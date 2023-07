Sasha Waltz kommt mit dem Rad. In einem langen, asiatisch anmutenden Mantel. Sie hat ihn vor Jahrzehnten in Italien gekauft, wird sie später beim Foto-Shoot erzählen. Von einem ihrer ersten Tournee-Honorare. Der Mantel passt zum Anlass. Die Company Sasha Waltz & Guests feiert ihr 30-jähriges Jubiläum. 30 Jahre, in denen Sasha Waltz Tanzgeschichte geschrieben hat. Mit großen Stücken, Opern und spektakulären Museumseröffnungen. Das von David Chipperfield restaurierte Neue Museum! Zaha Hadids MAXXI in Rom! Da war der Aufstieg der Choreografin Sasha Waltz schon weit vorangeschritten. Mit lauter Entwicklungen, bei denen man dachte, jetzt könnte es eigentlich nicht mehr so weitergehen. Aber dann kam immer wieder doch etwas Neues, Überraschendes. Und die Medien immer staunend dabei.

Bezaubernd war Sasha Waltz’ erstes abendfüllendes Stück. „Twenty to Eight“. Alltag, ins Surreale überdreht. Objekte, die sich selbstständig machen und auch mit größter Akrobatik nicht mehr einzufangen sind. Überraschend, komisch, ungewohnt – und bei allem Witz auch eine genaue Analyse menschlichen Miteinanders. Leidenschaftlich war es. Mit erotisch aufgeladenen, funkensprühenden, dabei leichten und verspielten Duetten von Sasha Waltz und Nasser Martin-Gousset.

So richtig vorstellen kann man sich das jetzt nicht mehr, 30 Jahre später, wenn Sasha Waltz vor einem sitzt, im dritten Stock des Radialsystems. Draußen flimmert die Spree, drinnen sitzt Sasha Waltz, ist sehr ernst, sehr konzentriert. Von dem Vorschlag, über Krisen zu reden, ist sie nicht begeistert. „Ach, Scheitern als Chance“, sagt sie, und sichtlich macht sie dieses Thema vor allem eines: sehr, sehr müde. Dabei haben Krisen wesentlich ihre letzten 30 Jahre bestimmt. Zuletzt der Rücktritt von der Co-Intendanz beim Berliner Staatsballett vor dreieinhalb Jahren – er ist noch nicht verschmerzt. Es war wohl die größte Krise in der Waltz’ schen Karriere. Nicht die einzige, aber wohl die erste, auf die Waltz nicht mit einem noch größeren Coup reagierte, sondern mit Reduktion. Allerdings einer Reduktion, die doch wieder künstlerisches Neuland bedeutet. Aber dazu später mehr.

60 Jahre ist Sasha Waltz in diesem Frühjahr geworden, und dass man zu ihrem Jubiläum mit ihr unbedingt über Krisen sprechen möchte, hätte man früher selbst nicht gedacht. Denn zunächst schien die Karriere von Sasha Waltz, zumindest von außen betrachtet, nur eine Richtung zu kennen: immer weiter nach oben.

Mit dem 1993 uraufgeführten „Twenty to eight“ ist die Company Sasha Waltz & Guests in den vergangenen drei Jahrzehnten fast um die ganze Welt getourt. Damals arbeiteten Sasha Waltz, ihr Lebensgefährte Jochen Sandig und viele andere Künstler in einem verfallenen Gebäude im Nach-Wende-Berlin, aus dem sie und viele andere gern ein Tanzzentrum gemacht hätten: die Hackeschen Höfe. Bekanntlich kam es anders. Nachdem die Hackeschen Höfe verkauft waren und zu dem touristischen Zentrum wurden, das sie heute sind, gründeten Waltz und Sandig gemeinsam mit anderen Künstlerinnen und Künstlern 1996 in Mitte mit den Sophiensälen zwar kein großes Tanzzentrum, aber doch eine eigene Spielstätte.

Die Choreografin und Tänzerin Sasha Waltz posiert für ein Bild in Berlin am 27. Juni 2023. Emmanuele Contini

Gleich für ihr Eröffnungsstück „Allee der Kosmonauten“ erhielt Sasha Waltz ihre erste Einladung zum Theatertreffen. Eine Choreografin der freien Szene! Für ihr erst viertes eigenes Stück. Das war damals für die kleine Tanzwelt ein ganz großes Ding. Für Waltz selbst war es die erste von vielen künstlerischen Neuerfindungen, die, im Rückblick betrachtet, meist mit ihren Ortswechseln – und damit auch mit ihren Krisen – zusammenhingen.

Damals, nach der so leichten und verspielten „Travelogue-Trilogie“, war „Allee der Kosmonauten“ die Hinwendung zu herausfordernderen Themen. Der Schritt von der Erforschung des Innenraums und den eher lustigen Querelen und Leidenschaften im eigenen WG-Alltag hin zum Außen, zum sozialen Stadtraum, zu harten Realitäten in den Marzahner Plattenbauten. Es war ein thematischer Wechsel, der zunächst ästhetisch nur begrenzte Änderungen nach sich zog. Nach wie vor war das surreale Spiel mit Objekten ein wesentlicher Bestandteil der Choreografien. Das änderte sich im Jahr 2000 schlagartig mit „Körper“, dem größten künstlerischen Quantensprung der Choreografin, der sie quasi über Nacht in eine völlig andere Liga katapultierte und bis heute ein Meilenstein in ihrem Werk darstellt.

Erfolg und Streit mit der Schaubühne

„Körper“ war eine intensive und tief berührende Recherche in Daniel Libeskinds noch nicht eröffneten Jüdischen Museum vorausgegangen. Aus dieser Erfahrung erfand Sasha Waltz für sich neu, was Bewegung im Raum bedeuten kann. Wie durch Bewegung unsichtbare Linien, Spannungsräume und Begrenzungen entstehen können und wie umgekehrt diese unsichtbaren Linien wiederum Bewegung erzeugen können. Wie auf diese Weise, völlig abstrakt, verdichtete Geschichten im Raum präsent werden können.

Mit „Körper“ eröffnete Sasha Waltz die neue Schaubühne am Lehniner Platz, deren Intendanz sie zusammen mit dem Regisseur Thomas Ostermeier und den Dramaturgen Jens Hillje und Jochen Sandig übernommen hatte. Mit diesem Stück gewann Sasha Waltz auch auf einen Schlag in Berlin ein großes, ihr bis heute an alle Spielorte folgendes Publikum. Der Weggang von der Schaubühne folgte nur fünf Jahre später. Es war, nach internen Machtkämpfen, der erste große Bruch in Waltz’ Karriere.

Aber da galt noch die Gleichung: Je größer die Herausforderung, desto größer die künstlerische Antwort der Choreografin. Das Scheitern an der Schaubühne und Waltz’ erste Opern-Inszenierung fielen in eins: Purcells „Dido & Aeneas“. Poetisch, mitreißend und ungemein erfolgreich. Auch ein neuer Probenort war schon in Arbeit. 2006 wurde das Radialsystem als neuer Ort für „Künste und Ideen“ eröffnet, betrieben von dem Musikmanager Folkert Uhde und von Jochen Sandig, dem Lebensgefährten von Sasha Waltz. 2007 kamen dann gleich zwei große Operninszenierungen heraus: „Medea“ und als ein mit „Körper“ vergleichbarer weiterer Meilenstein „Roméo et Juliette“ an der Pariser Oper. Danach standen die Opernintendanten Schlange und hatten erst mal keine Chance. Sasha Waltz brach zusammen. Burnout. Der Körper gelähmt. Der Grund war aus ihrer heutigen Sicht nicht nur, dass die künstlerische Arbeit und die beiden damals noch kleinen Kinder zu viel waren: „Es war die Gesamtsituation.“ Der Bruch mit der Schaubühne, der rasant schnelle Aufbau des Radialsystems.

Ausgeprägter Gestaltungswille

2019 schien es noch einmal einen neuen, großen Coup zu geben. Die Berufung von Sasha Waltz und Johannes Öhman als Doppelintendanz des Staatsballetts schlug gewaltige Wellen. Die Tänzerinnen und Tänzer der Compagnie liefen Sturm. Der noch amtierende Intendant Nacho Duato warf vorzeitig das Handtuch. Öhman übernahm interimistisch ein Jahr vor dem offiziellen Amtsbeginn allein die Leitung. Und da ist es dann passiert.

Öhman, der seinen Posten Waltz zu verdanken hatte, agierte erfolgreich ohne sie. Die Choreografin brachte, als sie noch gar nicht im Amt war, mit ihrem ausgeprägten Gestaltungswillen alles aus dem Lot. So vielleicht kann man sich das im Nachhinein erklären. Öhman jedenfalls gab auf, noch bevor die gemeinsame Zeit startete. Trotz seines großen Erfolgs. Der Preis für Sasha Waltz ist bitter. Als Künstlerin ist sie international anerkannt und von vielen großen Häusern umworben. Aber die Basis ihrer Arbeit, ihre Compagnie, die nur aus sieben fest angestellten und mehr als zwanzig assoziierten Tänzerinnen und Tänzern besteht, wird wohl für den Rest ihrer Existenz eine nomadische bleiben und keine Chance auf eine eigene Institution bekommen. Eine Gruppierung, die in Berlin immer wieder neu um Geld und um Spieltermine kämpfen muss. Eine, die das große Repertoire von Sasha Waltz nicht zeigen kann, obwohl es große Häuser füllen würde.

Sasha Waltz ist Künstlerin, aber auch Theaterunternehmerin. Treibt sie nicht das eine, dann treibt sie das andere voran. Letztlich ist sie auch an ihrer letzten Krise gewachsen. In eine andere, neue Richtung. Eine, in der es nicht um Expansion, sondern um das Gegenteil geht, um Konzentration. Mit ihrem während der Corona-Zeit entwickelten und zunächst digital uraufgeführten Stück „In C“, so sagt sie selbst, habe sie für sich noch einmal etwas wichtiges Neues entdeckt. Die Arbeit an einer vielschichtigen Reduktion, die das Spannungsverhältnis von Struktur und Improvisation, von Festgeschriebenem und Freiheit neu austariert.

Es ist ein Thema, das Waltz in ihren Stücken immer beschäftigt hat. Für „In C“ zur Musik von Terry Riley hat sie digitale Tutorials entwickelt. Die Produktion kann überall mit Menschen vor Ort neu einstudiert werden. Es ist ein berührendes, ein beglückendes Stück. Zuletzt haben es Menschen in der Ukraine, in Charkiw getanzt. Zur Jubiläumsfeier von Sasha Waltz & Guests ist es Anfang September noch einmal in der Originalfassung und einmal mit der Kindertanzcompany zu sehen. Es dürfte ein Fest werden. Das neue Stück „Beethoven 7“ und „SYM-PHONIE MMXX“ werden im Haus der Berliner Festspiele gezeigt. Die Karten dürften, wie immer, schnell ausverkauft sein. Denn das ist der Stand nach 30 Jahren Sasha Waltz & Guests: ein großes, lebendiges Werk, das viel zu selten zu sehen ist.



Jubiläumsprogramm: 30 Jahre Sasha Waltz & Guests. 31. August bis 17. September, Karten und Informationen unter www.sashawaltz.de