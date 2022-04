Nachdem man schon fast vergessen hatte, was für wunderbare Erfahrungsverdichtungsmaschinen Festivals sein können, findet in diesen Tagen endlich wieder eine Ausgabe des FIND in der Schaubühne statt: des Festivals Internationale Neue Dramatik. In den vergangen zwei Jahren war es entweder ganz abgesagt oder nur in Schrumpfform zu sehen – nun also wieder mit sattem Programm.

Seit Langem schon hat sich das Festival dem Politischen verschrieben, was natürlich ein weites Feld bestellt. Eine wirklich stringente Linie in der Einladungspolitik ist denn auch kaum erkennbar. Immerhin bekam dadurch das dokumentarische Theater eine besondere Bühne in Berlin sowie die vor allem im frankofonen Raum entstehenden, groß angelegten Formen epischen Installationstheaters, das den Blick für eine neue Art Realismus aus dem Geiste üppiger Bühnenbauten öffnet.

Die beiden Theatermacherinnen Caroline Guiela Nguyen und Anne-Cecile Vandalem sind prominente Vertreterinnen davon und auch dieses Mal wieder im Programm. Leider konnte Nguyen mit ihrer emotional überdrehten, gedanklich verquasten Zukunftsdystopie „Fraternité“ jedoch nicht an ihre beeindruckende Bühnenerzählung „Saigon“ anknüpfen, die 2018 an selber Stelle lief. Die Breitbandbühne, auf der meist Laienspieler ihre Figurenleben entwickeln, gibt es zwar auch hier. Doch stellt sie ein eher stiefmütterlich ausgestattetes Begegnungszentrum einer Raumfahrtbehörde dar, in dem mit flimmernden Digitalgrafiken an der Wand und bizarren Herzmessapparaten in Vitrinen die inneren Schmerzen der hier Anwesenden kartografiert und in Beziehung zum astralen Kosmos gesetzt werden.

Emotional versehrt sind hier alle, da während der letzten Sonnenfinsternis seltsamerweise jeder einen nahen Menschen verloren hat. Nun fand man heraus, dass mit der Stärke der inneren Schmerzen auch die Schlagkraft der Herzen und damit die Beweglichkeit der Erde selbst abnehmen, was zugleich die Möglichkeit einer neuen Sonnenfinsternis und damit der Rückkehr der Vermissten zunichtemacht. Es gilt also, sich den Schmerz aus dem Herzen zu reißen und damit die individuelle Erinnerung und Menschenliebe in etwas Allgemeines zu heben. Was wie die romantische Suche nach einer Sprache der Liebe klingt, bleibt in dem hysterischen Gefühlskitsch der Figuren jedoch klein.

Eher diätisch fielen auch die beiden quasidokumentarischen Eröffnungsstücke aus New York und Chile aus, obwohl sie thematisch so wichtige wie brisante Themen aufgreifen. Die New Yorker Regisseurin Tina Sattler ließ dabei in „Is this a Room“ vier Schauspieler auf leerem Quadrat in leicht gestisch abstrahierter Spielweise jenes Verhörprotokoll buchstabengetreu nachsprechen, mit dem im Juni 2017 Beamte des FBI die Whistleblowerin Reality Winner überführten. Sie wurde beschuldigt, jene Geheimdokumente weitergegeben zu haben, die die Einflussnahme Russlands auf den US-Wahlkampf 2016 belegen.

Und der chilenische Regisseur Marco Layera versucht in „Oasis de la Impunidad“ die Gewaltexzesse zwischen Polizei und Aufständischen im Herbst 2019 in zähnefletschende Albtraumbilder zu übersetzen. Gerade die innere Härte und äußere Püppchenhaftigkeit, mit der sein athletisches Ensemble roheste Folterszenen in goldenem Museumsrahmen exerziert, bohrt zwar tiefer ins Zuschauermark als Sattlers beiläufige FBI-Plauderei, doch bleibt beides in sich eindimensional, unreflektiert.

Wirklich groß wurde der Festivalbeginn dann aber durch einen Meister, der längst tief in den Annalen der Theatergeschichte nistet: Robert Lepage und sein Sieben-Stunden-Epos „The Seven Streams of the River Ota“ von 1996. Eine verzweigte Erzählung von amerikanisch-japanischen Kriegs- und Liebesbeziehungen über 50 Jahre hinweg, die in ihren kurzen, prägnant zwischen den Zeiten und ihren Medien springenden Szenen eine Welt spiegelt, die tatsächlich immer beides ist: historische Wahrheit und individueller Projektions- und Sehnsuchtsort zugleich. Beißend selbstkritisch wird die kanadisch-amerikanische Kultur parodiert, schwärmerisch die traditionell japanische appropriiert und leider auch einmal sehr unbedarft ins deutsche KZ geblickt. Aber in seiner unbeschreiblichen Verdichtung und Lässigkeit beweist sich Theater hier als Kraftwerk der Erinnerung frischer denn je.

