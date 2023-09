Skalpell und Brandbeschleuniger: Wie Rainald Goetz den NSU-Camper anzündet

Programmatisch gesehen ist dieser Abend als Fortsetzung dessen, was die Sience-Fiction-Argonauten vor einer Woche in Alexander Eisenachs Spielzeiteröffnung „Weltall Erde Mensch“ ausriefen, goldrichtig: „Die Zukunft gehört der Beutel-Dramaturgie!“, hieß es dort. Und sie meinten eine Erzählform, in der nichts mehr in schöner Linearität abläuft, sondern als chaotisches Sammelsurium einer wahllos reproduzierten, mehrfach belichteten und willkürlich weitergesponnenen Weltwahrnehmung.