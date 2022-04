Keine zehn von hundert Minuten sind vorbei, da hat Stefanie Reinsperger ein aufgeschlagenes Knie. Sie lässt sich bei Premiere von „Phaidras Liebe“ im Berliner Ensemble davon nicht aus dem Flow bringen, vermutlich hat sie gar nichts gemerkt. Und wir können nur ahnen, welche Schrammen sie sich an der Seele holt. So wie diese Frau spielt.

Sie schlägt sich gegen den Kopf, wirft sich hin, klemmt sich ein, schwitzt sich leer, wurschtelt mit den Händen scheinbar bis zu den Unterarmen in den Tiefen ihres Mundes, bis der Brechreiz kommt. Natürlich alles „nur“ gespielt. Und jeden Augenblick des emotionalen Furors, der Niederschmetterung, der Euphorie, des unaushaltbaren Schmerzes bewahrheitet sie mit dem dazugehörigen, aus den Tiefen der Selbst- und Menschenkenntnis aufgerufenen Gedanken, von denen die meisten an diesem Abend finster sind. Auch „nur“ gespielt.

Aber dennoch fragt man sich, woher sie nimmt, was sie herschenkt, und wie sie sich schützt, während sie sich aussetzt– den Blicken, den Fragen, der Abwehr, der Neugier und der Identifikation der Zuschauer.

„Die große blonde Frau liebt ihre Arbeit mit jeder Faser ihres Körpers. Sie liebt es, mit jeder einzelnen Zelle, die ihr zur Verfügung steht, zu spielen. Sie möchte nichts mehr, als jeden Abend auf der Bühne alles an Gefühlen Mögliche raus- und zulassen.“ So beschreibt sie es in ihrem in diesen Tagen erscheinenden ersten, während der Corona-Lockdown-Zeit geschriebenen Buch „Ganz schön wütend“, das sie am Sonntag im Berliner Ensemble vorstellt. Die große blonde Frau, das ist sie selbst.

Auch in diesem furiosen Text zeigt sie sich ungeschützt, beschreibt die Verletzungen und Kränkungen, die sie in ihrem alltäglichen Leben und als Schauspielerin einsammelt, und wie sie von Wut ergriffen und ungerecht wird. Wenn jemand in ihrem Zugabteil Weintrauben isst, lädt sie gedanklich ihren ganzen Corona-Frust mitsamt der allgemeinen Geringschätzung ihrer als nicht systemrelevant erachteten künstlerischen Arbeit über ihm ab. Wenn es eine technische Panne auf der Bühne gibt, sieht sie von der Unfähigkeit oder Nachlässigkeit eines Mitarbeiters die Mühen ihrer Arbeit torpediert, und wenn das Publikum dennoch klatscht, dann macht sie das nur wütender, weil es offenbar nichts gemerkt, also vermutlich auch nichts verstanden hat.

Wenn es im Kaufhaus keine passenden Klamotten einzukaufen gibt, offenbart sich für sie der blanke Terror des frauenfeindlichen Schlankheitswahns, der ihr überall begegnet und auf sie eindrischt. Wenn ihr im Park beim Joggen Kinderwagen den Weg versperren, soll die glücklichen Familien der Blitz treffen.

Sie fühlt sich als kinderloser Single angegriffen und bahnt sich ihren Weg, schubst die Wagen zur Seite, und als ein Vater sie bittet, das zu lassen, könnte er es bereuen: „Ich bin in dem Moment so unfassbar wütend, traurig, sauer, schlapp, müde, wütend, erniedrigt, erschöpft, unsicher, wütend, geladen. Wütend auf diese fotoalbumtauglichen Kleinfamilien, wütend auf mich, dass mich das wütend macht, wütend über die falschen Entscheidungen, die ich schon alle getroffen habe, die mein Privatleben betreffen, wütend darüber, dass ich doch eigentlich stark genug sein möchte, dass mich das alles nicht wütend macht. Alles in allem angreifbar, dass ich tatsächlich nur mehr und, ja, sehr laut, sehr wütend, möchte schon fast sagen, furienhaft rausschnauze: ,Könnten Sie einfach Ihre Fresse halten!‘“ Das ist dann zwar nicht mehr so sympathisch, aber dennoch ist das Buch ein Plädoyer für die Wut. Runterschlucken ist schließlich auch keine Lösung.

Man kriegt ihr brodelndes Pamphlet nicht gleich aus dem Kopf, wenn man Stefanie Reinsperger nun wieder beim Spielen zusieht und geht lieber ein bisschen in Deckung, wenn sie einen in der Sitzreihe mit einem Blick fixiert. Aber zum Glück ist das ja nicht sie, die sich da zerfleischt und vermutlich auch jeden, der sich ihr jetzt in den Weg stellen würde, sondern „nur“ eine Figur.

In diesem Fall ist sie sogar zwei Figuren, die in rettungsloser Spannung miteinander liegen und unversöhnlich übereinander herfallen. Phaidra mit ihrer Liebe, die ihr eine Göttin für ihren Stiefsohn Hippolytos eingegeben hat, und dieser mit seinem Zynismus. Sarah Kane, die jung aus dem Leben gegangene britische Dramatikerin und radikale Vertreterin des In-Yer-Face-Theaters, hat in einem Interview die beiden Widersacher als Facetten einer gespaltenen Persönlichkeit bezeichnet: Das Stück sei „der Versuch, zwei Extreme in meinem Kopf zu verbinden. Was am Ende nicht nur eine deprimierende, sondern auch eine befreiende Erfahrung war.“

JR Berliner Ensemble Stefanie Reinsperger im Kinderzimmer von Hippolytos

Die Königin Phaidra erniedrigt sich, bis nichts mehr übrig ist, und der in seinem Kinderzimmer verwahrlosende Prinz Hippolytos trampelt gelangweilt auf ihrer Würde herum, lässt sich von ihr einen blasen, ohne die Augen vom Fernseher zu wenden und teilt ihr dann mit, dass ihre Tochter es besser kann. Das ist nur eine der vielen gezielten Verletzungen, die Phaidra in den Selbstmord treiben.

Im Abschiedsbrief hinterlässt sie die Anklage, dass Hippolytos sie vergewaltigt habe. Sein Vater kehrt heim, vergewaltigt und tötet seine Tochter Strophe, die sich für Hippolytos einsetzt, schneidet sich selbst die Kehle durch, als er sie erkennt. Das Volk lyncht Hippolytos, schneidet ihm die Genitalien ab, um sie an einen Hund zu verfüttern, zerrt ihm die Eingeweide aus dem aufgeschlitzten Leib, um sie zu grillen. Kurz bevor er stirbt, lächelt Hippolytos zum ersten Mal: „Hätte es doch nur mehr Momente wie diesen gegeben.“ In-die-Fresse-Theater eben.

Von den grotesken Grausamkeiten erfahren wir nur über die Regieanweisungen, die die Göttin Aphrodite mit rachesüßer, kalter und geschulter Radiostimme auf Englisch (mit Übertiteln) einspricht. Die ganze Inszenierung besteht wie so oft bei Robert Borgmann in einem bildstarken, aber distanzierten und coolen Rahmen, der einem, wenn es eng wird, immer auch die Ausflucht in den Kitsch lässt.

Stefanie Reinsperger spielt in dem Dialog zwischen Hippolytos und Phaidra nicht nur beide Rollen, sondern sie wiederholt den langen und erbitterten Kampf. In der ersten Version ist sie der grausame kindkaiserliche Junge mit kurzen Hosen und hochgezogenen Schultern im Spielzimmer, in der zweiten Version die in stilvolles Schwarz gekleidete, zunehmend aus der Form gehende Königin in einem leeren Aschetal und schließlich in einer zum Sarg umfunktionierten Sonnenbank. Beide Versionen schenken einander nichts und nehmen den Zuschauer in die Zange.

Teilung und Verdopplung, Unverstandenheit und Projektion, Selbsthass und Liebesunfähigkeit – es ist das ganze Programm des schwarzlackierten Daseinsfrustes. Nebel wallen in weißen Lichtkegeln, sodass man unheilvolle Ultraschallbilder von mutterfressenden Embryonen zu sehen glaubt. Borgmann und Nazanin Noori spielen live blubbernde, schwellende und kratzende Ambient-Musik ein, zwischen grellen Neon-Blitzen regnet und bläst es Düsternis. Beseelt wird das Ganze mit der Spielwut von Stefanie Reinsperger. Wehe dem, der sie aufzuhalten versucht!

