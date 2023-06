„Shanzhai Express“ an der Volksbühne verpasst den Anschluss ans Publikum

Die Prater-Studios in der Volksbühne entpuppen sich immer deutlicher als eine Spielwiese und Selbstbespaßungsanlage für eingeweihte Dramaturgen. Der Intendant René Pollesch vermisst sicher die kleine Außenspielstätte in der Kastanienallee, seine ursprüngliche Volksbühnenwirkungsstätte. Aber erstens wird die Bezirksbaustelle einfach nie fertig und zweitens muss der Hausherr in Ermangelung an ausreichend Alternativen seine eigenen Arbeiten immer auf der großen Bühne zeigen. Nun hat die Leitung eine Ersatzspielstätte im eigenen Haus erschaffen, die den großen Saal blockiert. Die Einheitsbühne von Leonard Neumann besteht im Wesentlichen aus Aufstellern und Abhängern, die wirken, als wären sie irgendwo anders übrig geblieben und zu schade zum Verschrotten gewesen, wogegen überhaupt nichts spricht. Zumal offenbar willkürliches und vor sich hin pumpendes Geschwurbel zum Grundgestus dieser Hinterbühnenarbeiten erhoben wurde, und das passt zu dem Gefühl, irgendwo in einer heißgelaufenen fensterlosen Hirnkammer zwischen den Trümmern und nachbestellten Bauelementen von Gedankengebäuden vergessen worden zu sein.

Was gab es denn diesmal zu überstehen? Das Regiekollektiv Andcompany & Co. fühlte sich von der chinesisch-amerikanischen Hollywoodschauspielerin Anna May Wong inspiriert, einer Kultfigur des 20. Jahrhunderts, in der sich „Identitäts- und Geschlechterdiskurse“ verknoten und die angeblich gerade eine Renaissance in den sozialen Medien erfährt. Gleich zu Beginn wird von Musik begleitet ein Seminar-Fragenkatalog aufgeblättert und eine These ins Mikrofon gerufen: „In Wongs Performanzen ist etwas enthalten, das über das Augenfällige hinausgeht, sich der Eindeutigkeit entzieht und damals wie heute diese enorme Bilder- und Aussagenproduktion angeregt hat und anregt.“

Kulturwissenschaftlicher Jux

Und damit ist auch das assoziative Konzept des sechsköpfigen Ensembles mit Yumin Li, Sabrina Ma, Keyna Nara, Nicola Nord, Sascha Sulimma und Jing Xiang sowie des Dramaturgen Alexander Karschnia in seiner uneindeutigen Abgedriftetheit sowie in seinem grellen Bildprogramm und kryptischen Anspielungsüberfluss hinreichend beschrieben. Nicht zu vergessen der fett und grell blinkende Ironie-Rahmen, der um das anderthalbstündige kulturwissenschaftliche Nummernprogramm gelegt wurde und in dem jedes Rumgehampel als abbildtheoretischer Slapstick und jedes Asiaklischee als antirassistisches Statement durchgehen soll. Zur Not mit laut gedrehter Musik.

Man sieht den Spielerinnen an, dass sie viel Spaß beim Brainstormen hatten, sie geben viel und stehen hinter dem, was sie da machen. Man sieht ihnen aber auch den Stress und die Mühe an, den ausfransenden Faden des Abends irgendwie in der Hand zu behalten. Nichts in dieser Ideen-Architektur entwickelt sich aus der Situation, alles ist Ansage, Behauptung, Illustration, Diskurs und Verdopplung. Die Lichtblicke sind selten und zufällig. Es ist ein so brutaler wie trauriger Abklatsch des von René Pollesch vor Jahrzehnten erfundenen Diskurs- und Poptheaters. Damit füllt man heute auch keine kleinen Säle mehr.

Shanzhai Express (Made in Chima). (sic!) 11. Juni, 21 Uhr; 6. Juli, 19.30 Uhr in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Karten unter volksbuehne.berlin