Auf die Sekunde genau eine Stunde dauert eine belarussische Performance, die seit zwei Jahren von Festival zu Festival reist und nun auch im Rahmenprogramm des Theatertreffens zur Aufführung kommt. Der Titel der Veranstaltung – „375 0908 2334. The body you are calling is currently not available“ – ist kompliziert, aber Idee ist einfach und schlagend: Der zwischen den Sparten bildende Kunst, Tanz, Endurance Art und politischer Aktivismus arbeitende Performer Igor Shugaleev aus Belarus nimmt eine Pose ein, die verhaftete Regime-Gegner bei einer Demonstration einnehmen und bis zu vier Stunden bewegungslos halten mussten. Wer sich regt oder ein Geräusch verursacht, wird angeschrien und geschlagen. Das ist Folter.

Shugaleev kniet in der mit Schieferstein ausgelegten Kassenhalle des Festspielhauses, seine Stirn hat er in den Winkel zwischen Boden und Scheuerleiste gedrückt, seine Hände sind auf dem Rücken verschränkt. Über ihm ist ein Countdown eingeblendet, der eine Stunde rückwärts auf Null zählt und bei jeder der 3600 Sekunden laut tickt. Eingespielt wird ein erklärender Text, in dem die Situation in Belarus unter dem Diktator Lukaschenko beschrieben wird, dann hört man nur noch das Ticken.

Die Zuschauer sitzen um Shugaleev herum, und blicken auf dessen Hinterteil. Sie sind eingeladen, sich zu ihm zu gesellen und es ihm gleichzutun, wovon einige Zuschauer im Verlauf der Stunde Gebrauch machen. Die meisten erheben sich nach ein paar Minuten. Sie reiben sich die Stirne und massieren sich das Kreuz.



Aber auch die Zuschauer, die auf ihren Plätzen bleiben, bekommen einen Eindruck der Qual, in die sich Scham mischt, weil das, worunter sie leiden, nur ein Bruchteil dessen ist, was den Regimekritikern in der Wirklichkeit angetan wurde. Jedes Mal, wenn man auf seinem mehr oder weniger bequemen Hocker die Haltung wechselt, bekommt man einen Anflug von schlechtem Gewissen und denkt an das vernachlässigte Yoga-Training, wofür man sich doppelt schämt.

Die Zeit scheint sich mit jeder Sekunde auf gnadenlose Weise auszudehnen, statt einfach zu vergehen. Wir bekommen also ein mildes Echo dessen zu spüren, was Lukaschenkos Opfer aushalten mussten – und bewundern ihre Tapferkeit. Zugleich bleibt die Grenze der Identifikation unangetastet, auch weil man sich gegen die Versuchsanordnung wehrt und Widerstände gegen die Vereinnahmung als Kunstopfer aufbringt. Die Gedanken drehen sich im Kreis, die Qual beginnt zu langweilen, die Langeweile wird wiederum zur Qual.

Die Erlösung erfolgt unspektakulär, Shugaleev erhebt sich, umarmt jene, die sich neben ihm aufrichten, bedankt sich beim Publikum und bittet um Spenden. Nicht das erste Mal bei den zehn Treffen, mit denen die neue TT-Leitung das Gastspielprogramm umrahmen, macht sich Betretenheit breit und stellt sich quer. Aber das schadet nichts, wer seine Ruhe und von der Welt verschont bleiben will, der geht ohnehin nicht ins Theater.



375 0908 2334. The body you are calling is currently not available läuft noch einmal am heutigen Sonntag, 20 Uhr im Haus der Berliner Festspiele. Das Theatertreffen geht noch bis 29. Mai. Karten und Programm unter www.berlinerfestspiele.de