und abzubauen. Nicht nur weil es gerecht ist, sondern auch weil es die Zugänglichkeit und die Qualität des Theaterstücks erhöht.