Seltsamen Transzendenzübungen kann man in den Theatern dieser Stadt beiwohnen – oder sogar daran teilhaben. Zwei derzeit spielende Produktionen zeigen, dass die Bühne nicht nur ein Ort ist, an dem Inhalte vermittelt werden – das geht ja auch über diverse andere Kanäle.



Es geht vielmehr darum, gemeinsam etwas zu erleben, live und im selben Raum. Bei diesen beiden Veranstaltungen rutscht einem die Gewissheit der mit anderen Menschen geteilten Anwesenheit, noch bevor man angefangen hat, darüber nachzudenken, durch die Nase ins Gehirn.

Am Donnerstag bei der Premiere von She She Pops „High“ im HAU 2 duftete es nach Teig und Nelken, am Freitag im Haus der Berliner Festspiele, wo Steven Cohens „Put Your Heart Under Your Feet ... And Walk!“ gastierte, nach Weihrauch. Wenn der Kritiker sich dem angebotenen Spiel nicht ein Stück weit verweigert hätte, wer weiß, ob er heute hätte Bericht erstatten können. Das Theatererlebnis hält sich in diesen beiden Fällen nicht an die Grenzen der Reflexion und des Spiels, sondern es will übergreifen in das Leben, man soll eintauchen in eine gemeinsame Erfahrung, sich in der Gemeinschaft verbinden und das Bewusstsein der eigenen Individualität auflösen. Die Wirkung, von der hier immerhin Zeugnis abgelegt werden kann, besteht darin, dass diese utopischen Bestrebungen tragisch vergebliche Dimensionen haben und entsprechende menschliche Sehnsüchte, die letztlich Todessehnsüchte sind, nur anklingen lassen. Mir persönlich ist das auch lieber so.

Steven Cohen auf der Leinwand, vorn auf dem Tischchen die Kiste mit der Asche seines gestorbenen Lebenspartners Pierre Planchenault

Was der 61-jährige Steven Cohen da in seinem Solo zelebriert, sind das bewusstseinserweiternde Gewirr seiner jüdisch-südafrikanischen, queeren und künstlerisch ausfransenden Identität und die private Trauer um seinen langjährigen Lebenspartner, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Seine Verrichtungen sind wie er selbst aufwendig und geheimnisvoll dekoriert, aber doch klar im Vorgang. Im Laufe des einstündigen Abends kreuzt er auf Kindersargschuhen oder gigantischen Schlangenleder-High-Heels ein paarmal über die Bühne, die mit Spitzentanzschuhen ausgelegt ist. Diese haben verschiedene symbolische Attribute ausgebildet – Spielzeug, Kerzenleuchter, Tierpfoten, Flohmarktnippes – und liegen ordentlich aufgereiht wie aufgespießte Schmetterlinge in Sammlungen von Insektenforschern.

Es gibt einen Galgen mit vier Grammofonen, die Cohen einmal auch spazieren trägt, und vorn an der Rampe bildet zierliches Mobiliar einen Altar, auf dem neben vielen Kerzen ein Kristallglas bereitsteht und ein Kästchen mit dem Namen und den Lebensdaten des Geliebten, darin seine Asche. Am Höhepunkt des Abends wird uns Cohen mit einer medizinischen Katheterkamera sein quicklebendiges feuchtes Zäpfchen zeigen, ein paar Gebetsworte sprechen, einen Löffel Asche aus dem Kistchen einnehmen und mit drei Schlucken aus dem Glas hinunterspülen: „Ich werde deinen Tod in mein Leben integrieren. Ich will dein Grab sein.“

Ein Schmetterling im Schlachthaus

Dieser unerschrockene Umgang mit selbsterschaffenen und aufgeladenen Symbolwelten und Ritualen hat etwas Rührendes, zumal Cohen sich in diesem Gerüst des Kitsches sehr zerbrechlich und gefährdet zeigt. Am wirkungsvollsten sind eingespielte Bilder aus einem Schlachthaus, wo Cohen als heller Schmetterling sterbende Rinder umflattert, sich an die gehäuteten Kadaver schmiegt, ein Blutbad nimmt und wir gemeinsam in das sich schließende Auge eines verlöschenden Wesens blicken können. Einige Zuschauer verlassen bei diesen Szenen den Raum.

Dieser Abend gehört in die neue Programmreihe der Festspiele, Performing Art Season, in deren Rahmen in der nächsten Woche der griechische Regisseur Dimitris Papaioannou albtraumhafte Rituale einer ringenden, sadistisch eingefärbten Beziehung auf einer unter Wasser gesetzten Bühne ausagiert. Der Trailer verspricht ähnlich intensive und befremdliche Erlebnisse wie der Cohen-Abend.

She She Pop überwinden Schamgrenzen und suchen den Rausch in „High“. Benjamin Krieg

Und was war nun mit She She Pop? Der Berliner Off-Theatergruppe scheint das eigene Unterfangen während der Proben dann doch irgendwie ein bisschen peinlich geworden zu sein. „High“ ist als gesellschaftskritische Wir-Suche gestartet, als ein Versuch, sich gemeinsam mit dem Publikum in einen Rausch zu versetzen – und gelandet als ironische Meditationsübung mit Widerstandsbetrachtung, Schamüberwindung und Mitmachspäßen. Auch hier geht es molekularsymbolisch um gegenseitige Einverleibung – die sich auf dem Atemweg vollzieht, aber auch durch den Verdauungstrakt: Der eingangs beschriebene Duft entstammt einer Mikrowelle, die hin und wieder wie eine buddhistische Tempelschelle klingelt. Am Beginn des Abends haben alle Mitzuschauer ihre Finger in einen veganen und glutenfreien Keksteig gedrückt. Am Ende darf jeder ein paar ausgebackene Krümel davon essen. Dann wird in aller Verlegenheit getrommelt und getanzt und geschrien.

Put Your Heart Under Your Feet ... And Walk noch bis 15. Oktober im Haus der Berliner Festspiele, Karten und Informationen: berlinerfestspiele.de

High noch bis 17. Oktober im HAU 2, Karten und Informationen: hebbel-am-ufer.de